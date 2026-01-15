Εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ: Σε εξέλιξη η συνεδρίαση – Ποιοι καταθέτουν
Η εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ συνεχίζει τις εργασίες της - Ο Τζανέτος Καραμίχας, πρώην πρόεδρος της ΠΑΣΕΓΕΣ είναι ο πρώτος μάρτυρας
Συνεχίζονται και σήμερα οι εργασίες στην εξεταστική για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.
Το διάστημα που εξετάζεται είναι η περίοδος 2015 – 2019. Πρώτος μάρτυρας για σήμερα είναι ο Τζανέτος Καραμίχας, ο πρώην πρόεδρος της ΠΑΣΕΓΕΣ από το 2000 έως το 2017.
