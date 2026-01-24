«Πόσο χρεώνει το ΑΦΜ;» – Πρόσωπα από διαλόγους του ΟΠΕΚΕΠΕ τοποθετήθηκαν ξανά σε θέσεις ευθύνης

Σοβαρά ερωτήματα εγείρονται για την απόφαση της νέας διορισμένης από την ΑΑΔΕ διοίκησης του ΟΠΕΚΕΠΕ να τοποθετήσει σε θέσεις ευθύνης πρόσωπα που εμφανίζονται στις συνομιλίες που περιλαμβάνονται στη δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας που διαβιβάστηκε στη Βουλή.

Συγκεκριμένα, τρεις τουλάχιστον περιπτώσεις έχουν τεθεί υπ’ όψιν του in, με τον αριθμό να υπολογίζεται κατά πολύ μεγαλύτερος.

Την επανατοποθέτηση επιβεβαιώνουν έγγραφα του οργανισμού που αναρτήθηκαν στη Διαύγεια τη Δευτέρα 19 Ιανουαρίου. Σύμφωνα με πληροφορίες που δημοσιεύτηκαν σχετικά με το ζήτημα στην εφημερίδα «ΝΕΑ» στις 10 Ιανουαρίου, φαίνεται ότι δεν έχουν μεσολαβήσει κρίσεις ή πειθαρχικές διαδικασίες πριν μεταφερθούν στο νέο οργανόγραμμα.

Μάλιστα, συγκρίνοντας τις πρότερες θέσεις που κατείχαν, με τις νέες που αναγράφονται στο σχετικό έγγραφο από τη Διαύγεια, φαίνεται να διατηρούνται ακέραιες ή σε κάποιες περιπτώσεις και να επαυξάνονται οι αρμοδιότητές τους.

Περίπτωση 1η: «Με την ντουλάπα τι έγινε;»

Ένα τέτοιο πρόσωπο είναι η ΒΖ αναπληρώτρια προϊσταμένη του τμήματος ελέγχου της περιφερειακής διεύθυνσης Κρήτης του ΟΠΕΚΕΠΕ, όταν καταγράφηκε σε συνομιλία να ενημερώνεται από τον Γιώργο Ξυλούρη -τον γνωστό «Φραπέ»- για την πορεία των ερευνών της επικεφαλής του γραφείου της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην Αθήνα, Πόπη Παπανδρέου.

Ο διάλογος, που δημοσιεύτηκε στα μέσα ενημέρωσης τον περασμένο Ιούλιο, ξεκινάει με την ΒΖ να ρωτάει τον Γιώργο Ξυλούρη «με την ντουλάπα τι έγινε» κι εκείνον να απαντάει «ποια ντουλάπα ρε; δεν ανοίγει αυτή». Στη συνέχεια της συνομιλίας, τα δύο πρόσωπα αναφέρονται στην πορεία των ερευνών και την αυτόφωρη σύλληψη στελεχών του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Η ΒΖ σε κάποια στιγμή ρωτάει αν «μπορεί η εισαγγελέας να παρέμβει στο πως γίνονται οι τοποθετήσεις προϊσταμένων», ενώ ο συνομιλητής της περιγράφει τη στρατηγική που θα ακολουθήσει ή ενδεχομένως θα ακολουθήσει ο πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ, Κυριάκος Μπαμπασίδης για να σταματήσει την κ. Παπανδρέου, αναφέροντας τα ονόματα του υπουργού Δικαιοσύνης Γιώργου Φλωρίδη, αλλά και του Κυριάκου Μητσοτάκη.

Ένας άλλος διάλογος με τον κ. Ξυλούρη, που έγινε γνωστός στα μέσα λόγω της χαρακτηριστικής φράσης του «αν δεν ξεκω***ουν την Παπανδρέου τώρα από εκεί θα έχουμε θέμα», συνεχίζει με τον ίδιο να ρωτάει σχετικά με την κ. Παπανδρέου, «το πολυτραβήξανε, έτσι;». Η ΒΖ απαντάει «ε, ναι».

