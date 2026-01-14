newspaper
Σημαντική είδηση:
14.01.2026 | 11:53
Απομακρύνεται προσωπικό από την αμερικάνικη βάση Αλ Ουντέιντ στο Κατάρ
Κόντρες και διαξιφισμοί στην εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ: «Σόου και πολιτική αλητεία» – «Περίμενα πολιτική ευθιξία»
Πολιτική Γραμματεία 14 Ιανουαρίου 2026 | 14:24

Κόντρες και διαξιφισμοί στην εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ: «Σόου και πολιτική αλητεία» – «Περίμενα πολιτική ευθιξία»

Στη συνεδρίαση της Τετάρτης, καταθέτει ο πρώην υπουργός του ΣΥΡΙΖΑ τη περίοδο 2018-2019, Σταύρος Αραχωβίτης γεγονός που πυροδότησε νέο κύκλο έντασης καθώς έδωσε την ευκαιρία στη ΝΔ να εμφανίσει και πάλι το αφήγημα των διαχρονικών ευθυνών στη διαχείριση των κοινοτικών επιδοτήσεων

Spotlight

Με εντάσεις μεταξύ των μελών της για τις ευθύνες των κυβερνήσεων και την κατανομή του εθνικού αποθέματος στους αγρότες συνεχίζονται οι εργασίες της εξεταστικής επιτροπής της Βουλής που διερευνά το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Στη συνεδρίαση της Τετάρτης, καταθέτει ο πρώην υπουργός του ΣΥΡΙΖΑ τη περίοδο 2018-2019, Σταύρος Αραχωβίτης γεγονός που πυροδότησε νέο κύκλο έντασης καθώς έδωσε την ευκαιρία στη ΝΔ να εμφανίσει και πάλι το αφήγημα των διαχρονικών ευθυνών στη διαχείριση των κοινοτικών επιδοτήσεων.

Στο πλαίσιο αυτό, ο Μακάριος Λαζαρίδης επιχείρησε αφενός να δικαιώσει τον Μάκη Βορίδη και αφετέρου να καταγγείλει τον ΣΥΡΙΖΑ πως επί των ημερών χάθηκε ο έλεγχος της κατάστασης. Μάλιστα, ο εισηγητής της πλειοψηφίας υποστήριξε πως επί της προηγούμενης κυβέρνησης δόθηκαν παράνομες αποζημιώσεις στη Κρήτη με αφορμή θεομηνία, καταγγελία που προκάλεσε την οργισμένη αντίδραση του εισηγητή του ΣΥΡΙΖΑ, Βασίλη Κόκκαλη.

“ Είναι σόου και πολιτική αλητεία από τον εισηγητή της πλειοψηφίας. Κατασκεύασε ένα ψέμα με μια ανάρτηση με σκοπό να δημιουργήσει εντυπώσεις ότι η προηγούμενη κυβέρνηση έδινε αποζημιώσεις χωρίς να δικαιούνται. “ Αυτό που κατήγγειλε η ΝΔ για κάποιους άλλους το κάνει η ίδια”, είπε ο κ. Κόκκαλης.

“ Σόου κάνει διαχρονικά ο κ. Κόκκαλης από την εποχή που ήταν στη ΝΔ και στη ΔΑΠ ΝΔΦΚ μετά στους ΑΝΕΛ και στον ΣΥΡΙΖΑ”, απάντησε ο κ. Λαζαρίδης και πρόσθεσε: “ περίμενα να έχει την πολιτική ευθιξία να ζητήσει την εξαίρεσή του γιατί αυτό δεν ήταν πολιτικά ούτε ηθικά δεκτό. Το ΠΑΣΟΚ τον είχε προτείνει για μάρτυρα στην επιτροπή και περιμέναμε να έχει την ευθιξία να μη κάνει ερωτήσεις στον τότε πολιτικού του προϊστάμενο”.

