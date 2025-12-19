view
Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream
Σημαντική είδηση:
19.12.2025 | 16:07
Στο κόκκινο οι δρόμοι - Συμφόρηση σε Κηφισό, Κατεχάκη, Κηφισίας και κέντρο της Αθήνας
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΓΡΟΤΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
InShorts 19 Δεκεμβρίου 2025 | 09:10
Eνσωμάτωση

Αγρότες: 20 μέρες στους δρόμους και συνεχίζουν – Στριμωγμένη η κυβέρνηση ψάχνει διέξοδο

Αποφασισμένοι να συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις τους είναι οι αγρότες καθώς δεν εμπιστεύονται τις «ειλικρινείς προθέσεις» της κυβέρνησης αλλά ζητούν συγκεκριμένες δεσμεύσεις

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Μπρόκολο ή κουνουπίδι: Τι να προτιμήσουμε;

Μπρόκολο ή κουνουπίδι: Τι να προτιμήσουμε;

Spotlight

Οι προσκλήσεις της κυβέρνησης σε διάλογο κρίθηκαν ως προσχηματικές από τους αγρότες που σε πανελλαδική συνέλευσή τους χθες στις Σέρρες αποφάσισαν συνέχεια και κλιμάκωση των κινητοποιήσεων.

Εδώ και 20 μέρες αγρότες, κτηνοτρόφοι, μελισσοκόμοι και αλιείς είναι στον δρόμο και από ότι φαίνεται οι τακτικές της κυβέρνησης για «εκτόνωση» δεν έπιασαν τόπο.

Η καταστολή των πρώτων ημερών είχε τα αντίθετα αποτελέσματα καθώς λειτούργησε συσπειρωτικά για τους αγρότες και έστρεψε το ενδιαφέρον της κοινωνίας στις κινητοποιήσεις.

Οι υποσχέσεις του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης για ικανοποίηση κάποιων αιτημάτων αναιρούνταν πριν αλέκτωρ λαλήσει από το Μαξίμου.

Το «συμμεριζόμαστε» την αγωνία των αγροτών συνοδευόταν σε κάθε δήλωση κυβερνητικού αξιωματούχου από το «δεν θα δείξουμε ανοχή στις κινητοποιήσεις». Σε αυτό το πλαίσιο η πρόσκληση Μητσοτάκη για διάλογο χωρίς δεσμεύσεις έπεσε στο κενό.

Στο κενό έπεσαν και οι αλλεπάλληλες προσπάθειες διάσπασης του μετώπου των αγροτών και δημιουργίας κλίματος «κοινωνικού αυτοματισμού», καθώς στις δημοσκοπήσεις το 80% στηρίζει τα αιτήματα των αγροτών και ένα μεγάλο ποσοστό και τις μορφές δράσης τους.

Το φιάσκο με τον ΕΛΓΑ

Σε όλα τα παραπάνω και ενώ πλησίαζε η κρίσιμη πανελλαδική συνάντηση των μπλόκων την Πέμπτη ήρθε να προστεθεί το φιάσκο με τον ΕΛΓΑ, που τράβηξε ό, τι ποσά βρήκε στους τραπεζικούς λογαριασμούς ενώ δεν είχε καταβληθεί στους δικαιούχους η βασική ενίσχυση.

Παρά το γεγονός ότι η κυβέρνηση μίλησε για τεχνικό λάθος και έσπευσε να επανορθώσει, η ζημιά είχε γίνει. Χωρίς ούτε ένα ευρώ στους λογαριασμούς τους οι αγρότες αισθάνθηκαν εμπαιγμό και σε κάθε περίπτωση δεν ήταν εύκολο ακόμα και για τους πιο καλοπροαίρετους να δείξουν εμπιστοσύνη στις προθέσεις της κυβέρνησης που μοιάζει να στέκεται αδιάφορη στο ζήτημα της επιβίωσής τους.

Στην πανελλαδική συνέλευση των μπλόκων η άποψη ήταν ενιαία. Κλιμάκωση του αγώνα και αύξηση της πίεσης στην κυβέρνηση. Τα νέα που έρχονταν εξάλλου και από την Ευρώπη ήταν ενθαρρυντικά.

