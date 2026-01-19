Ο τραγέλαφος συνεχίζεται στην εξεταστική: Κάλεσαν τον Σκουρλέτη- έναν μήνα υπουργό – να μιλήσει για ΟΠΕΚΕΠΕ: «Δεν θα συμβάλουμε στον ευτελισμό της επιτροπής»

Έναν κακοστημένο θίασο θυμίζουν όλο και περισσότερο οι εργασίες της εξεταστικής επιτροπής της Βουλής, η οποία έχει σταματήσει πια να διερευνά – αν το έκανε και ποτέ – το σκάνδαλο των αγροτικών επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ, επιλέγοντας να επιδίδεται σε φιλολογικού τύπου συζητήσεις για τις διαχρονικές ευθύνες στη διαχείριση του πρωτογενούς τομέα.

Δεν μπορεί άλλωστε να κατανοηθεί διαφορετικά η απόφαση της πλειοψηφίας να κληθεί και να καταθέσει ο πρώην υπουργός της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ, Πάνος Σκουρλέτης που είχε αναλάβει το χαρτοφυλάκιο της αγροτικής ανάπτυξης στο πλαίσιο των ευρύτερων αρμοδιοτήτων του ως υπερυπουγός Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας για μόλις 28 ημέρες, μεταξύ Ιουλίου και Αυγούστου του 2015, όταν δηλαδή η ελληνική βουλή ψήφισε το τρίτο μνημόνιο.

“Έχετε υπάρξει υπουργός; Αν είχατε υπάρξει θα γνωρίζατε ότι σε ένα μήνα και κάτι μέρες περίπου στη καλύτερη των περιπτώσεων να μάθεις τους ορόφους υπουργείου”, απάντησε ο κ. Σκουρλέτης στα επίμονα ερωτήματα του εισηγητή της πλειοψηφίας, Μακάριου Λαζαρίδη ο οποίος προσπάθησε να αναζητήσει αν ο μάρτυρας γνώριζε ή έπραξε κάτι για το σκάνδαλο…

Στο πλαίσιο αυτό πάντως, τόσο το ΠΑΣΟΚ δια της κ. Αποστολάκη όσο και ο κ. Μπάρκας από τον ΣΥΡΙΖΑ, αρνήθηκαν να υποβάλλουν ερωτήματα.

“Δεν θα συμβάλουμε στον ευτελισμό των εργασιών της επιτροπής και τη μεθοδευμένη απόπειρα συγκάλυψης των υπευθύνων. Θα έπρεπε στη θέση του κ. Σκουρλέτη να βρίσκονται αξιωματούχοι της παρούσας κυβέρνησης. Δεν θα υποβάλουμε ερωτήσεις”, είπε η κ. Αποστολάκη με τον κ. Μπάρκα να σημειώνει αμέσως μετά:

“ Η επιτροπή πρέπει να προστατεύσει τη λειτουργία της και να μην ευτελίζει με μάρτυρες που δεν έχουν γνώση για το σκάνδαλο που διερευνά η εισαγγελία”.

Αξίζει να σημειωθεί πως το πρωί της Τρίτης η επιτροπή θα αποφασίσει για το αν και κατά πόσο θα διευρύνει τη λίστα των μαρτύρων για τη κρίσιμη περίοδο 2019-2025 ή θα συνεχίσει την αναζήτηση ευθυνών μέχρι το μακρινό 2001.