Εντάξεις πάντως υπήρξαν και για τη διαχείριση του λεγόμενου εθνικού αποθέματος και το “συμφωνώ” που έβαλε ο Μάκης Βορίδης και αποτέλεσε την αιτία της συμπερίληψης του ονόματός του στην δικογραφία που εστάλη στη Βουλή από την Ευρωπαϊκή εισαγγελία. Τα κόμματα, εφόσον επί της ουσίας οι εργασίες της εξεταστικής έχουν ολοκληρωθεί καθώς δεν αναμένονται νέες καταθέσεις προσώπων με γνώση της κατάστασης την τελευταία 6ετια, επιδίδονται σε μια προσπάθεια απόδοσης ευθυνών. Άλλωστε η ΝΔ έχει κάνει γνωστή τη πρόθεσή της να καταλήξει σε πόρισμα που θα μιλά για διαχρονικές πολιτικές ευθύνες όλων των κυβερνήσεων.

ΠΑΣΟΚ: Αίτημα σύγκλησης της Διαρκούς Επιτροπής Παραγωγής και Εμπορίου, παρουσία Τσιάρα, για τη MERCOSUR
«Συνειδητή αμέλεια» 14.01.26

Τη σύγκληση της Επιτροπής Παραγωγής και Εμπορίου, παρουσία Τσιάρα, για τη MERCOSUR, ζητάει το ΠΑΣΟΚ

Επτά βουλευτές του ΠΑΣΟΚ κατέθεσαν το αίτημα προς την πρόεδρο της Επιτροπής, τονίζοντας πως ο πρωθυπουργός δεν ενημέρωση ούτε τη Βουλή, ούτε τους αγρότες, πριν συνυπογράψει τη συμφωνία

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: Συλλυπητήρια δήλωση για τον θάνατο του πρώην προέδρου της Κύπρου, Γιώργου Βασιλείου
Επικαιρότητα 14.01.26

Συλλυπητήρια δήλωση του ΠΑΣΟΚ για τον θάνατο του πρώην προέδρου της Κύπρου, Γιώργου Βασιλείου

Η πολιτική του διαδρομή χαρακτηρίστηκε από βαθιά μεταρρυθμιστική βούληση, αναφέρει μεταξύ άλλων το ΠΑΣΟΚ - «Καθιέρωσε την ευρωπαϊκή ατζέντα ως κεντρικό στοιχείο της πολιτικής του»

Σύνταξη
Συνάντηση Κικίλια – Γεραπετρίτη μετά τις επιθέσεις με drones σε ελληνόκτητα τάνκερ στη Μαύρη Θάλασσα
Επικαιρότητα 14.01.26

Συνάντηση Κικίλια – Γεραπετρίτη μετά τις επιθέσεις με drones σε ελληνόκτητα τάνκερ στη Μαύρη Θάλασσα

Ο κ. Κικίλιας, το πρωί, αναφέρθηκε στο περιστατικό υπογραμμίζοντας ότι «πάνω απ' όλα προέχει η ασφάλεια των πληρωμάτων της ελληνόκτητης ναυτιλίας και των πλοίων»

Σύνταξη
Περιστατικό χαμηλής διακινδύνευσης η κατάρρευση του FIR Αθηνών, λέει ο Δήμας: «Παλιά τα συστήματα αλλά λειτουργικά…»
Πολιτική 14.01.26

Περιστατικό χαμηλής διακινδύνευσης η κατάρρευση του FIR Αθηνών, λέει ο Δήμας: «Παλιά τα συστήματα αλλά λειτουργικά…»

Για τον αρμόδιο υπουργό Χρήστο Δήμα το χάος που επικράτησε στα αεροδρόμια της Ευρώπης πριν λίγες ημέρες εξαιτίας της κατάρρευσης του FIR Αθηνών ήταν ένα περιστατικό χαμηλής διακινδύνευσης

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Προς κλιμάκωση οι αγρότες – Σκληρό μπρα ντε φερ με την κυβέρνηση που μοιράζει «τυράκια» και εξαπολύει απειλές
Agro-in 14.01.26

Προς κλιμάκωση οι αγρότες – Σκληρό μπρα ντε φερ με την κυβέρνηση που μοιράζει «τυράκια» και εξαπολύει απειλές

Με προτάσεις κλιμάκωσης πραγματοποιείται το μεσημέρι στην Καρδίτσα η νέα πανελλαδική σύσκεψη των μπλόκων - Οι αγρότες που εδώ και 6 εβδομάδες δίνουν αγώνα επιβίωσης καθορίζουν τα επόμενα βήματά τους κόντρα στις απειλές της κυβέρνησης όπως εκφράστηκαν από τον ίδιο τον Κ. Μητσοτάκη στη συνάντησή του με τους «πρόθυμους»