Χιλιάδες αγρότες με τα τρακτέρ τους κατέκλυσαν χθες τις Βρυξέλλες προκειμένου να εμποδίσουν την απόφαση να προχωρήσει η εμπορική συμφωνία Mercosur που σύναψε η Ευρώπη με πέντε χώρες της Νότιας Αμερικής (Αργεντινή, Βραζιλία, Ουρουγουάη και Παραγουάης).

Για ώρες οι δρόμοι των Βρυξελλών έγιναν πεδίο μάχης μεταξύ αγροτών και αστυνομικών και η Φον Ντερ Λάιεν ανακοίνωσε την αναβολή της υπογραφής της συμφωνίας προκειμένου οι ηγέτες των χωρών να έχουν τον χρόνο να πείσουν τους αγρότες ότι τα «συμφέροντά τους είναι εξασφαλισμένα».

Ανοιχτά διόδια

Παρά την αγανάκτηση και την οργή που επικρατεί στον αγροτικό κόσμο οι αποφάσεις που ελήφθησαν για τις κινητοποιήσεις των επόμενων ημερών δείχνουν ότι ο προσανατολισμός είναι να μην διαρραγεί η συμμαχία με την συντριπτική πλειοψηφία της κοινωνίας.

Σήμερα και ενώ υπάρχει η δίκη για τα Τέμπη στη Λάρισα, οι δρόμοι θα είναι ελεύθεροι και… από διόδια. Οι αγρότες θα κρατήσουν τα διόδια προς τη Λάρισα ανοιχτά μέχρι τις 14:00 για να μπορέσει όποιος θέλει να μετακινηθεί ελεύθερα.

Στη συνέχεια δρομολογείται η πραγματοποίηση συμβολικών αποκλεισμών σε παρακαμπτήριες οδούς, με κάθε μπλόκο να αποφασίζει αυτόνομα, ανάλογα με τη δυναμική και τις δυνατότητές του.

Για το Σαββατοκύριακο που θα αρχίσει η μετακίνηση των πρώτων εκδρομέων, οι αγρότες σχεδιάζουν νέα μορφή κινητοποίησης, με μετακινήσεις σε σταθμούς διοδίων, όπου θα ζητήσουν να σηκωθούν οι μπάρες ώστε να επιτραπεί η ελεύθερη διέλευση των Ι.Χ. οχημάτων.

Για τις ημέρες των Χριστουγέννων οι αγρότες διαβεβαιώνουν ότι τα τρακτέρ θα παραταχθούν στην άκρη των δρόμων, ώστε να διευκολυνθεί η κυκλοφορία.

Η πρώτη αντίδραση της κυβέρνησης στην απόφαση κλιμάκωσης των κινητοποιήσεων δείχνει αμηχανία. «Ναι στον διάλογο, ναι στα λογικά αιτήματα» ανέφερε πηγές του ΥΠΑΑΤ και έκαναν λόγο για συζήτηση με τους όρους που έχουν περιγραφεί, που είναι όμως μακριά από αυτά που ζητούν οι αγρότες.

«Μαξιμαλιστικό πλαίσιο» βλέπει ο Μητσοτάκης

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τις Βρυξέλλες που βρισκόταν για τη Σύνοδο Κορυφής του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου επανέλαβε τα περί «διαλόγου» αλλά έκανε λόγο για «μαξιμαλισμό» στα αιτήματα που «μας οδηγούν εκτός ευρωπαϊκού πλαισίου», την ώρα που υπεραμύνθηκε της απόφασης να δοθούν άλλα 90 δισ. για τον πόλεμο στην Ουκρανία.

