«Ό,τι αρπάξουμε τώρα» – Κι άλλα πρόσωπα από τη δικογραφία του ΟΠΕΚΕΠΕ που ξαναπήραν θέσεις στον οργανισμό

Νέες περιπτώσεις προσώπων που εμφανίζονται στους διαλόγους της δικογραφίας που κατάρτισε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ και τα οποία διατηρήθηκαν σε θέσεις ευθύνης υπό τη νέα διοίκηση του οργανισμού υπό την ΑΑΔΕ, χωρίς να μεσολαβήσει πειθαρχικός έλεγχος ή κρίσεις, τέθηκαν στη διάθεση του in.

Πρόκειται για πέντε ακόμα πρόσωπα, τα οποία ορίστηκαν σε διοικητικές θέσεις σύμφωνα με τα σχετικά έγγραφα που αναρτήθηκαν από τη νέα διοίκηση στη Διαύγεια στις 19 Ιανουαρίου.

Υπενθυμίζουμε ότι στις 24 Ιανουαρίου, το in έφερε στη δημοσιότητα τους σχετικούς διαλόγους για τρεις περιπτώσεις στελεχών που εντοπίστηκαν να επανατοποθετούνται σε θέσεις ευθύνης, χωρίς να έχει αξιολογηθεί πειθαρχικά και διοικητικά το περιεχόμενο των σχετικών διαλόγων. Το ζήτημα αποτέλεσε και τη βάση ερώτησης που απεύθυνε ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Γιάννης Μανιάτης, προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Υπενθυμίζεται επίσης ότι μιλώντας στο in, ο πρώην πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, Δημήτρης Βερβεσός είχε τονίσει ότι αυτό που όφειλε να κάνει η διοίκηση ήταν να παραγγείλει ΕΔΕ, ενώ στέλεχος της ΑΔΕΔΥ σημείωνε ότι τα αναφερόμενα πρόσωπα θα μπορούσαν να μετατεθούν σε άλλες διευθύνσεις ή να γίνουν απλοί υπάλληλοι.

Περίπτωση 1η: Εγκρίνοντας τις μεταβιβάσεις

Σε διαλόγους της 24ης Δεκεμβρίου του 2024, ο τότε αντιπρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ, Λευτέρης Ζερβός, συνομιλεί με πρόσωπα για τα οποία εκκρεμεί μεταβίβαση δικαιωμάτων και με διαφορά μιάμισης ώρας ενημερώνει ότι ενέκρινε τις μεταβιβάσεις δικαιωμάτων τις οποίες ανέμεναν. Μάλιστα, σύμφωνα με τις σημειώσεις της Εισαγγελίας, στη μία συνομιλία ο αντιπρόεδρος τονίζει ότι εγκρίνει τις μεταβιβάσεις «επειδή μπορεί ανά πάσα στιγμή να αποχωρήσει ο ίδιος από τον ΟΠΕΚΕΠΕ», ενώ στην άλλη περίπτωση λέει ότι εγκρίνει τις μεταβιβάσεις των «ατόμων» (sic) του συνομιλητή.

Επικεφαλής του Τμήματος Δικαιωμάτων του ΟΠΕΚΕΠΕ το 2024 ήταν η ΣΚ, η οποία σύμφωνα με τα σχετικά έγγραφα στη Διαύγεια, ορίστηκε Αναπληρώτρια Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Άμεσων Ενισχύσεων και Αγοράς (ΔΑΕΑ) της Γενικής Διεύθυνσης Ελέγχων, Ενισχύσεων και Πληρωμών (ΓΔΕΛΕΠ), δηλαδή του νέου ονόματος του ΟΠΕΚΕΠΕ υπό τη νέα διοίκηση.

Ας σημειωθεί ότι στην ίδια θέση που είχε στο Τμήμα Ενισχύσεων και Καθεστώτων της ΔΑΕΑ παρέμεινε και η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη, ΣΠ.

Περίπτωση 2η: «Να μου τη στείλεις στον εσωτερικό έλεγχο»

Σε διάλογο του Προέδρου (τότε Αντιπροέδρου) του οργανισμού Κυριάκου Μπαμπασίδη με στέλεχος της Neuropublic, ακούγεται ο δεύτερος να λέει χαρακτηριστικά «ρε μ@@@@ την Κ****η που σου ‘χα πει να μου την στείλεις στον εσωτερικό έλεγχο να φύγει από εκεί μ@@@@».

