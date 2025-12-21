ΟΠΕΚΕΠΕ: Τουλάχιστον 2.000 τα ύποπτα ΑΦΜ για παράνομες επιδοτήσεις – Έρχονται νέες συλλήψεις μετά τις γιορτές

Σε πλήξη εξέλιξη είναι η έρευνα της ΕΛ.ΑΣ. για τις παράνομες επιδοτήσεις στον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Όπως αποκάλυψε το MEGA στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων η ερευνά επικεντρώνεται σε τουλάχιστον 2 χιλιάδες ύποπτα ΑΦΜ για παράνομες επιδοτήσεις ενώ έχουν εντοπιστεί και δύο χαρακτηριστικές περιπτώσεις αγροτών από την Κρήτη.

Τρία κυκλώματα

Πρόκειται για έναν άντρα και μία γυναίκα που φέρεται να έχουν λάβει μεγάλα χρηματικά ποσά που δεν τα δικαιούνταν.

Επίσης σύμφωνα με πληροφορίες μετά τις γιορτές αναμένεται το ελληνικό FBI να ανακοινώσει άλλες τρεις εγκληματικές οργανώσεις που λάμβαναν μεγάλα χρηματικά ποσά από τον ΟΠΕΚΕΠΕ τα τελευταία χρόνια, χωρίς να τα δικαιούνται.

Συλλήψεις προανήγγειλε ο Μ. Χρυσοχοΐδης

Στην εκπομπή Face2Face των «Νέων» με την Κατερίνα Παναγοπούλου ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης προανήγγειλε νέες συλλήψεις αμέσως μετά τα Χριστούγεννα.

-Έχει κλείσει ο κύκλος των συλλήψεων για τον ΟΠEΚΕΠE ή να περιμένουμε από το ελληνικό FBI και άλλες αποκαλύψεις;

-Όχι, τώρα άρχισε. Τώρα άνοιξε ο κύκλος. Έχουν μέχρι στιγμής, το FBI έχει αποδομήσει δύο εγκληματικές οργανώσεις και μετά τα Χριστούγεννα θα έρθουν και άλλες πολυπληθείς εγκληματικές οργανώσεις.

-Σε αυτές τις εγκληματικές οργανώσεις βέβαια είδαμε σε μία τουλάχιστον εξ αυτών πρωταγωνιστικό ρόλο ενός «γαλάζιου» στελέχους.

-Τι θα πει αυτό; Γαλάζιος, πράσινος, κόκκινος; Καμιά σημασία και καμιά αξία δεν έχει αυτό.

-Βγαίνουν δικά σας παιδιά, αυτοί που παίρνουν παράνομα χρήματα;

-Δεν υπάρχουν ούτε δικά μας παιδιά, ούτε δικά τους παιδιά. Υπάρχουν πολίτες οι οποίοι απέναντι στον νόμο έχουν ευθύνες.

Η υπόθεση παραμένει ανοιχτή για τις Αρχές και ο φάκελος αναμένεται να διαβιβαστεί στον Εισαγγελέα.