«Η κυβέρνηση έχει σκύψει με προσοχή πάνω στα προβλήματα των αγροτών. Θεωρεί ότι έχει αντιμετωπίσει πολλά από τα δικαιολογημένα αιτήματα. Αλλά προφανώς δεν πρόκειται να ενδώσουμε σε κανέναν, θα έλεγα, μαξιμαλισμό ο οποίος να μας βγάζει από το ευρωπαϊκό πλαίσιο το οποίο είναι πάρα πολύ καθορισμένο και να μας οδηγεί τελικά σε λύσεις οι οποίες δεν μπορούν να γίνουν αποδεκτές ούτε από την κυβέρνηση αλλά ούτε και από την Ευρώπη», είπε ο κ. Μητσοτάκης και πρόσθεσε ότι:

«Λέμε ‘ναι’ στον διάλογο λέμε όμως ‘όχι’ –με κάθε τρόπο και σε κάθε τόνο– στην αχρείαστη ταλαιπωρία της κοινωνίας και στις επιπτώσεις που ένα ενδεχόμενο παρατεταμένο μπλόκο θα έχει στη λειτουργία της οικονομίας».

Οι αγρότες από την πλευρά τους επιμένουν ότι η ικανοποίηση των αιτημάτων τους είναι απαραίτητη για την επιβίωσή τους και για το μέλλον της αγροτικής παραγωγής στην Ελλάδα, όπως την ξέρουμε. Το αυξημένο κόστος παραγωγής, ενέργειας, καυσίμων, λιπασμάτων και ζωοτροφών σε συνδυασμό με τις χαμηλές τιμές που επιβάλλονται από την αγορά οδηγούν σε οικονομικό αδιέξοδο τους μικρούς και μεσαίους παραγωγούς.

Επιπλέον οι επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης, με τους καύσωνες, τις φωτιές και τις πλημμύρες σε συνδυασμό με τη μη έγκαιρη καταβολή αποζημιώσεων από τον ΕΛΓΑ (σ.σ. ακόμα δεν έχουν καλυφθεί οι αποζημιώσεις από τον Ντάνιελ) φτάνουν τους παραγωγούς στα όρια της απελπισίας.

Το επόμενο ραντεβού των αγροτών για να αποφασίσουν το πώς θα συνεχίσουν θα γίνει την ερχόμενη Τρίτη.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
AGRO
Αγρότες: Τι ζητούν και τι δίνει η κυβέρνηση

Αγρότες: Τι ζητούν και τι δίνει η κυβέρνηση

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Μπρόκολο ή κουνουπίδι: Τι να προτιμήσουμε;

Μπρόκολο ή κουνουπίδι: Τι να προτιμήσουμε;

Economy
Ελληνική οικονομία: Βελτίωσε στο 2% την εκτίμηση για την ανάπτυξη το 2026 η DBRS

Ελληνική οικονομία: Βελτίωσε στο 2% την εκτίμηση για την ανάπτυξη το 2026 η DBRS

inWellness
inTown
Νίκος Ξυλούρης: Η ζωή, το έργο και το ήθος του «ζωντανεύουν» μέσα από την παράσταση Ο Αρχάγγελος της Κρήτης
Culture Live 18.12.25

Νίκος Ξυλούρης: Η ζωή, το έργο και το ήθος του «ζωντανεύουν» μέσα από την παράσταση Ο Αρχάγγελος της Κρήτης

Για πρώτη φορά, η ζωή του Νίκου Ξυλούρη ανεβαίνει στο θεατρικό σανίδι από τη Stages Network και τα Αθηναϊκά Θέατρα, με το έργο Ο Αρχάγγελος της Κρήτης. Έως τις 31 Ιανουαρίου στο θέατρο ΗΒΗ.

Σύνταξη
inTickets 17.12.25

«Ήταν έρωτες κεραυνοβόλοι»: Η Βιολέτα Ίκαρη για τα τραγούδια, τις συνεργασίες και την επιστροφή της στον Σταυρό του Νότου

Μια από τις πιο ωραίες φωνές της γενιάς της, η Βιολέτα Ίκαρη επιστρέφει στη δισκογραφία με το EP Σύννεφα Μπαλόνια, αλλά και στον Σταυρό του Νότου στις 26 Δεκεμβρίου.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
sp_banner_Desk
Stream view
Αγρότες: Βήμα – βήμα οι επόμενες κινήσεις – «Πάγωσε» ο διάλογος, «ζεστάθηκαν» τα μπλόκα
Συνεχίζουν και τις γιορτές 18.12.25

Βήμα - βήμα οι επόμενες κινήσεις των αγροτών - «Πάγωσε» ο διάλογος, «ζεστάθηκαν» τα μπλόκα