Σε άλλη συνομιλία στις 2/1/2025, ο πρώην αντιπρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ, Ελευθέριος Ζερβός, ενημερώνει ντόπιο δικαιούχο για έλεγχο που θα πραγματοποιηθεί στα Ζωνιανά της Κρήτης και ότι οι ίδιοι οι ελεγχόμενοι έχουν τη λίστα των ελέγχων που θα πραγματοποιηθούν.

Προϊσταμένη στο τμήμα ελέγχων τη στιγμή που έλαβε χώρα ο διάλογος ήταν η ΚΑ, η οποία με απόφαση της νέας διοίκησης του οργανισμού ορίστηκε αναπληρώτρια προϊσταμένη του Τμήματος Α’ – Σχεδιασμού και Συντονισμού Ελέγχων ΕΓΤΕ εντός ΟΣΔΕ της Διεύθυνσης Τεχνικών Ελέγχων της ΓΔΕΛΕΠ.

Περίπτωση 3η: «Να πηγαίνει να ‘ρχεται μπας και πάρει σύνταξη»

Σε διάλογο με την τακτική συνομιλήτρια του «Φραπέ» στη δικογραφία, ΒΖ -αναλυτικά στο προηγούμενο σχετικό ρεπορτάζ- εμφανίζεται και η ΜΤ. Θέμα του διαλόγου φαίνεται να είναι η προσπάθεια να οδηγήσουν κάποιον που δεν κατονομάζεται, ο οποίος θέλει να πραγματοποιήσει ελέγχους, να κουραστεί και να τα παρατήσει.

ΒΖ: Με ποιον να βγαίνει, μπορεί να βγαίνει με την Ε**, μπορεί να βγαίνει με τον Σ********, μπορεί να βγαίνει με τον Η*****, μπορεί να βγαίνει με τον Π********, μπορεί να βγαίνει με το Γ*****, δεν είναι κακό, θέλω να πω όποιος θέλει.

ΜΤ: Ναι, όχι κύκλο, ναι, κύκλο με όλους, αλλά να τον ξεκωλώσουνε.

ΒΖ: Ε αυτό.

ΜΤ: Δηλαδή όταν θα λέμε ότι θα βγαίνουνε, θα κάνουμε τους ελέγχους εξονυχιστικά μέχρι αηδίας, να φεύγουμε το πρωί εφτάμιση και να γυρίζουμε τεσσερισήμισι, πέντε.

ΒΖ: Ναι.

ΜΤ: Ούτε να φεύγει στο σπίτι τυο, ούτε να πηγαινοφέρνει την κόρη του, ούτε να κάθεται δυο μέρες, τρεις να γυρίζει.

Και πιο κάτω:

ΜΤ: Αλλά να τον ξεκωλώνουνε όμως, δηλαδή να βγαίνει ατελείωτες ώρες.

ΒΖ: Ναι.

ΜΤ: Να έχει πολλά ζώα, να μετράει, να πηγαίνει να ‘ρχεται, μπας και πάρει σύνταξη.

Σύμφωνα με τους νέους διορισμούς, η ΜΤ ορίστηκε Αναπληρώτρια Προϊστάμενος της Περιφερειακής Διεύθυνσης Ελέγχων και Ενισχύσεων Κρήτης.

Περίπτωση 4η: «Με πήραν από το γραφείο του υπουργού… μήπως τον ακυρώσουμε»

Σε διάλογο του 2021, ο τότε πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ Δημήτρης Μελάς (ΔΜ) εμφανίζεται να μιλάει με τον ΔΝ, τότε προϊστάμενο στην περιφερειακή διεύθυνση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην Πάτρα, για τη διεξαγωγή ελέγχων. Ο ΔΜ συζητάει με τον ΔΝ για κάποιον συγκεκριμένο έλεγχο στον οποίον, σύμφωνα με τον ΔΜ, υπήρξε παρέμβαση από «το γραφείο του υπουργού» προκειμένου να ακυρωθεί:

ΔΜ: Τίποτα, με πήραν από το γραφείο του υπουργού βασικά, γιατί είναι δικοί τους.

ΔΝ: Ναι.

ΔΜ: Με πολύ πίεση, ε εντάξει η αρχική, το αρχικό αίτημα ήταν μήπως τον ακυρώσουμε. Αλλά τώρα δεν ξέρω πόσο εύκολο είναι σε εσάς.

ΔΝ: Κοιτάξτε κύριε Μελά που είναι το θέμα, θυμάστε με την περίπτωση Μ***** που τελικά αποδείχθηκε φιάσκο γιατί και στον τρίτο έλεγχο δεν είχε ζώα με σήμανση, σε αυτή την περίπτωση η καλύτερη λύση θα ήταν κύριε Μελά να μην εμφανιστούν, να πάνε με ένσταση με ένα χαρτί γιατρού και να γίνει ο έλεγχος ας πούμε και τα λοιπά το επόμενο διάστημα. Τώρα το θέμα είναι τα εξής κύριε Μελά, ότι να το πάμε λίγο παραπίσω, θα ‘χει αποτέλεσμα.