Σύνταξη
Δεκαετία Μητσοτάκη: Πάρτι για λωτοφάγους
Opinion 14.01.26

Δεκαετία Μητσοτάκη: Πάρτι για λωτοφάγους

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και το επικοινωνιακό επιτελείο του νομίζουν ότι απευθύνονται σε λωτοφάγους που βλέπουν μόνο τους μπλε φακέλους του υπουργικού συμβουλίου, το επιτελικό κράτος και τον τεχνοκρατισμό

Αναστασία Γιάμαλη
Αναστασία Γιάμαλη
Κυριάκος κερνάει, «πρόθυμοι» πίνουν και του βιοπαλαιστή αγρότη τίποτα ουσιαστικά δεν δίνουν
in Confidential 14.01.26

Κυριάκος κερνάει, «πρόθυμοι» πίνουν και του βιοπαλαιστή αγρότη τίποτα ουσιαστικά δεν δίνουν

Ο Μητσοτάκης προσπαθεί να βγάλει αχάριστους και εκβιαστές τους αγρότες, δημοσκοπήσεις να παραπλανήσουν μπερδεύοντας κόμματα υπαρκτά με αυτά που βρίσκονται ακόμη στα χαρτιά και ο λαός να αντισταθεί αλλά… χωρίς να πολυασχοληθεί

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Αλέξης Χαρίτσης: Tα μέτρα που ανακοίνωσε ο Κ. Μητσοτάκης είναι απολύτως ανεπαρκή
Πολιτική Γραμματεία 14.01.26

Αλέξης Χαρίτσης: Tα μέτρα που ανακοίνωσε ο Κ. Μητσοτάκης είναι απολύτως ανεπαρκή

«Ο κύριος Μητσοτάκης σήμερα έκανε αυτό που κάνει από το 2019. Κατέφυγε στο εγχειρίδιο του καλού πολιτικάντη: μεγάλα θα, μπόλικες απειλές και εν τέλει ελάχιστη ουσία» αναφέρει ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, Αλέξης Χαρίτσης.

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ: Απειλές και συνέχιση των αδιεξόδων, το αποτέλεσμα του ψευτοδιαλόγου της κυβέρνησης με τους αγρότες
Πολιτική Γραμματεία 13.01.26

ΣΥΡΙΖΑ: Απειλές και συνέχιση των αδιεξόδων, το αποτέλεσμα του ψευτοδιαλόγου της κυβέρνησης με τους αγρότες

Το Μέγαρο Μαξίμου «έστησε μια επικοινωνιακή παράσταση για να κηρύξει, αναρμοδίως και δια του εκφοβισμού, τη λήξη των αγροτικών κινητοποιήσεων», αναφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ.

Σύνταξη
ΚΚΕ: Μνημείο πρόκλησης και πολιτικής εξαπάτησης οι δηλώσεις Μητσοτάκη για τους αγρότες
«Στημένη συνάντηση» 13.01.26

ΚΚΕ: Μνημείο πρόκλησης και πολιτικής εξαπάτησης οι δηλώσεις Μητσοτάκη για τους αγρότες

«Τις 'κομματικές μειοψηφίες', στις οποίες αναφέρθηκε ο πρωθυπουργός, τις είδαμε τελικά στο τραπέζι του δήθεν διαλόγου που έστησε η κυβέρνηση με κομματικά στελέχη της ΝΔ», τονίζει το ΚΚΕ

Σύνταξη
Ζαχαριάδης: Ο Μητσοτάκης να αφήσει τους ψευτοτσαμπουκάδες και να συναντηθεί με την πλειοψηφία των μπλόκων
Πολιτική Γραμματεία 13.01.26

Ζαχαριάδης: Ο Μητσοτάκης να αφήσει τους ψευτοτσαμπουκάδες και να συναντηθεί με την πλειοψηφία των μπλόκων

Ο Κώστας Ζαχαριάδης σημειώνει πως «σήμερα αποδείχτηκε και κάτι άλλο, δεν ισχύει ότι 'οι κομματικοί εγκάθετοι είναι αυτοί που δεν κατεβαίνουν στον διάλογο', με ένα googlaρισμα αποδεικνύεται το αντίθετο»