Μήνυμα για συνέχιση των κινητοποιήσεων από τις Σέρρες έστειλαν αγρότες και κτηνοτρόφοι. Στον «πάγο» στην παρούσα φάση ο διάλογος με την κυβέρνηση. Τετραήμερο πανελλαδικό σχέδιο δράσεων με αποκλεισμό δρόμων, άνοιγμα διοδίων αλλά και διευκόλυνση των μετακινήσεων ενόψει εορτών.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Μπλόκα: Σε σημείο «βρασμού» αγρότες και κτηνοτρόφοι – Ανοιχτός ο δρόμος της κλιμάκωσης
Λαμβάνουν θέσεις μάχης 18.12.25

Σε σημείο «βρασμού» αγρότες και κτηνοτρόφοι - Ανοιχτός ο δρόμος της κλιμάκωσης

Με τα τρακτέρ παρατεταγμένα στους δρόμους και τους αγρότες σε θέση μάχης όλα τα βλέμματα στρέφονται στις Σέρρες. Το «τεχνικό λάθος» με την πληρωμή της βασικής ενίσχυσης μοιάζει να έδωσε την χαριστική βολή ξεριζώνοντας τις προσδοκίες της κυβέρνησης για να κάτσουν οι δύο πλευρές στο ίδιο τραπέζι διαλόγου.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Αγρότες: Μπλόκα και στις Βρυξέλλες – Εκατοντάδες τρακτέρ παραταγμένα μπροστά από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο
Πανευρωπαϊκός ξεσηκωμός 18.12.25

Μπλόκα στις Βρυξέλλες: Εκατοντάδες τρακτέρ μπροστά από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο - Οι αγρότες αιφνιδίασαν τις Αρχές

Εκατοντάδες τρακτέρ εμφανίστηκαν λίγο μετά τα μεσάνυχτα στους δρόμους στις Βρυξέλλες σταθμεύοντας λίγα μέτρα έξω από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και αιφνιδιάζοντας τις Αρχές

Σύνταξη
Αγρότες: Την Πέμπτη η συλλογική απόφαση για τα επόμενα βήματα – «Η κυβέρνηση οφείλει να δώσει λύσεις»
Agro-in 17.12.25

Αγρότες: Την Πέμπτη η συλλογική απόφαση για τα επόμενα βήματα – «Η κυβέρνηση οφείλει να δώσει λύσεις»

Οι αγρότες έχοντας στο πλευρό τους την πλειοψηφία της κοινωνίας, συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις, ενώ αύριο το μεσημέρι στον Λευκώνα Σερρών θα πραγματοποιηθεί η συνεδρίαση της Πανελλαδικής Επιτροπής Μπλόκων, προκειμένου να αποφασιστεί αν θα προσέλθουν ή όχι σε διάλογο με την κυβέρνηση - Σημειώνουν πάντως πως τα τρακτέρ θα παραμείνουν στους δρόμους

Παρασκευή Τσιβόλα
Παρασκευή Τσιβόλα
Σέρρες: Οι αγρότες «ζυγίζουν» τις προθέσεις της κυβέρνησης και απαντούν με μια φωνή
Ώρα αποφάσεων 17.12.25

Όλα τα βλέμματα στραμμένα στις Σέρρες - Οι αγρότες «ζυγίζουν» τα δεδομένα και απαντούν με ενιαία φωνή

Σε «πυρετό» διαβουλεύσεων βρίσκονται οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι προκειμένου να αποφασίσουν συντεταγμένα και με ενιαία φωνή αν θα ανταποκριθούν στο προσκλητήριο διαλόγου που τους απηύθυνε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Κώστας Τσίαρας.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Παραμένουν στα μπλόκα οι αγρότες, πυρετός συσκέψεων για τις επόμενες κινήσεις – «Θα αποφασίσουμε συλλογικά»
Agro-in 16.12.25

Παραμένουν στα μπλόκα οι αγρότες, πυρετός συσκέψεων για τις επόμενες κινήσεις – «Θα αποφασίσουμε συλλογικά»