Στη συνέχεια του διαλόγου, ο ΔΝ εμφανίζεται να δίνει οδηγίες για να μην έχουν πρόβλημα οι ελεγχόμενοι:

ΔΝ: Εαν τα ζώα είναι λίγο μεγαλόσωμα, ας βάλουν τη νόμιμη σήμανση, δεν πρόκειται αυτό ο ελεγκτής να το βγάλει μη επιλέξιμο, απλά τους συμβουλεύουμε ότι πρέπει ας πούμε και τα λοιπά να όταν κάνουν τη σήμανσή τους να έχουν γενικότερα μια εκτίμηση στην ηλικία και να μην βάζουν τα ενώτια όπως τύχει. Δηλαδή αν έχουν τα επιπλέον ζώα που είναι μικρά, αν βάλουν την νόμιμη σήμανση και για να μειώσουν το ποσό απόκλισης, δεν πρόκειται οι ελεγκτές να το κόψουν.

Σύμφωνα με γνώστες της υπόθεσης με τους οποίους συνομίλησε το in, το «ποσό απόκλισης» αφορά τη διαφορά στα δηλωμένα ζώα για τα οποία δίνονται ενισχύσεις με τα ζώα που βρίσκει ο ελεγκτής κατά τον έλεγχο. Κανονικά, τα μικρά ζώα δεν παίρνουν τέτοια σήμανση με «ενώτιο» (το γνωστό σκουλαρίκι), αλλά στον διάλογο, ο ΔΝ εμφανίζεται να δίνει τη συμβουλή να βάλουν ενώτια και στα πιο μεγαλόσωμα από τα μικρά ζώα για να μειωθεί το ποσό απόκλισης.

Σύμφωνα με το έγγραφο της διοίκησης του ΓΔΕΛΕΠ (πρώην ΟΠΕΚΕΠΕ), «ορίζουμε ως Αναπληρωτή Προϊστάμενο των Νομαρχιακών Μονάδων (επιπέδου Τμήματος): Αιτωλοακαρνανίας με έδρα το Μεσολόγγι, Ηλείας με έδρα τον Πύργο, Ζακύνθου με έδρα τη Ζάκυνθο, Κεφαλληνίας με έδρα το Αργοστόλι, Κέρκυρας με έδρα την Κέρκυρα, της Περιφερειακής Διεύθυνσης Ελέγχων και Ενισχύσεων Πελοποννήσου – Δυτικής Ελλάδας – Ιονίου της Γενικής Διεύθυνσης Ελέγχων, Ενισχύσεων και Πληρωμών (ΓΔΕΛΕΠ), τον υπάλληλο ΔΖ ΠΕ/Οικονομικού που ασκεί παράλληλα καθήκοντα ως Αναπληρωτής Προϊστάμενος της Περιφερειακής Διεύθυνσης Ελέγχων και Ενισχύσεων Πελοποννήσου-Δυτικής Ελλάδας-Ιονίου της Γενικής Διεύθυνσης Ελέγχων, Ενισχύσεων και Πληρωμών (ΓΔΕΛΕΠ), στην οποία υπάγονται οι ανωτέρω Νομαρχιακές Μονάδες»

Περίπτωση 5η: Τα οικογενειακά του γαλάζιου πρώην Προέδρου

Δύο συνομιλίες στις 28/12/2021 και μία ακόμα στις 4/1/2022 ανάμεσα στην ΕΣ και τον πρώην πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ (είχε παραιτηθεί τον Φεβρουάριο του 2021), τότε υποψήφιο και από το 2023 βουλευτή Β’ Θεσσαλονίκης της Νέας Δημοκρατίας Φάνη Παπά, φαίνεται να αφορούν οικογενειακή υπόθεση του τελευταίου.