Σύμφωνα με το έγγραφο της ΑΑΔΕ για την τοποθέτηση των αναπληρωτών προϊσταμένων στη νέα διοίκηση του ΟΠΕΚΕΠΕ που αναρτήθηκε στη Διαύγεια, η αρχή τοποθετεί την ΒΖ ως «Αναπληρώτρια Προϊσταμένη του Τμήματος Ελέγχων και Τεχνικών Μέσων της Περιφερειακής Διεύθυνσης Ελέγχων και Ενισχύσεων Κρήτης, της Γενικής Διεύθυνσης Ελέγχων, Ενισχύσεων και Πληρωμών (ΓΔΕΛΕΠ)».

Λίγο παρακάτω, μάλιστα, τα καθήκοντά της επεκτείνονται, καθώς ορίζεται «ως Αναπληρώτρια Προϊσταμένη των Νομαρχιακών Μονάδων (επιπέδου Τμήματος): Ρεθύμνου με έδρα το Ρέθυμνο και Λασιθίου με έδρα τον Άγιο Νικόλαο, της Περιφερειακής Διεύθυνσης Ελέγχων και Ενισχύσεων Κρήτης, της Γενικής Διεύθυνσης Ελέγχων, Ενισχύσεων και Πληρωμών (ΓΔΕΛΕΠ)».

Ας σημειωθεί ότι έγκυρες πηγές με καλή γνώση της δικογραφίας της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, τονίζουν στο in ότι η ΒΖ εμφανίζεται σε τουλάχιστον 50 σελίδες διαλόγων εντός αυτής. Παράλληλα και είναι ένα από τα πρόσωπα που έχει ζητηθεί κατ’ επανάληψιν από την αντιπολίτευση να κληθούν να καταθέσουν στην Εξεταστική Επιτροπή, με την κοινοβουλευτική πλειοψηφία να αρνείται.

Περίπτωση 2η: «Με μια MCM θα τα βρούμε»

Αντίστοιχη περίπτωση είναι και η ΣΚ, Διευθύντρια Τεχνικών Ελέγχων του ΟΠΕΚΕΠΕ. Σύμφωνα με το έγγραφο της ΑΑΔΕ στις 19/1 στη Διαύγεια, ορίζεται «ως Αναπληρώτρια Προϊσταμένη της Περιφερειακής Διεύθυνσης Ελέγχων και Ενισχύσεων Αττικής-Αιγαίου, με έδρα την Αθήνα, της Γενικής Διεύθυνσης Ελέγχων, Ενισχύσεων και Πληρωμών (ΓΔΕΛΕΠ)»

Σε διαλόγους από τη δικογραφία που είδαν το φως της δημοσιότητας, η ΣΚ εμφανίζεται να μιλάει με τον πρώην πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ, Κυριάκο Μπαμπασίδη για το σχέδιο να στηθεί ένα “help desk” με διευθύντρια την ίδια. Ο κ. Μπαμπασίδης, εμφανίζεται να της λέει «αν κάνεις με επίσημο τρόπο όχι αυτό που έκανες πέρυσι ήταν ανεπίσημη […] όλη η Ελλάδα θα κρέμεται στα πόδια σου». Ο διάλογος συνεχίζει ως εξής:

ΣΚ: «Και γιατί να το κάνω για όλους αυτούς και να μην το κάνω για σε μόνο για σένα;».

ΜΠΑΜΠΑΣΙΔΗΣ: «Τι εννοείς για όλους αυτούς; Λέω σε όλους αυτούς που ζητήσανε ρουσφέτια και τα λοιπά».

ΣΚ: «Ναι ναι ναι»

ΜΠΑΜΠΑΣΙΔΗΣ: «Που ήταν πόσοι πέρυσι;»

ΣΚ: «Ε δεν ήταν και λίγοι και φέτος είναι πάλι»

ΜΠΑΜΠΑΣΙΔΗΣ: «Φαντάσου τώρα αν είναι επίσημο που τότε το κάναμε και λίγο κρυφά και λίγο έτσι και λίγο γιουβέτσι. Κατάλαβες;»

Σε άλλο σημείο φαίνονται να αναφέρονται στον πρώην αντιπρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ, Ελευθέριο Ζερβό:

ΜΠΑΜΠΑΣΙΔΗΣ: «Καταρχήν δεν θα μπορούσε να κάνει τίποτα κανένας εε Ζερβός»

ΣΚ: «Θα πέρναγαν όλα από μένα, ναι»

Σε άλλο διάλογο μεταξύ των δύο που περιέχεται στη δικογραφία, εμφανίζονται να συζητούν για τα «τεμάχια» του κ. Μπαμπασίδη, όρος που από τα συμφραζόμενα μάλλον αναφέρεται σε ζωικό κεφάλαιο.

