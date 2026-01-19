Συνεδριάζει σήμερα η Εξεταστική Επιτροπή για το σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ με τις καταθέσεις δύο πρώην υπουργών την περίοδο 2015 έως 2019.

Πρόκειται για τον Ιωάννη Γκόλια, υπουργό Παραγωγικής Ανασυγκρότησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας στην υπηρεσιακή κυβέρνηση τον Αύγουστο του 2015, και του Πάνου Σκουρλέτη, επίσης υπουργού Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας από τις 18 Ιουλίου 2015 έως 27 Αυγούστου 2015 και υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας από τις 23 Σεπτεμβρίου 2015 έως τις 5 Νοεμβρίου 2016.

Η εξεταστική επιτροπή επικεντρώνεται στο διάστημα 2015 έως 2019 με τα κόμματα της αντιπολίτευσης να εξαπολύουν πυρά στην κυβέρνηση ότι δεν έχει επιτρέψει να εξεταστούν μάρτυρες που έχουν σχέση με την τελευταία εξαετία που έχει μπει στο στόχαστρο της ευρωπαϊκής εισαγγελίας.

