Εξεταστική – ΟΠΕΚΕΠΕ: Αρνείται να εξετάσει τον Γκόλια η αντιπολίτευση – «Ευτελισμός της διαδικασίας»
Συνεχίζονται οι συνεδριάσεις της Εξεταστικής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ με επίκεντρο την περίοδο 2015 έως 2019
Συνεδριάζει σήμερα η Εξεταστική Επιτροπή για το σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ με τις καταθέσεις δύο πρώην υπουργών την περίοδο 2015 έως 2019.
Πρόκειται για τον Ιωάννη Γκόλια, υπουργό Παραγωγικής Ανασυγκρότησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας στην υπηρεσιακή κυβέρνηση τον Αύγουστο του 2015, και του Πάνου Σκουρλέτη, επίσης υπουργού Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας από τις 18 Ιουλίου 2015 έως 27 Αυγούστου 2015 και υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας από τις 23 Σεπτεμβρίου 2015 έως τις 5 Νοεμβρίου 2016.
Η εξεταστική επιτροπή επικεντρώνεται στο διάστημα 2015 έως 2019 με τα κόμματα της αντιπολίτευσης να εξαπολύουν πυρά στην κυβέρνηση ότι δεν έχει επιτρέψει να εξεταστούν μάρτυρες που έχουν σχέση με την τελευταία εξαετία που έχει μπει στο στόχαστρο της ευρωπαϊκής εισαγγελίας.
Δείτε live
Όλες οι εξελίξεις
- Γροιλανδία: «Δεν σκέφτομαι πλέον αποκλειστικά την ειρήνη» – Νέες απειλές Τραμπ και έκτακτη Σύνοδος Κορυφής στις Βρυξέλλες
- Ταΰγετος: «Είχαν κακώσεις και δεν μπορούσανε να περπατήσουν» – Αίσιο τέλος για τους 8 ορειβάτες
- Αγρότες: Ψαλιδίζει τις προσδοκίες ο Τσιάρας – «Η κυβέρνηση έχει κάνει τις τελικές της ανακοινώσεις»
- Η Τόνια Σωτηροπούλου αποχαιρετά τον πατέρα της – Η συγκινητική ανάρτησή της
- Θεσσαλονίκη: 38χρονος διέρρηξε 14 οχήματα μέσα σε λίγες ώρες
- Πρώτη κρούση για τον Τσάμπι Αλόνσο: Τον θέλει η Άιντραχτ Φρανκφούρτης
- Εξεταστική – ΟΠΕΚΕΠΕ: Αρνείται να εξετάσει τον Γκόλια η αντιπολίτευση – «Ευτελισμός της διαδικασίας»
- Αισιόδοξος Αμερικανός πρέσβης για Γροιλανδία – Βλέπει τη κρίση σαν ευκαιρία για ΝΑΤΟ
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις