Σημαντική είδηση:
15.01.2026 | 13:00
Άνδρας απειλεί να πέσει από την ταράτσα της Πολεοδομίας στην Αθήνα
Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Ολοκληρώθηκε η πρώτη ποινική διαπραγμάτευση – Ποιους αφορά
15 Ιανουαρίου 2026 | 13:53

Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Ολοκληρώθηκε η πρώτη ποινική διαπραγμάτευση – Ποιους αφορά

Η διαδικασία της ποινικής διαπραγμάτευσης, που είναι η πρώτη η οποία ολοκληρώθηκε για υπόθεση παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ, ξεκίνησε μετά από σχετικό αίτημα της υπεράσπισης των 7 κατηγορουμένων

Μίνα Μουστάκα
ΡεπορτάζΜίνα Μουστάκα
Η πρώτη ποινική διαπραγμάτευση σε υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ ολοκληρώθηκε σήμερα στο Γ Τριμελες Εφετείο Κακουργημάτων της Αθήνας.

Επτά από τους συνολικά 32 κατηγορουμένους οι οποίοι κατά περίπτωση βαρύνονται με σοβαρά αδικήματα όπως απάτη, ηθική αυτουργία  σε απάτη, ψευδή βεβαίωση, πλαστογραφία και ξέπλυμα μαύρου χρήματος, ομολόγησαν τις αξιόποινες πράξεις που τους αποδίδονται επέστρεψαν τα ποσά που φέρονται έχουν εισπράξει παρανόμως -συνολικά 165.000 ευρώ- και μετά από σχετική διαπραγμάτευση η τελική ποινή που τους επιβλήθηκε ήταν από 2 χρόνια και 3 μήνες έως 3 χρόνια με τριετή αναστολή για όλους τους κατηγορουμένους.

Η διαδικασία της ποινικής διαπραγμάτευσης που είναι η πρώτη η οποία ολοκληρώθηκε για υπόθεση παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ, ξεκίνησε μετά από σχετικό αίτημα της υπεράσπισης των επτά κατηγορουμένων αγροτών από τη Βόρεια Ελλάδα  οι οποίοι έχουν επιστρέψει τα χρήματα ομολογώντας επί της ουσίας την ενοχή τους.

Αξίζει να σημειωθεί μάλιστα ότι η υπόθεση αυτή αφορά την πρώτη υπόθεση που χειρίστηκε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, η οποία συνεχίζει την πολυεπίπεδη έρευνα της όρος κάθε κατεύθυνση.

Αμέσως μετά, όπως προβλέπει ο νόμος συντάχθηκε το αναγκαίο πρακτικό διαπραγμάτευσης με την εντεταλμένη Ευρωπαία εισαγγελέα της έδρας Ευγενία Κυβέλου. Σε αυτό το πλαίσιο συμφωνήθηκε και η ποινή τους με βάση πάντα όσα ορίζει ο νόμος και το βαθμό συμμετοχής τους στην υπόθεση.

Στο τέλος της διαδικασίας επικυρώθηκε το πρακτικό διαπραγμάτευσης από το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων της Αθήνας με την επιβολή των συμφωνημένων ποινών.

Στη συνέχεια εκ μέρους της υπεράσπισης αφού ολοκληρώθηκε αυτή η διαδικασία υποβλήθηκε αίτημα για επιστροφή των εγγυοδοσίας  καθώς και άρση του τραπεζικού τους λογαριασμού.

Η εισαγγελέας εισηγήθηκε και το δικαστήριο αποφάσισε  τη δήμευση του ποσού των λογαριασμών του πρώτου κατηγορούμενου, περίπου 20.000 ευρώ, και την αποδέσμευση των λογαριασμών για τους υπόλοιπους έξι, κάτι που  θα γίνει μετά το αμετάκλητο της απόφασης .

Οι κατηγορούμενοι πλήρωσαν και τα δικαστικά έξοδα.

Σε ό,τι αφορά τους άλλους είκοσι πέντε κατηγορουμένους ορισμένοι από τους οποίους έχουν αρχίσει να επιστρέφουν χρήματα σε μια προσπάθεια ευνοϊκότερης ποινικής μεταχείρισης η δίκη θα ξεκινήσει στις 5 Φεβρουαρίου 2026 καθώς πέντε εξ αυτών δεν είχαν  δικηγόρο και όρισε το δικαστήριο αυτεπαγγέλτως λόγω του κακουργηματικού  χαρακτήρα των αξιόποινων πράξεων που τους οδήγησαν στο εδώλιο.

Ενέργεια
Υδρογονάνθρακες: Πράσινο από το ελεγκτικό στις συμβάσεις της Chevron

Υδρογονάνθρακες: Πράσινο από το ελεγκτικό στις συμβάσεις της Chevron

Σύνταξη