Μέχρι την Πέμπτη το αργότερο οι αγρότες αναμένεται να αποφασίσουν τις επόμενες κινήσεις τους, συνεκτιμώντας τη χθεσινή λιτή δήλωση Τσιάρα - Σημειώνοντας πως οι προτάσεις της κυβέρνησης πρέπει να γίνουν πιο συγκεκριμένες ξεκαθαρίζουν πως δεν σταματούν τις κινητοποιήσεις και ότι η απόφαση για συμμετοχή σε διάλογο θα είναι συλλογική

Παρασκευή Τσιβόλα
Παρασκευή Τσιβόλα
Ημέρα κρίσιμων αποφάσεων για το μέλλον των αγροτικών κινητοποιήσεων
Agro-in 16.12.25

Ημέρα κρίσιμων αποφάσεων για το μέλλον των αγροτικών κινητοποιήσεων

Με καχυποψία υποδέχθηκαν χθες εκπρόσωποι από τα μπλόκα των αγροτών όλης της χώρας τις ανακοινώσεις του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης καθώς τονίστηκε ότι οι δηλώσεις του όσο αφορά στην ικανοποίηση των αιτημάτων δεν ήταν ξεκάθαρες. Σήμερα αναμένεται να καθοριστούν οι επόμενες κινήσεις των αγροτών

Σύνταξη
Μπλόκα: Οι πρώτες αντιδράσεις των αγροτών στις ανακοινώσεις Τσιάρα – «Επικοινωνιακό παιχνίδι» χωρίς «έμπρακτα μέσα»
Παραμένει το αδιέξοδο 15.12.25

Οι πρώτες αντιδράσεις των αγροτών στις ανακοινώσεις Τσιάρα - «Επικοινωνιακό παιχνίδι» χωρίς «έμπρακτα μέσα»

«Βαρύ» το κλίμα που επικρατεί, σε πρώτο χρόνο, στον αγροτικό κόσμο μετά τις ανακοινώσεις Τσιάρα. «Δεν πάμε σε διάλογο με υποσχέσεις και θα», λένε και ζητάνε συγκεκριμένες απαντήσεις. Παραμένουν στα μπλόκα.

Σύνταξη
Έτοιμοι για γιορτές στα μπλόκα οι αγρότες, εντείνουν την πίεση στο Μαξίμου – Με τα τρακτέρ στα δικαστήρια Λάρισας σήμερα
Agro-in 15.12.25

Έτοιμοι για γιορτές στα μπλόκα οι αγρότες, εντείνουν την πίεση στο Μαξίμου – Με τα τρακτέρ στα δικαστήρια Λάρισας σήμερα

Οι αγρότες έστειλαν στο Μέγαρο Μαξίμου τη λίστα με τα αιτήματά τους, ζητώντας συγκεκριμένες απαντήσεις - Απορρίπτουν τον «προσχηματικό διάλογο» στον οποίο τους καλεί η κυβέρνηση, η οποία θορυβημένη συνεχίζει να επενδύει στον κοινωνικό αυτοματισμό καταφεύγοντας σε απειλές και εκβιασμούς

Σύνταξη
Μπλόκα: Νέα εβδομάδα, νέες δράσεις ανεβάζουν τον «πυρετό» στο Μαξίμου – Η λίστα με τα αιτήματα των αγροκτηνοτρόφων
Ο κύβος ερρίφθη 14.12.25

Νέα εβδομάδα, νέες δράσεις ανεβάζουν τον «πυρετό» στο Μαξίμου - Η λίστα με τα αιτήματα των αγροκτηνοτρόφων

Χιονοστιβάδα εξελίξεων μετά την «πόρτα» αγροτών και κτηνοτρόφων στο κάλεσμα του πρωθυπουργού. Γιορτές στα μπλόκα, έχοντας στο πλευρό τους μεγάλο μέρος της κοινωνίας, προετοιμάζει ο κόσμος του πρωτογενή τομέα παραγωγής. Αμηχανία στην κυβέρνηση μετά το «όχι» και μπόλικος… κοινωνικός αυτοματισμός.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Μπλόκα: Τα επίσημα αιτήματα των αγροτών προς τον πρωθυπουργό – Παραλήπτης της λίστας το Μέγαρο Μαξίμου
Η λίστα 14.12.25

Τα επίσημα αιτήματα των αγροτών προς τον πρωθυπουργό - Παραλήπτης της λίστας το Μέγαρο Μαξίμου

Το δρόμο για το Μαξίμου παίρνει η λίστα αιτημάτων προς τον πρωθυπουργό και την κυβέρνηση που κατάρτισε η Πανελλαδική Επιτροπή Μπλόκων. Αγρότες και κτηνοτρόφοι σκληραίνουν τη στάση τους, πυκνώνουν τα μπλόκα και διεκδικούν...

Σύνταξη
Αγρότες: Η οργή στα μπλόκα μεγαλώνει – «Όχι» στον προσχηματικό διάλογο, κλιμακώνουμε τον αγώνα»
Agro-in 14.12.25

Η οργή των αγροτών στα μπλόκα μεγαλώνει - «Όχι» στον προσχηματικό διάλογο, κλιμακώνουμε τον αγώνα»

Η προσπάθεια της κυβέρνησης να κάμψει το αγωνιστικό φρόνημα των αγροτών πέφτει στο κενό καθώς οι αγρότες επιμένουν μετά και το «σήμα» που δόθηκε χθες από το Συντονιστικό όργανο για κλιμάκωση των κινητοποιήσεων.

Σύνταξη
Ανυποχώρητοι οι αγρότες αυξάνουν την πίεση  – Σε πανικό η κυβέρνηση μετά το «όχι» στη συνάντηση με Μητσοτάκη
Agro-in 14.12.25

Ανυποχώρητοι οι αγρότες αυξάνουν την πίεση  – Σε πανικό η κυβέρνηση μετά το «όχι» στη συνάντηση με Μητσοτάκη

«Δεν κάνουμε πίσω, δεν έχουμε να πούμε τίποτα στον προσχηματικό διάλογο, συνεχίζουμε πιο αποφασιστικά, με τα τρακτέρ μας στα μπλόκα», διαμηνύουν οι αγρότες που κλιμακώνουν και συντονίζουν τις κινητοποιήσεις τους, αυξάνοντας την πίεση προς την κυβέρνηση η οποία θορυβημένη βλέπει πως έχει απέναντί της την κοινωνία

Παρασκευή Τσιβόλα
Παρασκευή Τσιβόλα
inStream - Ροή Ειδήσεων
«Για να είσαι επιτυχημένος πρέπει να είσαι σέξι με έναν straight τρόπο»: Ο Μπεν Γουίσοου παρατηρεί τη λίμπιντο της Νέας Υόρκης
Culture Live 19.12.25

«Για να είσαι επιτυχημένος πρέπει να είσαι σέξι με έναν straight τρόπο»: Ο Μπεν Γουίσοου παρατηρεί τη λίμπιντο της Νέας Υόρκης

Ο Αμερικανός φωτογράφος Πίτερ Χούτζαρ αποτύπωσε μια queer υποκουλτούρα του Μανχάταν που έχει πλέον χαθεί λόγω του AIDS. Ο Μπεν Γουίσοου αποκαλύπτει όσα έμαθε παίζοντας τον ρόλο του φωτογράφου στην μινιμαλιστική ταινία Peter Hujar’s Day,που έχει χαρακτηριστεί από ορισμένους ως αριστούργημα.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Πούτιν: «Η Ρωσία θα απαντήσει» στην επίθεση στο τάνκερ – Νοτιοδυτικά της Κρήτης έγινε το πλήγμα [Χάρτης]
Δείτε βίντεο 19.12.25

Πούτιν: «Η Ρωσία θα απαντήσει» στην επίθεση στο τάνκερ - Νότια της Κρήτης έγινε το πλήγμα [Χάρτης]

Νότια της Κρήτης έγινε η επίθεση της Ουκρανίας στο τάνκερ που φαίνεται να ανήκει στον «σκιώδη στόλο» της Ρωσίας - Ο Βλαντίμιρ Πούτιν δεσμεύτηκε ότι θα υπάρξουν αντίποινα

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Βουλή: «Πέρασε» η υπαγωγή του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ σε κλίμα έντασης και αμφισβήτησης
Πολιτική Γραμματεία 19.12.25

«Πέρασε» η υπαγωγή του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ σε κλίμα έντασης και αμφισβήτησης της κυβέρνησης

Υπερψηφίστηκε με 159 ψήφους το νομοσχέδιο για τη μεταφορά του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ. Δεν πείθει η κυβέρνηση που τάζει «διαφάνεια» αλλά συνεχώς ξεφυτρώνουν νέα σκάνδαλα επί θητείας της. Σφυροκόπημα της αντιπολίτευσης. «Βράζουν» οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι.

