newspaper
Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΓΡΟΤΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Αγρότες: Φουντώνει η οργή τους – «Λάδι στη φωτιά» η μεταφορά του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ
Ελλάδα 19 Δεκεμβρίου 2025 | 21:15

Αγρότες: Φουντώνει η οργή τους – «Λάδι στη φωτιά» η μεταφορά του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ

Η μεταφορά του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ είναι μια νέα θηλιά στον λαιμό μας, τονίζουν οι αγρότες - Το αμέσως επόμενο διάστημα αναμένεται να αποτελέσει μια φάση «πολέμου νεύρων»

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Σχέσεις: 2 συνήθειες που μπλοκάρουν τα ερωτικά σου

Σχέσεις: 2 συνήθειες που μπλοκάρουν τα ερωτικά σου

Spotlight

Οι αγρότες σχεδιάζουν νέες δράσεις, ενώ η σημερινή ημέρα καταγράφεται ως το χρονικό σημείο κατά το οποίο η «γέφυρα» επικοινωνίας μεταξύ του αγροτικού κόσμου και της κυβέρνησης Μητσοτάκη κατέρρευσε οριστικά, δίνοντας τη θέση της σε μια παρατεταμένη μετωπική σύγκρουση.

Οι πόλεις της Ελλάδας φορούν τα γιορτινά τους, αλλά η ύπαιθρος «βράζει» και οι εθνικές οδοί μετατρέπονται σε πεδία πολιτικής και κοινωνικής αντιπαράθεσης. Το γεγονός ότι η κυβέρνηση έφερε στη Βουλή και πέρασε την τροπολογία για τη μεταφορά του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ, σε συνδυασμό με την επιθετική ρητορική του Μαξίμου, λειτούργησε ως θρυαλλίδα σε μια ήδη εκρηκτική ατμόσφαιρα.

Νομοθετική «θηλιά»

Η κυβέρνηση επέλεξε να απαντήσει στις κινητοποιήσεις όχι με νέες παροχές, αλλά με μια δομική μεταρρύθμιση την οποία ο αγροτικός κόσμος αντιλαμβάνεται ως απειλή.

Η μεταφορά των αρμοδιοτήτων του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ παρουσιάστηκε από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο ως το τέλος της αδιαφάνειας και η έναρξη μιας εποχής «νομιμότητας». Ωστόσο, η χρονική στιγμή κατά την οποία λαμβάνει χώρα αυτή η στοχευμένη «πρωτοβουλία», καταδεικνύει μια συνειδητή επιλογή πόλωσης.

Ο πρωθυπουργός απέστειλε εν τω μεταξύ άλλο ένα μήνυμα αδιαλλαξίας, αυτήν τη φορά από τις Βρυξέλλες, μιλώντας για «λογικό διάλογο» έναντι του «μαξιμαλισμού». Η κυβερνητική θέση είναι ξεκάθαρη: «Εξετάζουμε την ικανοποίηση των 20 εκ των 27 αιτημάτων σας, οπότε, από δω και πέρα, κάθε κλιμάκωση είναι αδικαιολόγητη».

Όμως, η εν λόγω στάση σκοντάφτει πάνω στην ίδια την πραγματικότητα. Για τους αγρότες, τα «20 αιτήματα» που επικαλείται το Μαξίμου είναι είτε αυτονόητες πληρωμές που καθυστερούσαν, είτε ημίμετρα που δεν αγγίζουν τον πυρήνα του προβλήματος: το κόστος παραγωγής που καθιστά τη γεωργία και την κτηνοτροφία μη βιώσιμες δραστηριότητες.

Η επίθεση του Παύλου Μαρινάκη στο ΠΑΣΟΚ και τον Νίκο Ανδρουλάκη, εξ αφορμής της καταψήφισης της τροπολογίας, αποκαλύπτει μια προσπάθεια της κυβέρνησης να μετατοπίσει το κέντρο βάρους από την ουσία των αγροτικών προβλημάτων στην κομματική αντιπαράθεση.

Χρησιμοποιώντας εκφράσεις όπως «παγίδα του κουμπάρου», η κυβέρνηση επιχειρεί να απαξιώσει τις αγροτικές αντιδράσεις, παρουσιάζοντάς τες ως υποκινούμενες από πολιτικά συμφέροντα. Όμως, η τακτική αυτή εξοργίζει περισσότερο τους ανθρώπους στα μπλόκα, οι οποίοι νιώθουν ότι η επιβίωσή τους γίνεται «μπαλάκι» σε μια επικοινωνιακή παρτίδα σκάκι.

