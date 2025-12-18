Τσουκαλάς: Σε σχέση με τους αγρότες ο πρωθυπουργός πέρασε από τις υποσχέσεις, στις κατασχέσεις

«Επιτελικό μπάχαλο» καταλόγισε στην κυβέρνηση ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, Κώστας Τσουκαλάς, αναφορικά με τις αγροτικές κινητοποιήσεις.

Ο κ. Τσουκαλάς επανέλαβε ότι το ΠΑΣΟΚ στάθηκε από την αρχή υπέρ του διαλόγου, «ώστε να έχουμε αποκλιμάκωση και αυτοί οι άνθρωποι να γυρίσουν στις οικογένειές τους με ασφάλεια για ένα καλύτερο αύριο», επιρρίπτοντας ευθύνες στην κυβέρνηση και τονίζοντας χαρακτηριστικά πως «όταν εξαγγέλλει ότι άμεσα θα έχει αυτές τις πληρωμές και, όχι μόνο δεν τις κάνει, αλλά παρακρατεί ποσά τα οποία είναι για εισφορές ΕΛΓΑ από τις καταθέσεις των αγροτών, αυτό σημαίνει ότι από τις υποσχέσεις πήγαν στις κατασχέσεις. Αυτό δείχνει μια απίστευτη έλλειψη κοινωνικής ευαισθησίας και μια απόλυτη διαχειριστική ανεπάρκεια».

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ, μιλώντας στο Action24, έθεσε ως απαραίτητη προϋπόθεση για έναν ασφαλή διάλογο με τους αγρότες «να ανασταλούν οι υποχρεώσεις αυτών των ανθρώπων σε δάνεια, εφορία, ταμεία, διότι μπαίνουν σε έναν φαύλο κύκλο που τους οδηγεί στο να βαθαίνει το ρήγμα και στη χρεοκοπία. Άρα, θέλει αλλαγές».

Προϋπολογισμός: «Η κυβέρνηση ομολογεί ότι έρχονται χειρότερες μέρες»

Αναφερόμενος στον προϋπολογισμό που υπερψηφίστηκε στη Βουλή την Τρίτη, ο κ. Τσουκαλάς τόνισε πως «είναι ο πρώτος που προβλέπει πολύ μεγάλη επιβράδυνση του ρυθμού ανάπτυξης τα επόμενα χρόνια και αυτή είναι η πρώτη φορά που η κυβέρνηση ομολογεί στην ουσία ότι η ανάπτυξη την οποία διαφήμιζε, δεν ήταν τίποτα άλλο από μία μεγέθυνση με ημερομηνία λήξης και πως έρχονται πολύ χειρότερες μέρες».

Εκτίμησε ότι η κυβέρνηση χάνει τελείως τη «μάχη της ελπίδας», κάτι που πιστοποιείται πια από τους αριθμούς: «Η κυβέρνηση έως τώρα έλεγε ότι οι οικονομικοί δείκτες είναι ικανοποιητικοί, αλλά αναγνώριζε ότι υστερεί η χώρα στους κοινωνικούς δείκτες. Είναι η πρώτη φορά, όμως, που και οι μακροοικονομικοί δείκτες είναι σαρωτικά απέναντι στο αφήγημά της», εξήγησε, προσθέτοντας πως «κυβερνά επτά χρόνια και μας έλεγε ‘τα κατάφερα’ και ξαφνικά λέει ότι η ανάπτυξη από 2,5% θα πάει 1,2% και οι επενδύσεις από 4,5% θα πάνε 0,8%, ενώ από το μεσοπρόθεσμο προβλέπεται μείωση πάρα πολλών δαπανών κοινωνικών λειτουργιών του κράτους. Αυτό δείχνει ότι η κυβέρνηση δεν μπορεί να διασφαλίσει ένα καλύτερο αύριο», σχολίασε.