Σύνταξη
Κουτσούμπας: Οι αγρότες «ανοίγουν δρόμους» για να δυναμώσει ο αγώνας για το δίκιο και την επιβίωση του λαού
Αγροτικές κινητοποιήσεις 19.12.25

Κουτσούμπας: Οι αγρότες «ανοίγουν δρόμους» για να δυναμώσει ο αγώνας για το δίκιο και την επιβίωση του λαού

«Ο αντίπαλος είναι κοινός, είναι η πολιτική του κέρδους, το εχθρικό σημερινό κράτος, η σάπια ΕΕ, που θυσιάζει τις ανάγκες των πολλών για τα συμφέροντα των λίγων», λέει ο Δημήτρης Κουτσούμπας

Σύνταξη
Υπόθεση Πελικό και στη Γερμανία: Επιστάτης σχολείου νάρκωνε, βίαζε και βιντεοσκοπούσε τη σύζυγό του για χρόνια
Κόσμος 19.12.25

Υπόθεση Πελικό και στη Γερμανία: Επιστάτης σχολείου νάρκωνε, βίαζε και βιντεοσκοπούσε τη σύζυγό του για χρόνια

«Ο κατηγορούμενος επανειλημμένα ναρκώνει και κακοποιεί σεξουαλικά τη σύζυγό του κρυφά στο συζυγικό σπίτι», ανέφερε το δικαστήριο σε ανακοίνωσή του.

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ: Υποκρισία Μητσοτάκη σε όλο της το μεγαλείο – Η κυβέρνηση εγκληματεί συνειδητά κατά του πρωτογενούς τομέα
Αγρότες 19.12.25

ΣΥΡΙΖΑ: Υποκρισία Μητσοτάκη σε όλο της το μεγαλείο – Η κυβέρνηση εγκληματεί συνειδητά κατά του πρωτογενούς τομέα

«Στο Ευρωκοινοβούλιο, η ευρωομάδα της ΝΔ τάχθηκε υπέρ της συμφωνίας ΕΕ-MERCOSUR, που απειλεί με εξαφάνιση τους μικρούς παραγωγούς στην ΕΕ», τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ

Σύνταξη
Κρήτη: Ένοχος ο 54χρονος ψευτοερευνητής για απόπειρα εξαπάτησης της οικογένειας του 33χρονου γιατρού
Στην Κρήτη 19.12.25

Ένοχος ο 54χρονος ψευτοερευνητής για απόπειρα εξαπάτησης της οικογένειας του 33χρονου αγνοούμενου γιατρού

Ο 54χρονος ισχυριζόταν ότι με «κβαντική τεχνολογία» θα εντόπιζε τον αγνοούμενο γιατρό στην Κρήτη προκειμένου να αποσπάσει 5.000 ευρώ από τους γονείς του - Καταδικάστηκε ερήμην σε φυλάκιση δυόμισι ετών

Σύνταξη
Ο Captain America επέστρεψε και έχει γίνει πατέρας – Το Avengers: Doomsday έχει όλα όσα θέλουν οι fans της Marvel
Culture Live 19.12.25

Ο Captain America επέστρεψε και έχει γίνει πατέρας – Το Avengers: Doomsday έχει όλα όσα θέλουν οι fans της Marvel

Μετά από μια «πέτρινη» εξαετία, η Marvel επιστρατεύει την παλιά φουρνιά υπερηρώων, θέλοντας με το Avengers: Doomsday να κυριαρχήσει ξανά στις σκοτεινές αίθουσες.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Τέμπη: Διεκόπη ξανά η δίκη για τα «χαμένα» βίντεο της εμπορικής αμαξοστοιχίας
Λάρισα 19.12.25