Η αντίδραση των μπλόκων

Στην άλλη πλευρά της «τάφρου», οι αγρότες στη Νίκαια, στα Μάλγαρα, στον Προμαχώνα και στο Κάστρο, δεν βλέπουν διαφάνεια πίσω από την υπόθεση της ΑΑΔΕ, παρά μια εισπρακτική μηχανή που θα δεσμεύει τις επιδοτήσεις τους για παλιές οφειλές.

Η καχυποψία είναι καθολική. Η σημερινή απόφαση για κλείσιμο των παρακαμπτήριων οδών είναι μια κίνηση τακτικής με υψηλό συμβολισμό. Κλείνοντας τα σημεία από τα οποία η Τροχαία επιχειρεί να εκτρέψει την κυκλοφορία, οι αγρότες ουσιαστικά λένε στην κυβέρνηση: «Δεν είστε σε θέση να μας αγνοείτε».

Η κατάσταση στα μπλόκα της Θεσσαλίας είναι η πλέον κρίσιμη. Μετά από τις καταστροφές των προηγούμενων ετών και τις καθυστερήσεις στις αποζημιώσεις, οι αγρότες της περιοχής αποτελούν την «εμπροσθοφυλακή» των κινητοποιήσεων.

Η σημερινή τους αντίδραση στην αδιαλλαξία της κυβέρνησης μεταφράζεται ως μια απόφαση για «Χριστούγεννα στους δρόμους». Η άρνησή τους να προσέλθουν σε έναν διάλογο που θεωρούν «προσχηματικό», καταδεικνύει ότι το χάσμα εμπιστοσύνης είναι πλέον αγεφύρωτο.

Ιδιαίτερη σημασία έχει η στάση των κτηνοτρόφων. Η επιζωοτία της ευλογίας έχει εξουθενώσει τον κλάδο, ενώ η αναστολή των μέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης που περιλαμβάνεται στην τροπολογία θεωρείται «πολύ λίγη, πολύ αργά».

Οι εικόνες με τα άχυρα και τα φέρετρα έξω από πολιτικά γραφεία στην Κρήτη και την υπόλοιπη Ελλάδα, είναι ενδεικτικές του κλίματος απόλυτης απελπισίας που επικρατεί.

Με τα τρακτέρ να έχουν πλέον παραταχθεί σε κομβικά σημεία, το αμέσως επόμενο διάστημα (από αύριο Σάββατο έως και ανήμερα των Χριστουγέννων) αναμένεται να είναι μια περίοδος «πολέμου νεύρων».

Live χάρτης με τα μπλόκα:

Δείτε ΕΔΩ πανελλαδικό χάρτη που δείχνει βρίσκονται τα μπλόκα αυτήν τη στιγμή. 

Πίεση στις μεταφορές: Τις επόμενες ώρες, οι αγρότες αναμένεται να εντείνουν τους συμβολικούς αποκλεισμούς, στοχεύοντας κυρίως στα φορτηγά οχήματα και το εμπόριο. Η στρατηγική επιλογή να παραμείνουν ανοιχτοί οι δρόμοι για τους εκδρομείς, καθώς και να «σηκωθούν οι μπάρες» στα διόδια, αποτελεί μια προσπάθεια να κερδίσουν την κοινή γνώμη. Ωστόσο, το κλείσιμο των παρακαμπτήριων, που ξεκίνησε σήμερα, θα προκαλέσει αναπόφευκτα καθυστερήσεις και παράλληλα θα δοκιμάσει τις αντοχές του κρατικού μηχανισμού.

Κοινωνική συμμαχία: Η κυβέρνηση ποντάρει στον «κοινωνικό αυτοματισμό», ελπίζοντας ότι οι πολίτες που θα ταλαιπωρηθούν κατά τη διάρκεια των εορτών θα στραφούν κατά των αγροτών. Οι αγρότες, από την πλευρά τους, θα επιχειρήσουν να αναδείξουν ότι ο δικός τους αγώνας συνδέεται άρρηκτα με την τιμή των προϊόντων στο ράφι, ταυτίζοντας έτσι το συμφέρον του παραγωγού με αυτό του καταναλωτή. Η έκβαση αυτής της «μάχης για τις καρδιές και τα μυαλά» των πολιτών ενδέχεται να κρίνει τη διάρκεια των κινητοποιήσεων.

