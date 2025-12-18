Πηγές ΠΑΣΟΚ: Ο Μπρατάκος προστέθηκε στη λίστα των υπουργών της ΝΔ που δεν έχουν καμία εξήγηση για το πώς φτάσαμε στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ

«Η συγκάλυψη συνεχίζεται από την κυβερνητική πλειοψηφία, που είναι εμφανές ότι δεν επιδιώκει την διαλεύκανση της υπόθεσης», σχολιάζουν πηγές του ΠΑΣΟΚ την κατάθεση του Γιάννη Μπρατάκου στην Εξεταστική Επιτροπή για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Όπως σημειώνουμν, «στη σημερινή του κατάθεση στην Εξεταστική Επιτροπή του ΟΠΕΚΕΠΕ ο κ. Μπρατάκος, πρώην υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ, αναφέρθηκε στις δύο συναντήσεις που πραγματοποιήθηκαν στο Μαξίμου παρουσία των κ. Σημανδράκου, Παπασταύρου και Βορίδη, στις οποίες ο κ. Σημανδράκος ενημέρωσε τόσο για το σοβαρό θέμα της έλλειψης συνεργασίας με τον αρμόδιο υπουργό, κ. Αυγενάκη, όσο και για τα 9.309 ΑΦΜ που δεν πληρούσαν τα κριτήρια πληρωμής».

Και τονίζουν πως «ο κ. Μπρατάκος επιβεβαίωσε πως είχε ενημερώσει τον πρωθυπουργό για το περιεχόμενο αυτών των συναντήσεων και την πρόθεση του κ. Σημανδράκου να παραιτηθεί εξαιτίας της ‘τοξικής σχέσης του’ με τον κ. Αυγενάκη. Αυτή η παραδοχή δημιουργεί εύλογα ερωτηματικά τόσο για τις δηλώσεις του κ. Μητσοτάκη ότι δεν είχε καμία γνώση για τα ζητήματα που οδήγησαν τον ΟΠΕΚΕΠΕ στο να χαρακτηριστεί ‘εγκληματική οργάνωση’ από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, όσο και για την ξεκάθαρη πολιτική επιλογή της κυβέρνησης να ταχθεί στο πλευρό των Αυγενάκη – Μπαμπασίδη, για τους οποίους είναι πλέον γνωστές σε όλο τον ελληνικό λαό τι ακολούθησε», υπογραμμίζουν πηγές του ΠΑΣΟΚ.

«Ο Μπρατάκος επιχείρησε να δικαιολογήσει το ‘πραξικόπημα’ Μπαμπασίδη»

«Είναι προφανής από τις επιστολές Σημανδράκου η αναφορά στις προβληματικές πληρωμές στην περιφέρεια της Κρήτης, στην οποία εκλέγεται ο κ. Αυγενάκης. Ωστόσο, ο κ. Μπρατάκος επιχείρησε να πείσει τα μέλη της επιτροπής ότι κατά τη διάρκεια των δυο συναντήσεων στο Μέγαρο Μαξίμου, δεν τέθηκε κανένα ζήτημα λειτουργίας και διαφάνειας στον ΟΠΕΚΕΠΕ, παρά μόνο η προβληματική σχέση Αυγενάκη-Σημανδράκου», υπογραμμίζουν.

Οι πηγές της Χαριλάου Τρικούπη επισημαίνουν πως «ο κ. Μπρατάκος επιχείρησε να δικαιολογήσει το ‘πραξικόπημα’ Μπαμπασίδη, στελέχους της Νέας Δημοκρατίας και Αντιπροέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ που ακύρωσε αποφάσεις του διορισμένου μέσω ΑΣΕΠ προέδρου του Οργανισμού Σημανδράκου, εξαναγκάζοντάς τον σε παραίτηση».

Προσθέτουν ακόμη πως «κατέθεσε πως δεν γνωρίζει αν υπάρχει κυβερνητική πηγή που έδωσε πληροφορίες στον κ. Μπουκώρο ότι βρίσκονταν στις νόμιμες επισυνδέσεις, δηλώνοντας παντελή άγνοια!», για να σημειώσουν χαρακτηριστικά πως «ο κ. Μπρατάκος σήμερα προστέθηκε και αυτός στη λίστα των υπουργών της Νέας Δημοκρατίας που δεν έχουν καμία εξήγηση για το πώς φτάσαμε στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και στην κατάρρευση του πρωτογενούς τομέα της χώρας».

«Η ΝΔ συνεχίζει τις μεθοδεύσεις της σε σχέση με την εξέταση των μαρτύρων»

«Η Νέα Δημοκρατία», τονίζουν οι ίδιες πηγές, «πιστή στο δόγμα της συγκάλυψης, συνεχίζει τις μεθοδεύσεις της σε σχέση με την εξέταση των μαρτύρων. Έτσι, αποφάσισε μόνη της να κλείσει την περίοδο της ελεγχόμενης διακυβέρνησής της (2019-2025), αποκλείοντας μια σειρά από κρίσιμους μάρτυρες τους οποίος πρότεινε το ΠΑΣΟΚ αλλά και τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης. Έτσι, για παράδειγμα, αρνείται την κλήτευση των δυο γενικών γραμματέων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστα Μπαγινέτα (2019-2025) και Παπαγιαννίδη Δημήτρη (2021-2025) ή, για παράδειγμα, υπαλλήλων του ΟΠΕΚΕΠΕ όπως η Ζαφειρίου Βασιλική και ο Λαμπρόπουλος Απόστολος, των οποίων οι συνομιλίες, όπως προκύπτει από τις νόμιμες επισυνδέσεις ,αποτελούν κρίσιμο υλικό της δικογραφίας, αλλά και μια σειρά άλλων κρίσιμων μαρτύρων που, με βάση τις μέχρι τώρα καταθέσεις και αποκαλύψεις, θα είχαν πολλά να εισφέρουν και να αποκαλύψουν για την περίοδο διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας».

«Αντί αυτών», υπογραμμίζουν, «καλεί μάρτυρες με πολύ σύντομη παρουσία και αποτύπωμα στον Οργανισμό, οι οποίοι δεν διαθέτουν ουσιώδη στοιχεία για την υπόθεση, όπως πρώην αντιπρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ η οποία θήτευσε μόλις 6 μήνες την περίοδο 2015-2016, απλά για να γεμίσει ο χρόνος και να μείνουν εκτός Εξεταστικής σημαντικοί μάρτυρες».

«Η συγκάλυψη συνεχίζεται από την κυβερνητική πλειοψηφία, που είναι εμφανές ότι δεν επιδιώκει την διαλεύκανση της υπόθεσης, αλλά αντιθέτως τη συσκότιση και την προστασία πρωταγωνιστών του σκανδάλου πολιτικά συνδεδεμένων μαζί της», αναφέρουν χαρακτηριστικά πηγές του ΠΑΣΟΚ.