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Θεσσαλονίκη: Εντοπίστηκαν σε οικία σχεδόν 30 κιλά κάνναβη και 490 γραμμάρια κοκαΐνη – Μία σύλληψη
Στη Θεσσαλονίκη 14.01.26

Εντοπίστηκαν σε οικία σχεδόν 30 κιλά κάνναβης και σημαντική ποσότητα κοκαΐνης - Μία σύλληψη

Εις βάρος του άνδρα που συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη σχηματίστηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα και με αυτήν θα οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: Αίτημα σύγκλησης της Διαρκούς Επιτροπής Παραγωγής και Εμπορίου, παρουσία Τσιάρα, για τη MERCOSUR
«Συνειδητή αμέλεια» 14.01.26

Τη σύγκληση της Επιτροπής Παραγωγής και Εμπορίου, παρουσία Τσιάρα, για τη MERCOSUR, ζητάει το ΠΑΣΟΚ

Επτά βουλευτές του ΠΑΣΟΚ κατέθεσαν το αίτημα προς την πρόεδρο της Επιτροπής, τονίζοντας πως ο πρωθυπουργός δεν ενημέρωση ούτε τη Βουλή, ούτε τους αγρότες, πριν συνυπογράψει τη συμφωνία

Σύνταξη
Φθηνά τη γλίτωσαν: Τα «σκληρά» αστεία της Νίκι Γκλέιζερ που δεν ακούστηκαν στις Χρυσές Σφαίρες
«Τα απαγορευμένα» 14.01.26

Φθηνά τη γλίτωσαν: Τα «σκληρά» αστεία της Νίκι Γκλέιζερ που δεν ακούστηκαν στις Χρυσές Σφαίρες

Από την Σίντνεϊ Σουίνι στον Μπραντ Πιτ αυτοί ήταν οι σταρ του Χόλιγουντ που γλίτωσαν από τα καυστικά αστεία της Νίκι Γκλέιζερ στις Χρυσές Σφαίρες το βράδυ της Κυριακής.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Ολυμπιακός: Το «ξεμούδιασμα», η επιστροφή του Νιλικίνα και οι αγκαλιές του Βεζένκοφ με Καλάθη και «Πόκου» (vid)
Euroleague 14.01.26

Ολυμπιακός: Το «ξεμούδιασμα», η επιστροφή του Νιλικίνα και οι αγκαλιές του Βεζένκοφ με Καλάθη και «Πόκου» (vid)

Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει εκτός έδρας απόψε την Παρτιζάν (14/1, 20:30) και η Ερυθρόλευκη ΚΑΕ δημοσίευσε ένα βίντεο με όμορφες στιγμές πριν το παιχνίδι.

Σύνταξη
Ιράν – ΗΠΑ: Τέλος στις απευθείας επαφές – Αυξάνεται ο φόβος για αμερικάνικη επίθεση στην Τεχεράνη
Διπλωματική κατάρρευση 14.01.26

Τέλος στις απευθείας επαφές Ιράν και ΗΠΑ - Αυξάνεται ο φόβος για αμερικάνικη επίθεση στην Τεχεράνη

Οι ΗΠΑ απομακρύνουν προσωπικό από κομβικές βάσεις τους στη Μέση Ανατολή, όπως στην Αλ Ουντέιντ του Κατάρ - Το Ιράν δηλώνει ότι θα απαντήσει σε πιθανή επίθεση στο έδαφός του

Σύνταξη
Απόκλείστηκε από το Australian Open η Παπαμιχαήλ
Τένις 14.01.26

Απόκλείστηκε από το Australian Open η Παπαμιχαήλ

Την ήττα με 2-0 σετ γνώρισε η Δέσποινα Παπαμιχαήλ από την Γιούλια Σταροντούμπτσεβα στα προκριματικά του Αυστραλιανού Όπεν και αποκλείστηκε από τη συνέχειά τους.