Νομοθετική εφαρμογή: Το επόμενο διάστημα, η έναρξη της μετάβασης του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ θα βρίσκεται υπό μικροσκόπιο. Οποιοδήποτε «τεχνικό λάθος» στις πληρωμές που αναμένονται μέχρι το τέλος του έτους θα λειτουργήσει ως νέα αφορμή για έκρηξη. Οι αγρότες περιμένουν να δουν εάν οι δεσμεύσεις για εκταμίευση 600 εκατομμυρίων ευρώ θα υλοποιηθούν χωρίς προβλήματα. Εάν υπάρξουν νέες καθυστερήσεις, τότε τα μπλόκα θα ενισχυθούν με νέες δυνάμεις.

Πολιτική πίεση: Η κυβέρνηση θα βρεθεί αντιμέτωπη με μια διπλή πίεση: από τη μία οι αγρότες στους δρόμους και από την άλλη η αντιπολίτευση, η οποία θα επιχειρήσει να κεφαλαιοποιήσει τη δυσαρέσκεια. Η παρουσία κομμάτων τις αντιπολίτευσης στα μπλόκα τις ημέρες των εορτών θα κρατήσει το θέμα ψηλά, γεγονός το οποίο θα εμποδίζει το Μαξίμου να επιβάλει τη δική του ατζέντα.

Η εκτίμηση για τις επόμενες ημέρες είναι ότι η ένταση δεν θα εκτονωθεί, αλλά θα αλλάξει μορφή. Η κυβέρνηση μοιάζει να έχει εξαντλήσει τα επικοινωνιακά της όπλα και τώρα ποντάρει στην κόπωση των διαδηλωτών. Οι αγρότες, όμως, έχοντας μπροστά τους έναν χειμώνα με αβέβαιη παραγωγή και αυξημένα χρέη, ξέρουν πως δεν έχουν τίποτε να χάσουν, παρά μόνο να κερδίσουν.

Το τι μέλλει γενέσθαι εξαρτάται από μια λεπτή ισορροπία. Εάν η κυβέρνηση επιμείνει στην τιμωρητική ρητορική και η ΑΑΔΕ ξεκινήσει με «επιθετικές» κινήσεις, τότε η κάθοδος στην Αθήνα μετά από την Πρωτοχρονιά θεωρείται βέβαιη. Εάν, από την άλλη, τα μπλόκα καταφέρουν να διατηρήσουν τη συνοχή τους, τότε η κυβέρνηση θα αναγκαστεί σε μια νέα, πραγματική διαπραγμάτευση.

Η τρέχουσα σύγκρουση δεν είναι απλώς μια διαφορά για τις επιδοτήσεις· είναι μια βαθιά πολιτική και συνάμα υπαρξιακή κρίση για την ελληνική ύπαιθρο που νιώθει παραγκωνισμένη και αδικημένη από μια κεντρική εξουσία που την αντιμετωπίζει με δημοσιονομικούς όρους και επικοινωνιακά τεχνάσματα.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Φυσικό αέριο
Κάθετος Διάδρομος: Δημοπρασία για φυσικό αέριο από 3 πηγές στην Ανατολική Ευρώπη

Κάθετος Διάδρομος: Δημοπρασία για φυσικό αέριο από 3 πηγές στην Ανατολική Ευρώπη

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Σχέσεις: 2 συνήθειες που μπλοκάρουν τα ερωτικά σου

Σχέσεις: 2 συνήθειες που μπλοκάρουν τα ερωτικά σου

World
Φορολογία: Η Ευρώπη χάνει τη φορολογική της βάση

Φορολογία: Η Ευρώπη χάνει τη φορολογική της βάση

inWellness
inTown
Νίκος Ξυλούρης: Η ζωή, το έργο και το ήθος του «ζωντανεύουν» μέσα από την παράσταση Ο Αρχάγγελος της Κρήτης
Culture Live 18.12.25

Νίκος Ξυλούρης: Η ζωή, το έργο και το ήθος του «ζωντανεύουν» μέσα από την παράσταση Ο Αρχάγγελος της Κρήτης

Για πρώτη φορά, η ζωή του Νίκου Ξυλούρη ανεβαίνει στο θεατρικό σανίδι από τη Stages Network και τα Αθηναϊκά Θέατρα, με το έργο Ο Αρχάγγελος της Κρήτης. Έως τις 31 Ιανουαρίου στο θέατρο ΗΒΗ.

Σύνταξη
inTickets 17.12.25

«Ήταν έρωτες κεραυνοβόλοι»: Η Βιολέτα Ίκαρη για τα τραγούδια, τις συνεργασίες και την επιστροφή της στον Σταυρό του Νότου

Μια από τις πιο ωραίες φωνές της γενιάς της, η Βιολέτα Ίκαρη επιστρέφει στη δισκογραφία με το EP Σύννεφα Μπαλόνια, αλλά και στον Σταυρό του Νότου στις 26 Δεκεμβρίου.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Αγρότες: 20 μέρες στους δρόμους και συνεχίζουν – Στριμωγμένη η κυβέρνηση ψάχνει διέξοδο
Στριμωγμένη 19.12.25

Μετά από 20 μέρες στους δρόμους, οι αγρότες συνεχίζουν - «Στα σχοινιά» η κυβέρνηση ψάχνει διέξοδο

Αποφασισμένοι να συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις τους είναι οι αγρότες καθώς δεν εμπιστεύονται τις «ειλικρινείς προθέσεις» της κυβέρνησης αλλά ζητούν συγκεκριμένες δεσμεύσεις

Σύνταξη
Αγρότες: Βήμα – βήμα οι επόμενες κινήσεις – «Πάγωσε» ο διάλογος, «ζεστάθηκαν» τα μπλόκα
Συνεχίζουν και τις γιορτές 18.12.25

Βήμα - βήμα οι επόμενες κινήσεις των αγροτών - «Πάγωσε» ο διάλογος, «ζεστάθηκαν» τα μπλόκα

Μήνυμα για συνέχιση των κινητοποιήσεων από τις Σέρρες έστειλαν αγρότες και κτηνοτρόφοι. Στον «πάγο» στην παρούσα φάση ο διάλογος με την κυβέρνηση. Τετραήμερο πανελλαδικό σχέδιο δράσεων με αποκλεισμό δρόμων, άνοιγμα διοδίων αλλά και διευκόλυνση των μετακινήσεων ενόψει εορτών.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Μπλόκα: Σε σημείο «βρασμού» αγρότες και κτηνοτρόφοι – Ανοιχτός ο δρόμος της κλιμάκωσης
Λαμβάνουν θέσεις μάχης 18.12.25

Σε σημείο «βρασμού» αγρότες και κτηνοτρόφοι - Ανοιχτός ο δρόμος της κλιμάκωσης

Με τα τρακτέρ παρατεταγμένα στους δρόμους και τους αγρότες σε θέση μάχης όλα τα βλέμματα στρέφονται στις Σέρρες. Το «τεχνικό λάθος» με την πληρωμή της βασικής ενίσχυσης μοιάζει να έδωσε την χαριστική βολή ξεριζώνοντας τις προσδοκίες της κυβέρνησης για να κάτσουν οι δύο πλευρές στο ίδιο τραπέζι διαλόγου.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Αγρότες: Μπλόκα και στις Βρυξέλλες – Εκατοντάδες τρακτέρ παραταγμένα μπροστά από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο
Πανευρωπαϊκός ξεσηκωμός 18.12.25

Μπλόκα στις Βρυξέλλες: Εκατοντάδες τρακτέρ μπροστά από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο - Οι αγρότες αιφνιδίασαν τις Αρχές

Εκατοντάδες τρακτέρ εμφανίστηκαν λίγο μετά τα μεσάνυχτα στους δρόμους στις Βρυξέλλες σταθμεύοντας λίγα μέτρα έξω από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και αιφνιδιάζοντας τις Αρχές

Σύνταξη
Αγρότες: Την Πέμπτη η συλλογική απόφαση για τα επόμενα βήματα – «Η κυβέρνηση οφείλει να δώσει λύσεις»
Agro-in 17.12.25

Αγρότες: Την Πέμπτη η συλλογική απόφαση για τα επόμενα βήματα – «Η κυβέρνηση οφείλει να δώσει λύσεις»

