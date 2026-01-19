Ο τραγέλαφος συνεχίζεται στην εξεταστική: Κάλεσαν τον Σκουρλέτη- έναν μήνα υπουργό – να μιλήσει για ΟΠΕΚΕΠΕ: «Δεν θα συμβάλουμε στον ευτελισμό της επιτροπής»
“Έχετε υπάρξει υπουργός; Αν είχατε υπάρξει θα γνωρίζατε ότι σε ένα μήνα και κάτι μέρες περίπου στη καλύτερη των περιπτώσεων να μάθεις τους ορόφους υπουργείου”, απάντησε ο κ. Σκουρλέτης στα επίμονα ερωτήματα του εισηγητή της πλειοψηφίας
Έναν κακοστημένο θίασο θυμίζουν όλο και περισσότερο οι εργασίες της εξεταστικής επιτροπής της Βουλής, η οποία έχει σταματήσει πια να διερευνά – αν το έκανε και ποτέ – το σκάνδαλο των αγροτικών επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ, επιλέγοντας να επιδίδεται σε φιλολογικού τύπου συζητήσεις για τις διαχρονικές ευθύνες στη διαχείριση του πρωτογενούς τομέα.
Δεν μπορεί άλλωστε να κατανοηθεί διαφορετικά η απόφαση της πλειοψηφίας να κληθεί και να καταθέσει ο πρώην υπουργός της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ, Πάνος Σκουρλέτης που είχε αναλάβει το χαρτοφυλάκιο της αγροτικής ανάπτυξης στο πλαίσιο των ευρύτερων αρμοδιοτήτων του ως υπερυπουγός Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας για μόλις 28 ημέρες, μεταξύ Ιουλίου και Αυγούστου του 2015, όταν δηλαδή η ελληνική βουλή ψήφισε το τρίτο μνημόνιο.
“Έχετε υπάρξει υπουργός; Αν είχατε υπάρξει θα γνωρίζατε ότι σε ένα μήνα και κάτι μέρες περίπου στη καλύτερη των περιπτώσεων να μάθεις τους ορόφους υπουργείου”, απάντησε ο κ. Σκουρλέτης στα επίμονα ερωτήματα του εισηγητή της πλειοψηφίας, Μακάριου Λαζαρίδη ο οποίος προσπάθησε να αναζητήσει αν ο μάρτυρας γνώριζε ή έπραξε κάτι για το σκάνδαλο…
Στο πλαίσιο αυτό πάντως, τόσο το ΠΑΣΟΚ δια της κ. Αποστολάκη όσο και ο κ. Μπάρκας από τον ΣΥΡΙΖΑ, αρνήθηκαν να υποβάλλουν ερωτήματα.
“Δεν θα συμβάλουμε στον ευτελισμό των εργασιών της επιτροπής και τη μεθοδευμένη απόπειρα συγκάλυψης των υπευθύνων. Θα έπρεπε στη θέση του κ. Σκουρλέτη να βρίσκονται αξιωματούχοι της παρούσας κυβέρνησης. Δεν θα υποβάλουμε ερωτήσεις”, είπε η κ. Αποστολάκη με τον κ. Μπάρκα να σημειώνει αμέσως μετά:
“ Η επιτροπή πρέπει να προστατεύσει τη λειτουργία της και να μην ευτελίζει με μάρτυρες που δεν έχουν γνώση για το σκάνδαλο που διερευνά η εισαγγελία”.
Αξίζει να σημειωθεί πως το πρωί της Τρίτης η επιτροπή θα αποφασίσει για το αν και κατά πόσο θα διευρύνει τη λίστα των μαρτύρων για τη κρίσιμη περίοδο 2019-2025 ή θα συνεχίσει την αναζήτηση ευθυνών μέχρι το μακρινό 2001.
- LIVE: Παναιτωλικός – Λεβαδειακός
- Reuters: Εντοπίστηκε σπασμένος σύνδεσμος στις ράγες της Κόρδοβα στην Ισπανία
- Ημέρα Μάρτιν Λούθερ Κινγκ: O απαγορευμένος διαφυλετικός έρωτας του για πρώτη φορά στο φως – Χαμένο home video
- Τυχεροπούλου: Ο πρώτος υπάλληλος του ΟΠΕΚΕΠΕ που αποκάλυψε τις παράνομες επιδοτήσεις, τιμωρήθηκε και τον απειλούσαν
- Άγρια δολοφονία στις φυλακές Κορυδαλλού – Νεκρός Αλβανός βαρυποινίτης
- Μπότες: Οι πιο ζεστές και στυλάτες επιλογές για να βγάλεις τον χειμώνα με άνεση
- Skoda Auto: Τρίτη πιο εμπορική μάρκα στην Ευρώπη το 2025 με 1.043.900 παραδόσεις παγκοσμίως
- Αταμάν: «Επικίνδυνη ομάδα η Μπασκόνια – Είμαστε έτοιμοι να παλέψουμε»
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις