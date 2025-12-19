Προκλητικός ο Βορίδης για τους αγρότες: «Τι παραπάνω να κάνει η κυβέρνηση»
Ο εμπαιγμός και οι προκλητικές δηλώσεις από την κυβέρνηση απέναντι στους αγρότες συνεχίζονται. «Με το δεν μιλάω στο τέλος δεν θα πάρεις τίποτα κανένας» λέει ο Μάκης Βορίδης επειδή οι αγρότες λένε «όχι» σε έναν προσχηματικό διάλογο
Την ώρα που οι αγρότες συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις τους λέγοντας «όχι» σε έναν προσχηματικό διάλογο με την κυβέρνηση, στελέχη της ΝΔ συνεχίζουν την προκλητική ρητορική εναντίον των αγροτών. Ο βουλευτής της ΝΔ Μάκης Βορίδης σχολιάζοντας την απόφαση των αγροτών να μην προσέλθουν στον διάλογο – τον οποίο έχουν χαρακτηρίσει προσχηματικό – ανέφερε προκλητικά πως με «το ‘δεν μιλάω’, στο τέλος δεν θα πάρει τίποτα κανένας».
Μάλιστα επιχείρησε – τηρώντας την κυβερνητική γραμμή – να στρέψει την κοινωνία εναντίον τον αγροτών σημειώνοντας ότι «δεν μπορεί οι κινητοποιήσεις να δημιουργούν γενικότερη δυσλειτουργία και να μεταφέρουν βαριές επιπτώσεις στο κοινωνικό σύνολο. Εδώ υπάρχουν αγαθά που πρέπει να προστατευτούν».
«Τι παραπάνω να κάνει η κυβέρνηση»
Ο κ. Βορίδης συνεχίζοντας των εμπαιγμό κατά των αγροτών λέει με φόντο τα αιτήματά τους «τι παραπάνω να κάνει η κυβέρνηση» θεωρώντας προφανώς ότι η κυβέρνηση έχει καλύψει όλα τα αιτήματα των αγροτών.
«Τα μέτρα δεν εφαρμόζονται με το πάτημα ενός κουμπιού, χρειάζονται και κάποιες μεταρρυθμίσεις», τόνισε, ενώ για το λάθος με τις πληρωμές του ΟΠΕΚΕΠΕ και τον ΕΛΓΑ, ο κ. Βορίδης σχολίασε πως «αυτό φτιάχτηκε σε μια ημέρα».
Και συνέχισε: «Αυτό που βλέπω από πλευράς κυβερνήσεως είναι ότι σε μείζονα ζητήματα, σε θέματα μεγάλης σημασίας, η κυβέρνηση τους λέει ‘ελάτε’ και μάλιστα με μια θετική διάθεση. Και για το ρεύμα είδα το ίδιο και για τις πληρωμές. Δεν μπορεί η άλλη πλευρά να λέει ‘όχι, δεν μιλάω’. Με το ‘δεν μιλάω’, στο τέλος δεν θα πάρει τίποτα κανένας. Γιατί κάπως πρέπει να συμφωνήσουμε στο ότι πρέπει να προχωρήσουμε» σημείωσε δείχνοντας έτσι ότι το μόνο που ενδιαφέρει την κυβέρνηση δεν είναι η ικανοποίηση των αιτημάτων αλλά να φύγουν οι αγρότες από το δρόμο.