Οι αγρότες έχοντας στο πλευρό τους την πλειοψηφία της κοινωνίας, συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις, ενώ αύριο το μεσημέρι στον Λευκώνα Σερρών θα πραγματοποιηθεί η συνεδρίαση της Πανελλαδικής Επιτροπής Μπλόκων, προκειμένου να αποφασιστεί αν θα προσέλθουν ή όχι σε διάλογο με την κυβέρνηση - Σημειώνουν πάντως πως τα τρακτέρ θα παραμείνουν στους δρόμους

Παρασκευή Τσιβόλα
Παρασκευή Τσιβόλα
Σέρρες: Οι αγρότες «ζυγίζουν» τις προθέσεις της κυβέρνησης και απαντούν με μια φωνή
Ώρα αποφάσεων 17.12.25

Όλα τα βλέμματα στραμμένα στις Σέρρες - Οι αγρότες «ζυγίζουν» τα δεδομένα και απαντούν με ενιαία φωνή

Σε «πυρετό» διαβουλεύσεων βρίσκονται οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι προκειμένου να αποφασίσουν συντεταγμένα και με ενιαία φωνή αν θα ανταποκριθούν στο προσκλητήριο διαλόγου που τους απηύθυνε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Κώστας Τσίαρας.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Παραμένουν στα μπλόκα οι αγρότες, πυρετός συσκέψεων για τις επόμενες κινήσεις – «Θα αποφασίσουμε συλλογικά»
Agro-in 16.12.25

Παραμένουν στα μπλόκα οι αγρότες, πυρετός συσκέψεων για τις επόμενες κινήσεις – «Θα αποφασίσουμε συλλογικά»

Μέχρι την Πέμπτη το αργότερο οι αγρότες αναμένεται να αποφασίσουν τις επόμενες κινήσεις τους, συνεκτιμώντας τη χθεσινή λιτή δήλωση Τσιάρα - Σημειώνοντας πως οι προτάσεις της κυβέρνησης πρέπει να γίνουν πιο συγκεκριμένες ξεκαθαρίζουν πως δεν σταματούν τις κινητοποιήσεις και ότι η απόφαση για συμμετοχή σε διάλογο θα είναι συλλογική

Παρασκευή Τσιβόλα
Παρασκευή Τσιβόλα
Ημέρα κρίσιμων αποφάσεων για το μέλλον των αγροτικών κινητοποιήσεων
Agro-in 16.12.25

Ημέρα κρίσιμων αποφάσεων για το μέλλον των αγροτικών κινητοποιήσεων

Με καχυποψία υποδέχθηκαν χθες εκπρόσωποι από τα μπλόκα των αγροτών όλης της χώρας τις ανακοινώσεις του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης καθώς τονίστηκε ότι οι δηλώσεις του όσο αφορά στην ικανοποίηση των αιτημάτων δεν ήταν ξεκάθαρες. Σήμερα αναμένεται να καθοριστούν οι επόμενες κινήσεις των αγροτών

Σύνταξη
Μπλόκα: Οι πρώτες αντιδράσεις των αγροτών στις ανακοινώσεις Τσιάρα – «Επικοινωνιακό παιχνίδι» χωρίς «έμπρακτα μέσα»
Παραμένει το αδιέξοδο 15.12.25

Οι πρώτες αντιδράσεις των αγροτών στις ανακοινώσεις Τσιάρα - «Επικοινωνιακό παιχνίδι» χωρίς «έμπρακτα μέσα»

«Βαρύ» το κλίμα που επικρατεί, σε πρώτο χρόνο, στον αγροτικό κόσμο μετά τις ανακοινώσεις Τσιάρα. «Δεν πάμε σε διάλογο με υποσχέσεις και θα», λένε και ζητάνε συγκεκριμένες απαντήσεις. Παραμένουν στα μπλόκα.

