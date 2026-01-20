Εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ: Κόβει μάρτυρες και επιταχύνει διαδικασίες- Οργή και καταγγελίες για συγκάλυψη από την αντιπολίτευση
“ Αν δεν συμβεί ο εμπλουτισμός του καταλόγου, τότε δεν θα είναι άλλη μία κακή στιγμή για την εξεταστική, θα είναι η απόλυτη τεκμηρίωση της οργανωμένης απόπειρας συγκάλυψης από την κυβερνητική πλειοψηφία”, δήλωσε η Μιλένα Αποστολάκη από το ΠΑΣΟΚ
- Σιδηροδρομική τραγωδία στην Ισπανία: «Κλειδί» για τις έρευνες ο σπασμένος σύνδεσμος στις ράγες – Στους 40 οι νεκροί
- Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση σε βενζινάδικα για πειραγμένες αντλίες - 10 συλλήψεις
- Τραγωδία στη Θεσσαλονίκη: Νεκρή η 48χρονη που έπεσε από μπαλκόνι
- Στην εξέδρα εκτόξευσης ο υπερπύραυλος της NASA για τον ιστορικό γύρο της Σελήνης
Να ολοκληρώσει μια ώρα αρχύτερα τις εργασίες της προκειμένου να αποφευχθούν οι κακοτοπιές των καταθέσεων, επιχειρεί η πλειοψηφία της εξεταστικής επιτροπής της Βουλής που διερευνά το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.
Στο πλαίσιο αυτό και έχοντας προφανώς κατανοήσει τη γελοιότητα των καταθέσεων προσώπων που δεν έχουν καμία σχέση με το σκάνδαλο καθώς υπηρέτησαν σε θέσεις ευθύνης πολύ πριν ξεσπάσει ο ορυμαγδός των αποκαλύψεων για τις κοινοτικές επιδοτήσεις, ο εισηγητής της ΝΔ, Μακάριος Λαζαρίδης πρότεινε την περικοπή της λίστας των μαρτύρων: μεταξύ άλλων ζήτησε να μην καταθέσουν οι μάρτυρες, Βεργίνη. Κορμέντζας, Νότος, Μαραβέγιας, Γιαννόπουλος, Μπαλτατζής, Σκιαδάς, Χατζηγάκης, Κοντός, Τσιτουρίδης, Σάγος, Σεφεριάδης, Καββαδίας, Λέκκας Ανα, Βαιλάκης, Χατζημιχάλης και Αργύρης.
Ωστόσο, η επιμονή της πλειοψηφίας να μη κάνει δεκτές τις προτάσεις της αντιπολίτευσης για τη κλήτευση μαρτύρων όπως οι ορκωτοί λογιστές που διεξήγαγαν έλεγχο στον Οργανισμό, ο Μάριος Σαλμάς, ο κ. Πιτσιλής της ΑΑΔΕ αλλά και οι Ζαφειρίου, Μαχαίρας, (στελέχη του ΟΠΕΚΕΠΕ που πρωταγωνιστούν στις επισυνδέσεις), καθώς και η απόρριψη της προοπτικής της κατ’ αντιπαράστασης εξέτασης προκάλεσαν την οργισμένη αντίδραση των κομμάτων της αντιπολίτευσης που μίλησαν ανοιχτά για συγκάλυψη.
“ Αν δεν συμβεί ο εμπλουτισμός του καταλόγου, τότε δεν θα είναι άλλη μία κακή στιγμή για την εξεταστική, θα είναι η απόλυτη τεκμηρίωση της οργανωμένης απόπειρας συγκάλυψης από την κυβερνητική πλειοψηφία”, δήλωσε ενοχλημένη η Μιλένα Αποστολάκη από το ΠΑΣΟΚ με τον Βασίλη Κόκκαλη του ΣΥΡΙΖΑ να επισημαίνει: “ το μεγαλύτερο σκάνδαλο είναι η νομιμοποίηση αυτής της διαδικασίας, και δεν μιλάει κανείς. Εκτός αν θεωρούμε ότι ο αριθμός των ζώων στη χώρα μας είναι αληθινός”.
Από την Πλευρά του ΚΚΕ, η Διαμάντω Μανωλάκου έκανε λόγο για σκοπιμότητα της πλειοψηφίας να διαχυθούν οι πολιτικές ευθύνες πυ περιγράφονται στη δικογραφία της ευρωπαϊκής εισαγγελίας, ενώ η Ζωή Κωνσταντοπούλου αφού ζήτησε την κλήτευση του Κυριάκου Μητσοτάκη πρόσθεσε: “ Σας βλέπουν όλοι με πια αγωνία από τέλη Νοεμβρίου που άρχισαν οι αποκαλύψεις για το σε ποιους δίνατε χρήματα. Οι αγρότες αγωνίζονται να επιβιώσουν. Η αγωνία σας να καλυφθεί ο αρχηγός είναι προφανής όπως και οι ελιγμοί του κ. Μητσοτάκη”.
Τελικά η επιτροπή αποφάσισε να προχωρήσει σε ονομαστική ψηφοφορία η οποία και επιβεβαίωσε την απόφαση της πλειοψηφίας να περιορίσει τον κατάλογο των μαρτύρων χωρίς προφανώς να κάνει κάποια ουσιαστική προσθήκη.
- Εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ: Κόβει μάρτυρες και επιταχύνει διαδικασίες- Οργή και καταγγελίες για συγκάλυψη από την αντιπολίτευση
- Δολοφονία στο Αγρίνιο: Βουβός ο πόνος στο τελευταίο «αντίο» στον 50χρονο
- Ποιοι φορολογούμενοι θα γλιτώσουν φόρο – Τα SOS των δηλώσεων
- Η Ίντερ απέκτησε τον Γιακίροβιτς από τη Ντινάμο Ζάγκρεμπ
- ΕΛ.ΑΣ: Μεγάλη επιχείρηση σε βενζινάδικα για απάτες με τα καύσιμα – 10 συλλήψεις
- Άνοιξαν τις πόρτες τους σε Δήμο της Κρήτης, οι πρώτες δημοτικές κοινωνικές κατοικίες
- Ισχυρή ηλιακή καταιγίδα βομβαρδίζει τη Γη με σωματίδια – Πώς επηρεάζεται το σέλας και οι πτήσεις
- Βαλεντίνο Γκαραβάνι και Τζιανκάρλο Τζιαμέτι – Η κοινή ζωή ανάμεσα στον έρωτα, τη δουλειά και τις συνειδητές σιωπές
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις