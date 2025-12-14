ΠΑΣΟΚ για Χιλετζάκη: Τι φοβάται η κυβέρνηση και συνεχίζει να ταυτίζεται μαζί του;

Το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής εξακολουθεί να θέτει ερωτήματα για τις σχέσεις του Μύρωνα Χιλετζάκη με την κυβέρνηση και τη Νέα Δημοκρατία. Ο Μύρων Χιλετζάκης συνελήφθη μαζί με ακόμη 15 άτομα στην Κρήτη ως εμπλεκόμενος στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και φέρεται να είναι ο εγκέφαλος του κυκλώματος στο νησί.

Με αφορμή και δηλώσεις της εκπροσώπου Τύπου της Νέας Δημοκρατίας, η οποία έπεσε σε αντιφάσεις για τη θέση του Μύρωνα Χιλετζάκη στη Νέα Δημοκρατία, το ΠΑΣΟΚ κατηγορεί το κυβερνών κόμμα για «φτηνά ψέματα». Και, αφήνοντας ξανά υπόνοιες για τον ρόλο του, καλεί την κυβέρνηση να «σταματήσει το κρυφτό και να απαντήσει τι φοβάται και συνεχίζει να ταυτίζεται με τον κ. Χιλετζάκη».

Η ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ

«Η Νέα Δημοκρατία χθες είπε φτηνά ψέματα», επισημαίνει το Γραφείο Τύπου του ΠΑΣΟΚ στην ανακοίνωσή του και σημειώνει:

«Η κυρία Σδούκου σε ένα ρεσιτάλ αντιφάσεων ισχυρίστηκε αρχικά ότι ο φερόμενος ως εγκέφαλος του κυκλώματος Μύρων Χιλετζάκης δεν ήταν ποτέ μέλος της Νέας Δημοκρατίας, μετά μας ενημέρωσε ότι έχει διαγραφεί και κατέληξε ότι είναι αδρανές μέλος της Νέας Δημοκρατίας επειδή τάχα δεν έχει πληρώσει τις συνδρομές του.

»Έφτασε μάλιστα στο σημείο να δηλώσει πως στην 50χρονη πολιτική διαδρομή της Νέας Δημοκρατίας δεν δημοσιοποιούνται οι διαγραφές (!). Ενδεικτικό της αντίληψης της κυβερνητικής παράταξης για τη δημοκρατική και διαφανή λειτουργία των κομμάτων».

Το ΠΑΣΟΚ επισημαίνει ότι «από χθες κυκλοφορεί σειρά προσφάτων φωτογραφιών και βίντεο που αποδεικνύουν πως ο κ. Χιλετζάκης συνόδευε τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, κ. Τσιάρα, τον Μάιο σε περιοδεία στην Κρήτη και βρίσκεται παντού με τον κ. Αυγενάκη με τελευταίο στιγμιότυπο στις 29 Νοεμβρίου του 2025.

»Όπου σταθεί και όπου βρεθεί προπαγανδίζει για τη Νέα Δημοκρατία», προσθέτει το ΠΑΣΟΚ.

Και καταλήγει:

«Η κυβέρνηση ας σταματήσει το κρυφτό και ας απαντήσει τι φοβάται και συνεχίζει να ταυτίζεται με τον κ. Χιλετζάκη και όλους τους πρωταγωνιστές του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ, τους οποίους ουδέποτε έδιωξε από τις τάξεις της».