Σύνταξη
Έτοιμοι για γιορτές στα μπλόκα οι αγρότες, εντείνουν την πίεση στο Μαξίμου – Με τα τρακτέρ στα δικαστήρια Λάρισας σήμερα
Agro-in 15.12.25

Έτοιμοι για γιορτές στα μπλόκα οι αγρότες, εντείνουν την πίεση στο Μαξίμου – Με τα τρακτέρ στα δικαστήρια Λάρισας σήμερα

Οι αγρότες έστειλαν στο Μέγαρο Μαξίμου τη λίστα με τα αιτήματά τους, ζητώντας συγκεκριμένες απαντήσεις - Απορρίπτουν τον «προσχηματικό διάλογο» στον οποίο τους καλεί η κυβέρνηση, η οποία θορυβημένη συνεχίζει να επενδύει στον κοινωνικό αυτοματισμό καταφεύγοντας σε απειλές και εκβιασμούς

Σύνταξη
Μπλόκα: Νέα εβδομάδα, νέες δράσεις ανεβάζουν τον «πυρετό» στο Μαξίμου – Η λίστα με τα αιτήματα των αγροκτηνοτρόφων
Ο κύβος ερρίφθη 14.12.25

Νέα εβδομάδα, νέες δράσεις ανεβάζουν τον «πυρετό» στο Μαξίμου - Η λίστα με τα αιτήματα των αγροκτηνοτρόφων

Χιονοστιβάδα εξελίξεων μετά την «πόρτα» αγροτών και κτηνοτρόφων στο κάλεσμα του πρωθυπουργού. Γιορτές στα μπλόκα, έχοντας στο πλευρό τους μεγάλο μέρος της κοινωνίας, προετοιμάζει ο κόσμος του πρωτογενή τομέα παραγωγής. Αμηχανία στην κυβέρνηση μετά το «όχι» και μπόλικος… κοινωνικός αυτοματισμός.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
inStream - Ροή Ειδήσεων
Η Κόρτνεϊ Καρντάσιαν έχει πάρει οριστικά «διαζύγιο» με το Botox για να «κρατήσει ανοιχτό το τρίτο της μάτι»
Τέσσερα χρόνια χωρίς 19.12.25

Η Κόρτνεϊ Καρντάσιαν έχει πάρει οριστικά «διαζύγιο» με το Botox για να «κρατήσει ανοιχτό το τρίτο της μάτι»

Αφήνοντας πίσω της τις ενέσιμες θεραπείες και κάθε συζήτηση περί «αιώνιας νεότητας», η Κόρτνεϊ Καρντάσιαν αποκαλύπτει ότι έχει κόψει το Botox εδώ και τέσσερα χρόνια — όχι για αισθητικούς λόγους, αλλά για να διατηρήσει, όπως λέει, «ανοιχτό το τρίτο της μάτι»

Σύνταξη
Σουηδία: «Μη αποδεκτή» η μήνυση του Τζούλιαν Ασάνζ στο Ίδρυμα Νόμπελ – Δεν θα διενεργήσει έρευνα
Ζήτημα αρχής 19.12.25

Σουηδία: «Μη αποδεκτή» η μήνυση του Τζούλιαν Ασάνζ στο Ίδρυμα Νόμπελ – Δεν θα διενεργήσει έρευνα

Ο Τζούλιαν Ασάνζ υπέβαλε μήνυση, κρίνοντας ότι η απονομή Νόμπελ Ειρήνης στη Ματσάδο είναι αντίθετη με τους όρους του Άλφρεντ Νόμπελ. Διότι η βραβευθείσα στηρίζει εχθρικές ενέργειες κατά του Μαδούρο.

Σύνταξη
Η Επιτροπή Φιλάθλου Πνεύματος, Ηθικής και Δεοντολογίας της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής γιόρτασε 70 χρόνια
Ελλάδα 19.12.25

Η Επιτροπή Φιλάθλου Πνεύματος, Ηθικής και Δεοντολογίας της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής γιόρτασε 70 χρόνια

Επετειακή ημερίδα υπό τον τίτλο «70 Χρόνια Φίλαθλο Πνεύμα – Η Ηθική στον Αθλητισμό, 1955–2025» για την Επιτροπή Φιλάθλου Πνεύματος, Ηθικής και Δεοντολογίας της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής.

Σύνταξη
Ο Μακόλεϊ Κάλκιν απαντά στο αιώνιο ερώτημα: Είναι το «Die Hard» χριστουγεννιάτικη ταινία;
Διαφωνία; 19.12.25

Ο Μακόλεϊ Κάλκιν απαντά στο αιώνιο ερώτημα: Είναι το «Die Hard» χριστουγεννιάτικη ταινία;