Σύμφωνα με τις συνοπτικές περιγραφές των συνομιλιών από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία:

[28/12/2021] «Η ΕΣ συνομιλεί με τον ΠΑΠΑ Θεοφάνη, ο οποίος της ζητά να γίνει διόρθωση σε υπόθεση του αδερφού του και σε υπόθεση του ανιψιού του με όνομα Σ*******ς. Η ΕΣ του απαντάει πως κάτι τέτοιο δύναται να πραγματοποιηθεί μόνο με παρέμβαση απο «πιο ψηλά». Του αναφέρει πως για την περίπτωσή του έχει ήδη ενημερώσει τους υπαλλήλους Μ****** και Ρ**** και πως περισσότερα θα γίνουν από τον ΜΕΛΑ ή τον ΤΖΑΒΕΛΛΑ (σημ.: τότε πρόεδρος και αντιπρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ αντίστοιχα είναι ο Δημήτρης Μελάς και ο Πέτρος Τζαβέλλας). Έπειτα τον ρωτάει αν θα απευθυνθεί ο ίδιος σε αυτούς ή εάν θα χρησιμοποιήσει τον ΤΣ*****Ο ως διαμεσολαβητή και εκείνος της απαντάει πως θα επικοινωνήσει ο ίδιος με τον ΤΖΑΒΕΛΛΑ».

[28/12/2021] «Η ΕΣ συνεχίζει να συνομιλεί με τον ΠΑΠΑ Θεοφάνη και αναφέρονται για τα ζητήματα της υπ’ αριθ. 1815 συνομιλίας, λέγοντας πως θα υπάρξει επιπλέον συνεννόηση και με τον ΚΕΝΤΡΟ (σημ.: τότε αντιπρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ είναι ο Γιώργος Κέντρος) για τις διορθώσεις που επιθυμούν, διότι ο Πέτρος εννοώντας προφανώς τον ΤΖΑΒΕΛΛΑ, έχει «κάψει κόσμο και κοσμάκη», αναφέροντας συγκεκριμένα πως ένας ιδιώτης υπό στοιχεία Τ*************Σ Άγγελος, έπαθε ζημιά 100.000 ευρώ λόγω χειρισμών του ΤΖΑΒΕΛΛΑ».

[4/1/2022] «Η ΕΣ συνομιλεί εκ νέου με τον ΠΑΠΑ Θεοφάνη και αναφέρονται στην περίπτωση του ανιψιού του δεύτερου, ο οποίος κατά τα λεγόμενα τους είχε πληρωθεί το χρηματικό ποσό των 18000 ευρώ δίχως να το δικαιούται και οφείλει να το επιστρέψει. Έπειτα συζητούν τρόπους να επιλυθεί η κατάσταση και αναφέρουν πως ο υπάλληλος Μ******* (σημ.: αναφέρεται και στην πρώτη συνομιλία στις 28/12) ενδεχομένως να τους βοηθήσει όταν επιστρέψει από την άδειά του».

Η ΕΣ των παραπάνω συνομιλιών ορίστηκε «Αναπληρώτρια Προϊσταμένη της Περιφερειακής Διεύθυνσης Ελέγχων και Ενισχύσεων Μακεδονίας-Θράκης» στο νέο οργανόγραμμα του πρώην ΟΠΕΚΕΠΕ.

Περίπτωση 6η: «Ό,τι αρπάξουμε τώρα»

Τέλος, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και ο διάλογος του υπαλλήλου ΝΓ με άγνωστο άνδρα (ΑΑ).

Μία αναζήτηση στο διαδίκτυο για τον αριθμό που χρησιμοποιεί ο άγνωστος άνδρας εμφανίζει σελίδα του τηλεφωνικού καταλόγου, όπου πολλοί χρήστες καταγγέλουν ότι ο συγκεκριμένος αριθμός χρησιμοποιείται για τηλεφωνικές απάτες στις οποίες όποιος απαντούσε, χρεωνόταν. Μάλιστα, ένας από τους χρήστες επισημαίνει ότι έχουν υπάρξει καταγγελίες για τον συγκεκριμένο αριθμό στον τηλεφωνικό πάροχο, ο οποίος το ερευνά, χωρίς να έχει υπάρξει κάποιο αποτέλεσμα.

Τα αποσπάσματα του διαλόγου που τέθηκαν υπ’ όψιν του in, έχουν ως εξής:

ΝΓ: Άμα βγει πάλι το δείγμα το ζώο α ναι το σύστημα μπορείς να το βάλεις μια κατάσταση πιο ήπια για αρχή και άμα δεις ότι παίρνεις το δείγμα να την φορτώσεις.

ΑΑ: Όχι ή να αφήσεις φορτωμένο το κόπι πέιστ το περσινό και μόλις δεις τέτοιο τότε για πρώτη φορά να επισυνάψεις το σωστό μητρώο που είναι πλέον τα μισά.

ΝΓ: Ε και αυτό γίνεται και αυτό γίνεται.

[…]

ΑΑ: Ισχύει.

ΝΓ: Η να πει άντε και να πάει στο διάολο.