ΣΚ: «Και θα μου πεις τι θα τα κάνω όμως, αυτά τα πέντε που χεις»

ΜΠΑΜΠΑΣΙΔΗΣ: «Δεν ξέρω να κάνεις ό,τι πρέπει, για να πληρωθώ»

ΣΚ: «(γέλια)»

ΜΠΑΜΠΑΣΙΔΗΣ: «(γέλια). Δεν ξέρω τι να κάνεις. Απλά πράμα.»

ΣΚ: «Δεν ξέρω, με μια εμσιέμ θα τα βρούμε». [Σημ.: πιθανότατα αναφέρεται στις επώνυμες τσάντες μάρκας MCM]

Εν αντιθέσει με την ΒΖ, ωστόσο, η συγκεκριμένη υπάλληλος κλήθηκε να καταθέσει στην Εξεταστική Επιτροπή, όπου δέχθηκε σκληρές ερωτήσεις από τους βουλευτές της αντιπολίτευσης σε πλήθος θεμάτων. Από τα ερωτήματα των βουλευτών, προκύπτει ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στο συνοδευτικό υπόμνημα θεωρεί ότι η ΣΚ «συμμετείχε σε μία διαδικασία που διευκόλυνε να μη γίνονται πολύ αυστηροί έλεγχοι [στο ζωικό κεφάλαιο]», όπως το έθεσε ο βουλευτής της Πλεύσης Ελευθερίας, Αλέξανδρος Καζαμίας.

Απαντώντας επίσης σε ερωτήματα του βουλευτή της Νέας Αριστεράς, Χουσεΐν Ζεϊμπέκ, για την «επίσημη» και «ανεπίσημη» διαδικασία που περιγράφεται στους διαλόγους, κατέθεσε ότι δεν υπήρχε τίποτα ανεπίσημο και ότι δεν γνωρίζει το ακριβές περιεχόμενο των διαλόγων της δικογραφίας. Για τον διάλογο «να κάνεις ό,τι πρέπει, για να πληρωθώ», απάντησε «απ’ όσο ξέρω [ο κ. Μπαμπασίδης] δεν έπαιρνε επιδοτήσεις» και ότι «σίγουρα δεν αναφερόταν στον ίδιο». Τέλος, για το “help desk” υποστήριξε ότι πρόκειται για ένα γραφείο που εξυπηρετεί και ενημερώνει τους δικαιούχους παραγωγούς.

Περίπτωση 3η: «Πόσο να το χρεώνει άραγε το ΑΦΜ;»

Τις δύο περιπτώσεις που αναφέραμε, τις ξανασυναντάμε σε άλλο διάλογο να αναφέρονται σε τρίτο πρόσωπο, συγκεκριμένα την ΖΠ από τη Διεύθυνση Πληροφορικής του ΟΠΕΚΕΠΕ. Όπως λένε:

ΣΚ: Έστειλα αρχεία δεσμεύσεων και πήγε η ΖΠ, αλλοίωσε την εντολή δέσμευσης και πλήρωσε κάποια ΑΦΜ. Πόσο να το χρεώνει άραγε το ΑΦΜ;

ΒΖ: Δεν ξέρω.

Σύμφωνα με το έγγραφο της ΑΑΔΕ στη Διαύγεια στις 19/1, οι διοικητές του ΟΠΕΚΕΠΕ ορίζουν την ΖΠ «ως Αναπληρώτρια Προϊσταμένη του Τμήματος Β’ – Διαχείρισης Δικαιωμάτων Ενίσχυσης της Διεύθυνσης Άμεσων Ενισχύσεων και Αγοράς (ΔΑΕΑ) της Γενικής Διεύθυνσης Ελέγχων, Ενισχύσεων και Πληρωμών (ΓΔΕΛΕΠ)».