«Πολύ φτωζή η ρύθμιση για το ελβετικό φράγκο»

Σχετικά με την κυβερνητική ρύθμιση για το ελβετικό φράγκο, τόνισε πως «είναι πολύ φτωχή, καθώς εξαιρεί όλους τους δανειολήπτες που είναι ληξιπρόθεσμοι, δηλαδή τα 2/3 των οφειλετών. Τους λέει να πάνε στον εξωδικαστικό, με ό,τι αυτός προβλέπει. Ενώ για το υπόλοιπο 1/3,που είναι οι ενήμεροι δανειολήπτες, βάζει τέτοια περιουσιακά και εισοδηματικά κριτήρια όπου η πλειοψηφία αυτού του μικρού ποσοστού -του 1/3-, θα έχει ένα 15% μείωση στην επιβάρυνση ισοτιμίας. Εμείς λέγαμε πολύ καθαρά, τα 2/3 να επιβαρύνουν το fund ή την τράπεζα ,το 1/3 ο δανειολήπτης».

Κληθείς να σχολιάσει την εικόνα των τελευταίων δημοσκοπήσεων, επισήμανε, αρχικά, πως «είναι κρίσιμο να αναφέρεται και να βλέπουμε τη δυνητική ψήφο, διότι διαφορετικά διαμορφώνονται και άλλου είδους δεδομένα».

«Στις εκλογές ο κόσμος θα ψηφίσει για τη ζωή του και θα στραφεί στο ΠΑΣΟΚ»

«Το δίλημμα στις επόμενες εκλογές θα είναι ή να συνεχιστεί η τωρινή πολιτική ή να έχουμε μία άλλη επιλογή κοινωνικής ανάταξης και οικονομικής ανόρθωσης, εκεί η επιλογή θα είναι διαφορετική», εκτίμησε ο Κώστας Τσουκαλάς, επισημαίνοντας πως «ο κόσμος μπορεί σήμερα να επιλέγει προσωρινά τιμωρητικά, αλλά όταν έρθει η ώρα να ψηφίσει, ψηφίζει για τη ζωή του και θα κατευθυνθεί στην μοναδική δύναμη που δίνει ελπίδα, στο ΠΑΣΟΚ».

Πρόσθεσε, μάλιστα, ότι τα πρόσωπα του Κυριάκου Μητσοτάκη και του Νίκου Ανδρουλάκη αναμετρώνται με εντελώς διαφορετικές προσδοκίες, εξηγώντας πως «το ΠΑΣΟΚ δεν είναι διάττων αστέρας της πολιτικής, ούτε τον πρόεδρό του τον νοιάζει να πάρει μια πρόσκαιρη εντύπωση. Μας ενδιαφέρει να είμαστε η αυριανή κυβέρνηση, που θα με ασφάλεια και σταθερότητα θα μπορέσει να προχωρήσει σε μεγάλες κοινωνικές αλλαγές και θα διασφαλίσει και την οικονομική ανάπτυξη. Αυτό είναι μια πολύ πιο δύσκολη άσκηση από την ευκολία του να έρχομαι και να λέω κάτι ακραίο και λαϊκίστικο και να περιμένω».

«Είχε δώσει δικαιώματα ο ευρωβουλευτής Παππάς»

Τοποθετούμενος, τέλος, επί της επίθεσης του ευρωβουλευτή Νίκου Παππά σε δημοσιογράφο στις Βρυξέλλες, ο κ. Τσουκαλάς καταδίκασε τη συγκεκριμένη ενέργεια, λέγοντας ότι «είχε δώσει δικαιώματα με φρασεολογία που επέλεγε ή με διάφορες άλλες πρακτικές» και κατέληξε πως «είναι ενδεικτικό ότι πρέπει να δούμε την ευθύνη και των κομμάτων και των μίντια και της κοινωνίας στο ποιοι επιλέγονται στα ευρωψηφοδέλτια . Και πολύ συχνά, αυτή την προβολή προτύπων τη βλέπουν και πολιτικοί, κατανοούν ότι περνάει σε ένα μέρος της κοινωνίας και βλέπουμε να επαναλαμβάνεται από πολιτικά πρόσωπα, κάτι που λειτουργεί εκφυλιστικά στο πολιτικό σύστημα».