ΑΑ: Ισχύει αλλά δεν το ρισκάρουμε άσε που έτσι όπως έχουν οργιάσει αν δεν αλλάξει κάτι άμεσα λές ότι αρπάξουμε τώρα.

ΝΓ: Ναι καλά και εκτός των άλλων καλό είναι να πληρωθεί πιο μπροστά.

ΑΑ: Ναι.

ΝΓ: Γιατί άμα πληρωθεί πιο μπροστά μετά δεν θα τον ακουμπήσουν οι δικοί μας.

[…]

ΑΑ: Κάτσε σε έχασα σε περίπτωση που μας να ζητήσουνε τα χαρτιά και;

ΝΓ: Πες ρε παιδί μου ότι έρχεται ο ρικερτ και πέφτει το μάτι του στον Γ*****.

ΑΑ: Ωραία.

ΝΓ: Και λέει φέρτε μου τα έγγραφα του Γ******.

ΑΑ: Ωραία.

ΝΓ: Να κάνω διοικητικό.

ΑΑ: Ωραία.

ΝΓ: Εμείς φέρνουμε τα έγγραφα και φαίνεται.

ΑΑ: Ωραία.

ΝΓ: Ότι Γ****** πούλησε τα πρόβατα που (ακατάληπτο).

ΑΑ: Όχι όχι ακόμα δε θα έχεις αυτά τα έγγραφα θα έχεις έγγραφα μέχρι τριανταμία δωδεκάτου μέχρι την κομβική διατήρηση με βάση τον διοικητικό έλεγχο που έκανες και τώρα αυτό είναι πρόχειρος διοικητικός εάν και εφόσον θέλεις να κάνεις διερεύνηση.

ΝΓ: Ναι εγώ σου λέω το ζητάει αυτός.

Ο ΝΓ ορίστηκε Αναπληρωτής Προϊστάμενος της Περιφερειακής Μονάδας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, (επιπέδου Υποδιεύθυνσης) με έδρα την Κομοτηνή, υπαγόμενη στην Περιφερειακή Διεύθυνση Ελέγχων και Ενισχύσεων Μακεδονίας-Θράκης της ΓΔΕΛΕΠ.

Δύο σταθμά, πολλές απορίες

Ήδη από τις αρχές του Ιανουαρίου, το θέμα των επιλογών της νέας διοίκησης για τις θέσεις ευθύνης στον οργανισμό είχε ανακινηθεί με την εξαίρεση μίας υπαλλήλου που απομακρύνθηκε από αυτόν και τοποθετήθηκε σε τελείως άλλη θέση από αυτή που κατείχε: της βασικής μάρτυρα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, Παρασκευής Τυχεροπούλου.

Απαντώντας σε επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή της Νέας Αριστεράς, Νάσου Ηλιόπουλου, με θέμα τόσο την απομάκρυνση της κυρίας Τυχεροπούλου, όσο και την παραμονή των προσώπων που εμφανίζονται στη δικογραφία στις θέσεις τους, η ΑΑΔΕ δήλωνε ότι:

«Αυτονόητα, για την αναζήτηση πειθαρχικών ή/και ποινικών ευθυνών, των υπαλλήλων που μεταφέρθηκαν στην ΑΑΔΕ από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, και σχετίζονται με την άσκηση των καθηκόντων τους, εφαρμόζονται οι διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα και της συναφούς νομοθεσίας και η διαδικασία που ορίζεται στις σχετικές διατάξεις τηρείται απαρέγκλιτα, όπως, άλλωστε, για το σύνολο των υπαλλήλων της ΑΑΔΕ».

Ωστόσο, μιλώντας στο in στο προηγούμενο σχετικό ρεπορτάζ στις 24/1, ο πρώην πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, Δημήτρης Βερβεσός είχε τονίσει ότι αυτό που όφειλε να κάνει η διοίκηση ήταν να παραγγείλει ΕΔΕ, ενώ στέλεχος της ΑΔΕΔΥ σημείωνε ότι τα αναφερόμενα πρόσωπα θα μπορούσαν να μετατεθούν σε άλλες διευθύνσεις ή να γίνουν απλοί υπάλληλοι μέχρι την ολοκλήρωση του πειθαρχικού.

Στην ίδια απάντηση στο ερώτημα του κ. Ηλιόπουλου, η ΑΑΔΕ διέψευδε ότι η νέα θέση της κυρίας Τυχεροπούλου συνιστά απομάκρυνση και υποστήριζε ότι τοποθετήθηκε σε θέση με όμοια καθήκοντα με αυτά που είχε κατά τον χρόνο μεταφοράς του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ, όπως και οι υπόλοιποι υπάλληλοι του οργανισμού.