Ωστόσο, υπάρχουν και ονόματα που απουσιάζουν από αυτόν τον κατάλογο που περιλαμβανεται στη λίστα της ΑΑΔΕ· αυτά των στελεχών του ΟΠΕΚΕΠΕ που με τις μαρτυρίες τους εκκίνησαν τη διερεύνηση της υπόθεσης, όπως η Παρασκευή Τυχεροπούλου – η οποία, μάλιστα, τον περασμένο Ιούλιο, υπό την προηγούμενη διοίκηση, υπέστη πειθαρχικό έλεγχο που κατέληξε στη στέρηση του μισθού της για 20 ημέρες, ύστερα από παραγγελία των ερευνώμενων στελεχών του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Σε δήλωση που δημοσίευσε την Τρίτη ο πληρεξούσιος δικηγόρος της κας. Τυχεροπούλου, Αντώνης Βαγιάνος, σχετικά με τα πρόσωπα που όρισε στις θέσεις ευθύνης η νέα διοίκηση του ΟΠΕΚΕΠΕ υπό την ΑΑΔΕ, σημείωνε χαρακτηριστικά ότι «η επιλογή αυτή καθίσταται ακόμη πιο προβληματική αν ληφθεί υπόψη ότι οκτώ από τους δεκαπέντε (15) Διευθυντές και δεκαοκτώ (18) Τμηματάρχες περιλαμβάνονται ή και αναφέρονται στις νόμιμες επισυνδέσεις που περιέχονται στη δικογραφία η οποία έχει διαβιβαστεί στη Βουλή στο πλαίσιο της έρευνας για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ».

Απαντώντας στα σχετικά ερωτήματα του in, ο πρώην πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, Δημήτρης Βερβεσός, σημείωνε ότι βάσει του δημοσιοϋπαλληλικού κώδικα, η πειθαρχική διαδικασία είναι ανεξάρτητη της ποινικής και ότι αυτό που όφειλε να κάνει η διοίκηση του οργανισμού ήταν να εκκινήσει προκαταρκτική πειθαρχική διαδικασία παραγγέλνοντας ΕΔΕ, αν και σημειώνει ότι πράγματι, το αν θα τεθούν σε αργία μέχρι την ολοκλήρωσή της, επαφίεται στη διακριτική ευχέρεια της διοίκησης. Παράλληλα, στέλεχος της ΑΔΕΔΥ με το οποίο συνομίλησε το in, σημειώνει ότι τα πρόσωπα που εμφανίζονται στη δικογραφία θα μπορούσαν να μετατεθούν σε άλλη διεύθυνση ή να έχουν στάτους απλού υπαλλήλου στο νέο οργανόγραμμα.

Προφανώς για τους υπαλλήλους αυτούς ισχύει, όπως και για κάθε πολίτη το τεκμήριο αθωότητας. Ιδίως όταν δεν υπάρχει, εξ όσων τουλάχιστον γνωρίζουμε, κάποια ενεργή σε βάρος τους ποινική ή πειθαρχική δίωξη, ακόμη και σε προκαταρκτικό στάδιο. Ωστόσο, θα περίμενε κανείς ότι θα υπήρχε αφενός περαιτέρω διερεύνηση, για να εξακριβωθεί το είδος της ευθύνης που φέρουν, όπως και ότι ενώ παραμένει ανοιχτή η ποινική διερεύνηση της υπόθεσης, η νέα διοίκηση του ΟΠΕΚΕΠΕ υπό την ΑΑΔΕ θα ελάμβανε υπ’όψιν τα στοιχεία που υπάρχουν για ενδεχόμενη εμπλοκή στην υπόθεση κατά τη διαδικασία της επιλογής προσώπων για θέσεις ευθυνης.

Σημειώνουμε εδώ ότι οι συγκεκριμένες συνομιλίες έχουν δει το φως της δημοσιότητας στο πλαίσιο της δημοσιογραφικής κάλυψης της υπόθεσης, άρα η διοίκηση δεν μπορεί να επικαλεστεί τη μη γνώση των σχετικών αναφορών, ενώ, όπως ήδη επισημάναμε, δύο από τις τρεις περιπτώσεις στις οποίες αναφερθήκαμε, κλήθηκαν και κατέθεσων στην Εξεταστική της Βουλής, ενώ ζητήθηκε από την αντιπολίτευση και η πρόσκληση της τρίτης.