Διεκόπη ξανά η δίκη για τα «χαμένα» βίντεο της εμπορικής αμαξοστοιχίας στα Τέμπη

Η υπεράσπιση ζήτησε την αποβολή των δικηγόρων συγγενών θυμάτων στο πολύνεκρο δυστύχημα στα Τέμπη - Να κληθεί και να παραστεί ο εφέτης ανακριτής ζήτησε ο συνήγορος του πρώην προέδρου του ΟΣΕ

Σύνταξη
«Πού βρίσκεται η ψυχή του Στάλιν;» – Μηνύματα τρολ εμφανίστηκαν στην οθόνη κατά τη διάρκεια της ομιλίας του Πούτιν
Κόσμος 19.12.25

«Πού βρίσκεται η ψυχή του Στάλιν;» – Μηνύματα τρολ εμφανίστηκαν στην οθόνη κατά τη διάρκεια της ομιλίας του Πούτιν

Η ετήσια εκδήλωση του Πούτιν δίνει στους απλούς Ρώσους την ευκαιρία να υποβάλουν ερωτήσεις στον ηγέτη τους, με ερωτήματα που επικεντρώνονται στον πόλεμο στην Ουκρανία και στην οικονομία

Σύνταξη
«Ο Παναθηναϊκός προσφέρει 10 εκατομμύρια ευρώ για τον Μανδά», λένε οι Ιταλοί
Ποδόσφαιρο 19.12.25

Το ποσό που προσφέρει ο Παναθηναϊκός για τον Χρήστο Μανδά

Νέο ρεπορτάζ από την Ιταλία υποστηρίζει πως ο Παναθηναϊκός είναι διατεθειμένος να προσφέρει ακόμη και 10 εκατομμύρια ευρώ στη Λάτσιο προκειμένου να αποκτήσει τον Χρήστο Μανδά που δεν υπολογίζεται.

in.gr Team
Η Χαμάς ελπίζει ότι οι συνομιλίες στη Φλόριντα θα σταματήσουν τις ισραηλινές παραβιάσεις στη Γάζα
«Εκεχειρία» 19.12.25

Η Χαμάς ελπίζει ότι οι συνομιλίες στη Φλόριντα θα σταματήσουν τις ισραηλινές παραβιάσεις στη Γάζα

Οι συνομιλίες στη Φλόριντα για την επόμενη φάση της εκεχειρίας στη Γάζα πραγματοποιούνται εν μέσω σχεδόν καθημερινών παραβιάσεων από την πλευρά του Ισραήλ, με αποτέλεσμα τον θάνατο εκατοντάδων Παλαιστινίων

Σύνταξη
Σοκαριστικές εικόνες στον Ισημερινό: Η στιγμή της εκτέλεσης ποδοσφαιριστή και της συζύγου του στη μέση του δρόμου (vid)
Ποδόσφαιρο 19.12.25

Σοκαριστικές εικόνες στον Ισημερινό: Η στιγμή της εκτέλεσης ποδοσφαιριστή και της συζύγου του στη μέση του δρόμου (vid)

Θύμα δολοφονίας έπεσε ο 33χρονος ποδοσφαιριστής Μάριο Πινέιντα και η σύζυγός του στον Ισημερινό, ενώ το ζευγάρι βρισκόταν έξω από κατάστημα – Σκληρό βίντεο.

Σύνταξη
Τελειώνει ο χρόνος του Τραμπ για την δημοσιοποίηση των αρχείων Έπσταϊν – Μέχρι απόψε η προθεσμία
ΗΠΑ 19.12.25

Τελειώνει ο χρόνος του Τραμπ για την δημοσιοποίηση των αρχείων Έπσταϊν – Μέχρι απόψε η προθεσμία

Ο Τραμπ – ο οποίος είχε υπάρξει στενός φίλος του Έπσταϊν – χρησιμοποίησε την δημοσιοποίηση των αρχείων στην προεκλογική του εκστρατεία, ωστόσο μετά την επιστροφή του στο αξίωμα έκανε πίσω 

Σύνταξη
Must Read
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου 2025
Απόρρητο