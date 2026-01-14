Κόντρες και διαξιφισμοί στην εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ: «Σόου και πολιτική αλητεία» – «Περίμενα πολιτική ευθιξία»

Με εντάσεις μεταξύ των μελών της για τις ευθύνες των κυβερνήσεων και την κατανομή του εθνικού αποθέματος στους αγρότες συνεχίζονται οι εργασίες της εξεταστικής επιτροπής της Βουλής που διερευνά το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Στη συνεδρίαση της Τετάρτης, καταθέτει ο πρώην υπουργός του ΣΥΡΙΖΑ τη περίοδο 2018-2019, Σταύρος Αραχωβίτης γεγονός που πυροδότησε νέο κύκλο έντασης καθώς έδωσε την ευκαιρία στη ΝΔ να εμφανίσει και πάλι το αφήγημα των διαχρονικών ευθυνών στη διαχείριση των κοινοτικών επιδοτήσεων.

Στο πλαίσιο αυτό, ο Μακάριος Λαζαρίδης επιχείρησε αφενός να δικαιώσει τον Μάκη Βορίδη και αφετέρου να καταγγείλει τον ΣΥΡΙΖΑ πως επί των ημερών χάθηκε ο έλεγχος της κατάστασης. Μάλιστα, ο εισηγητής της πλειοψηφίας υποστήριξε πως επί της προηγούμενης κυβέρνησης δόθηκαν παράνομες αποζημιώσεις στη Κρήτη με αφορμή θεομηνία, καταγγελία που προκάλεσε την οργισμένη αντίδραση του εισηγητή του ΣΥΡΙΖΑ, Βασίλη Κόκκαλη.

“ Είναι σόου και πολιτική αλητεία από τον εισηγητή της πλειοψηφίας. Κατασκεύασε ένα ψέμα με μια ανάρτηση με σκοπό να δημιουργήσει εντυπώσεις ότι η προηγούμενη κυβέρνηση έδινε αποζημιώσεις χωρίς να δικαιούνται. “ Αυτό που κατήγγειλε η ΝΔ για κάποιους άλλους το κάνει η ίδια”, είπε ο κ. Κόκκαλης.

“ Σόου κάνει διαχρονικά ο κ. Κόκκαλης από την εποχή που ήταν στη ΝΔ και στη ΔΑΠ ΝΔΦΚ μετά στους ΑΝΕΛ και στον ΣΥΡΙΖΑ”, απάντησε ο κ. Λαζαρίδης και πρόσθεσε: “ περίμενα να έχει την πολιτική ευθιξία να ζητήσει την εξαίρεσή του γιατί αυτό δεν ήταν πολιτικά ούτε ηθικά δεκτό. Το ΠΑΣΟΚ τον είχε προτείνει για μάρτυρα στην επιτροπή και περιμέναμε να έχει την ευθιξία να μη κάνει ερωτήσεις στον τότε πολιτικού του προϊστάμενο”.

Εντάξεις πάντως υπήρξαν και για τη διαχείριση του λεγόμενου εθνικού αποθέματος και το “συμφωνώ” που έβαλε ο Μάκης Βορίδης και αποτέλεσε την αιτία της συμπερίληψης του ονόματός του στην δικογραφία που εστάλη στη Βουλή από την Ευρωπαϊκή εισαγγελία. Τα κόμματα, εφόσον επί της ουσίας οι εργασίες της εξεταστικής έχουν ολοκληρωθεί καθώς δεν αναμένονται νέες καταθέσεις προσώπων με γνώση της κατάστασης την τελευταία 6ετια, επιδίδονται σε μια προσπάθεια απόδοσης ευθυνών. Άλλωστε η ΝΔ έχει κάνει γνωστή τη πρόθεσή της να καταλήξει σε πόρισμα που θα μιλά για διαχρονικές πολιτικές ευθύνες όλων των κυβερνήσεων.