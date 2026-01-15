ΠΑΣΟΚ: Ο πρώην πρόεδρος της ΠΑΣΕΓΕΣ επιβεβαίωσε το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ – «Δρούσε μια εγκληματική οργάνωση»

Την ύπαρξη του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ επιβεβαίωσε ο πρώην πρόεδρος της ΠΑΣΕΓΕΣ, Τζανέτος Καραμίχας, κατά την κατάθεσή του στην εξεταστική επιτροπή της Βουλής, επισημαίνουν πηγές του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ.

Όσα αναφέρουν πηγές του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ:

«Με τη σημερινή του κατάθεση ο πρώην πρόεδρος της ΠΑΣΕΓΕΣ, κ. Καραμίχας, επιβεβαίωσε μέσα από τη δική του μακροχρόνια εμπειρία στα αγροτικά ζητήματα, την ύπαρξη σκανδάλου στον ΟΠΕΚΕΠΕ με καθοδήγηση – όπως είπε. Αυτό το στοιχείο αναδεικνύεται και από τους αποκαλυπτικούς διαλόγους των νόμιμων επισυνδέσεων που περιέχονται στη δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και δείχνουν μεθοδεύσεις κυβερνητικών αξιωματούχων με αγροτοσυνδικαλιστές της ΝΔ και διευθυντικά στελέχη του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Οι στρεβλώσεις των προηγούμενων ετών μεταξύ κυρίως των ενδιάμεσων μεταποιητών και κάποιων αγροτών δεν ήταν συντονισμένες σε αντίθεση με όσα συνέβαιναν μέχρι σήμερα όπου στον ΟΠΕΚΕΠΕ δρούσε μια εγκληματική οργάνωση, κατέθεσε ο μάρτυρας.

Σύμφωνα με την κατάθεση του τόσα χρόνια δεν είχε καμία επαφή με υπηρεσιακούς παράγοντες του υπουργείου και του ΟΠΕΚΕΠΕ και δεν πήγαινε ποτέ επισκέψεις στο γραφείο του προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Ο κ. Καραμίχας επεσήμανε τις τεράστιες ευθύνες των διοικήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ και του τεχνικού συμβούλου στη διόγκωση του σκανδάλου, αφού από κοινού επέβλεπαν το σύστημα και το τι γινόταν και παρ’ όλα αυτά δεν προειδοποίησαν και δεν έλαβαν μέτρα. Σε ερωτήσεις βουλευτών του ΠΑΣΟΚ για τα βοσκοτόπια χωρίς ζώα, τόνισε πως αυτός ο τρόπος κατανομής εθνικού αποθέματος ήταν απόλυτα λανθασμένος και αποτελεί την ουσία του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Ο κ. Καραμίχας επεσήμανε, επίσης, κάτι που πλέον είναι γνωστό σε όλους, πως ο τεχνικός σύμβουλος συνεργάστηκε με τον ΟΠΕΚΕΠΕ για πρώτη φορά το 2006, επί κυβερνήσεως ΝΔ και στην συνέχεια το υπουργείο Γεωργίας το 2007 διαμέσου του τότε Γενικού Γραμματέα Κ. Σκιαδά ζήτησε από την ΠΑΣΕΓΕΣ την συνεργασία με τον τεχνικό σύμβουλο του υπουργείου και του ΟΠΕΚΕΠΕ για καλύτερο συντονισμό.

Όσον αφορά τα ΚΥΔ και την εμπλοκή τους στο σκάνδαλο, ο κ. Καραμίχας επεσήμανε πως δε θα έπρεπε να επιτρέπεται η λειτουργία ‘ευκαιριακών’ ΚΥΔ παρά μόνο δομημένων επιχειρήσεων που θα λειτουργούν προς όφελος των παραγωγών. Ωστόσο, τόνισε πως τα ΚΥΔ δεν εμπλέκονται από μόνα τους στο σκάνδαλο και το κρίσιμο είναι η καθοδήγηση που είχαν από ανώτατους παράγοντες και αξιωματούχους, ώστε να γνωρίζουν ποιες είναι οι διαθέσιμες εκτάσεις τις οποίες δήλωναν οι επιτήδειοι, με αποτέλεσμα την εκτόξευση του εθνικού αποθέματος και τη δημιουργία του σκανδάλου».