Σύνταξη
Πλακιάς για πολιτικοποίηση Καρυστιανού: «Αν ζητήσει να πάνε δίπλα της συγγενείς θυμάτων, δεν θα πάει κανένας»
«Κάνει κακό» 14.01.26

«Αν ζητήσει να πάνε δίπλα της συγγενείς θυμάτων, δεν θα πάει κανένας» - Πλακιάς για πολιτικοποίηση Καρυστιανού

Τι δήλωσε ο Νίκος Πλακιάς - που έχασε κόρες και ανιψιά στα Τέμπη - για την παραίτηση Καρυστιανού, την απόφασή της να πολιτικοποιηθεί αλλά και για την άρνηση του ίδιου να «χρωματιστεί» πολιτικά

Σύνταξη
LIVE: Λεβαδειακός – Κηφισιά
Κύπελλο Ελλάδας Betsson 14.01.26

LIVE: Λεβαδειακός – Κηφισιά

LIVE: Λεβαδειακός – Κηφισιά. Παρακολουθήστε live στις 15:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Λεβαδειακός – Κηφισιά για τα προημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδος Betsson. Τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT 1.

Σύνταξη
Κρις Νορθ – Ο διασυρμός, η αλλόκοτη ανάρτηση και οι βολές στην πρώην παρτενέρ του στο Sex and the City, Σάρα Τζέσικα Πάρκερ
«Γ@μώ το Νέο Έτος!» 14.01.26

Κρις Νορθ - Ο διασυρμός, η αλλόκοτη ανάρτηση και οι βολές στην πρώην παρτενέρ του στο Sex and the City, Σάρα Τζέσικα Πάρκερ

Ο διασυρμένος για σεξουαλική κακοποίηση ηθοποιός του Χόλιγουντ Κρις Νορθ έβαλε στο στόχαστρο την πρώην συμπρωταγωνίστριά του στο Sex and the City, Σάρα Τζέσικα Πάρκερ, σε μια παράξενη ανάρτηση.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Επιμένει ο Τραμπ: Θα πάρουμε τη Γροιλανδία, τίποτα λιγότερο δεν είναι αποδεκτό
Πονοκέφαλος για τους Ευρωπαίους 14.01.26

Επιμένει ο Τραμπ: Θα πάρουμε τη Γροιλανδία, τίποτα λιγότερο δεν είναι αποδεκτό

Ο Τραμπ έκανε νέα επιθετική ανάρτηση για τη Γροιλανδία - «Το ΝΑΤΟ πρέπει να μας ανοίξει τον δρόμο για να την αποκτήσουμε», υποστήριξε ο Αμερικανός πρόεδρος

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Αγρότες: Σε εξέλιξη η κρίσιμη συνεδρίαση της Πανελλαδικής Επιτροπής Μπλόκων – Οι προτάσεις κλιμάκωσης
Agro-in 14.01.26

Αγρότες: Σε εξέλιξη η κρίσιμη συνεδρίαση της Πανελλαδικής Επιτροπής Μπλόκων – Οι προτάσεις κλιμάκωσης

Τα επόμενα βήματά τους συντονίζουν οι αγρότες οι οποίοι για περισσότερο από ενάμιση μήνα παραμένουν στους δρόμους, διεκδικώντας ουσιαστική λύση στα οξυμένα προβλήματά τους - Δηλώνουν αποφασισμένοι να κλιμακώσουν και εξετάζουν τις μορφές δράσης

Σύνταξη
Κάμπινγκ: Ξεκίνησαν τα γυρίσματα της νέας κωμωδίας του MEGA
Media 14.01.26

Κάμπινγκ: Ξεκίνησαν τα γυρίσματα της νέας κωμωδίας του MEGA

Με όχημα το χιούμορ, η σειρά Κάμπινγκ εξερευνά τις προσωπικές σχέσεις, τις μικρές και μεγάλες αντιπαραθέσεις και τη μοναδική δυναμική που δημιουργείται όταν μια ετερόκλητη ομάδα ανθρώπων καλείται να συνυπάρξει κάτω από ασυνήθιστες συνθήκες. Έρχεται το MEGA.

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: Συλλυπητήρια δήλωση για τον θάνατο του πρώην προέδρου της Κύπρου, Γιώργου Βασιλείου
Επικαιρότητα 14.01.26

Συλλυπητήρια δήλωση του ΠΑΣΟΚ για τον θάνατο του πρώην προέδρου της Κύπρου, Γιώργου Βασιλείου

Η πολιτική του διαδρομή χαρακτηρίστηκε από βαθιά μεταρρυθμιστική βούληση, αναφέρει μεταξύ άλλων το ΠΑΣΟΚ - «Καθιέρωσε την ευρωπαϊκή ατζέντα ως κεντρικό στοιχείο της πολιτικής του»

Σύνταξη