«Όχι, το Die Hard δεν είναι χριστουγεννιάτικη ταινία. Μην μου φέρνετε αντίρρηση!» υποστήριξε ο Μακόλεϊ Κάλκιν, πρωταγωνιστής των ταινιών «Μόνος στο Σπίτι».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Γαλλία: Κουκουλοφόροι απήγαγαν ζευγάρι –Το ανάγκασαν να τους μεταφέρει 8 εκατ. ευρώ σε κρυπτονομίσματα
Εισαγγελική έρευνα 19.12.25

Γαλλία: Κουκουλοφόροι απήγαγαν ζευγάρι –Το ανάγκασαν να τους μεταφέρει 8 εκατ. ευρώ σε κρυπτονομίσματα

Ακόμη μία απαγωγή για κρυπτονομίσματα στη Γαλλία. Τα θύματα δέχθηκαν επίθεση μέσα στο σπίτι τους και υποχρεώθηκαν, έπειτα από βιαιοπραγίες, να μεταφέρουν τα περιουσιακά στοιχεία στους δράστες.

Σύνταξη
Δίκη για υποκλοπές: Έψαχναν μέσω παραστατικών και τεχνικών προδιαγραφών για να… βρουν το παράνομο Predator
Δίκη για υποκλοπές 19.12.25

Έψαχναν μέσω παραστατικών και τεχνικών προδιαγραφών για να... βρουν το παράνομο Predator

«Δεν θα περιγραφόταν το λογισμικό αφού ήταν παράνομο», σχολίασε ο πρόεδρος της έδρας σχετικά με τις αναφορές της διοικήτριας της ΕΑΔ για τους ελέγχους της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας στις συμβάσεις των Krikel και Intellexa με την ΕΥΠ και το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη

Πάνος Τσίκαλας
Πάνος Τσίκαλας
Η ληστεία στο Λούβρο ξαναγράφει τους κανόνες ασφαλείας στα μουσεία
Τεχνητή Νοημοσύνη 19.12.25

Η ληστεία στο Λούβρο ξαναγράφει τους κανόνες ασφαλείας στα μουσεία

Όταν ακόμη και το πιο επισκέψιμο μουσείο του κόσμου αποδεικνύεται ευάλωτο, τα ερωτήματα πολλαπλασιάζονται. Η ληστεία στο Λούβρο άνοιξε τη συζήτηση για τα όρια της μουσειακής ασφάλειας.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
LIVE: Ντόρτμουντ – Γκλάντμπαχ
Ποδόσφαιρο 19.12.25

LIVE: Ντόρτμουντ – Γκλάντμπαχ

LIVE: Ντόρτμουντ – Γκλάντμπαχ. Παρακολουθήστε live στις 21:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ντόρτμουντ – Γκλάντμπαχ για τη 15η αγωνιστική της Bundesliga. Τηλεοπτικά από Novasports 3.

Σύνταξη
Ο Φερστάπεν αλλάζει αριθμό, η Red Bull αλλάζει εποχή
Άλλα Αθλήματα 19.12.25

Ο Φερστάπεν αλλάζει αριθμό, η Red Bull αλλάζει εποχή

Ο Μαξ Φερστάπεν, ο αδιαμφισβήτητος κυρίαρχος της περιόδου του ground effect, ετοιμάζεται να μπει σε μια νέα φάση της καριέρας του, εγκαταλείποντας το ιστορικό «1» και επιλέγοντας το «3»

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Τι κάνει τους ανθρώπους να υποδέχονται ή να απορρίπτουν τους πρόσφυγες; – Τι αποκαλύπτει έρευνα στη Γερμανία
Φόβος και συμπόνοια 19.12.25

Τι κάνει τους ανθρώπους να υποδέχονται ή να απορρίπτουν τους πρόσφυγες; – Τι αποκαλύπτει έρευνα στη Γερμανία

Κατά μέσο όρο, οι πολίτες ανησυχούσαν περισσότερο για τον αντίκτυπο που έχουν οι πρόσφυγες στο σύστημα πρόνοιας, την ασφάλεια και την πολιτιστική ζωή της Γερμανίας

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
LIVE: Ολυμπιακός – Βιλερμπάν
Μπάσκετ 19.12.25

LIVE: Ολυμπιακός – Βιλερμπάν

LIVE: Ολυμπιακός – Βιλερμπάν. Παρακολουθήστε live στις 21:15 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ολυμπιακός – Βιλερμπάν για τη 17η αγωνιστική της Euroleague. Τηλεοπτικά από Novasports Prime.

Σύνταξη
Must Read
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου 2025
Απόρρητο