ΟΠΕΚΕΠΕ: Έρχονται συλλήψεις για τρία νέα κυκλώματα που λάμβαναν παράνομες επιδοτήσεις σε Κρήτη, Τρίκαλα και Κοζάνη

Στην τελική ευθεία έχουν μπει οι έρευνες της Αστυνομίας για την εξάρθρωση τριών νέων κυκλωμάτων που αποκόμιζαν μεγάλα χρηματικά από παράνομες επιδοτήσεις μέσω ΟΠΕΚΕΠΕ.

Πρόκειται για τρεις υποθέσεις που έχει αναλάβει το λεγόμενο «ελληνικό FBI» με τις έρευνες να βρίσκονται στο τελικό στάδιο και σύμφωνα με πληροφορίες είναι θέμα ημερών νέες συλλήψεις και οι επίσημες ανακοινώσεις από την ΕΛ.ΑΣ.

Οικογενειακές υποθέσεις

Όπως είχε αποκαλύψει στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του MEGA η μία υπόθεση αφορά κύκλωμα στο Ηράκλειο της Κρήτης που εμπλέκονται μέλη της ίδιας οικογένειας. Σύμφωνα με πληροφορίες από την έρευνα έχουν εντοπιστεί ποσά που αγγίζουν τις 500.000 ευρώ από εικονικές μισθώσεις σε βοσκοτόπια που ανήκουν σε ιδιοκτήτη που έχει πεθάνει. Στην υπόθεση αυτή εμπλέκονται τουλάχιστον 10 άτομα.

Το δεύτερο κύκλωμα έχει έδρα τα Τρίκαλα και σύμφωνα με πληροφορίες κομβικό ρόλο είχαν 4 μέλη της ίδιας οικογένειας. Υπολογίζεται ότι είχαν καταφέρει να εισπράξουν ποσά που ξεπερνούν το 1 εκατ. ευρώ δηλώνοντας πλαστό αριθμό αιγοπροβάτων. Συγκεκριμένα φέρεται να δήλωναν περισσότερα από 600 ζώα χωρίς τελικά να αποδεικνύεται.

Οι έρευνες για την τρίτη υπόθεση επικεντρώνονται στην Κοζάνη. Στο μικροσκόπιο των Αρχών έχει μπει μια 72χονη η οποία έχει δηλώσει έσοδα από επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ που ξεπερνούν τα 1,5 εκατ. ευρώ. Για την υπόθεση αυτή ελέγχονται και άλλοι τουλάχιστον 10 παραγωγοί.

Θέμα χρόνο νέες συλλήψεις

Σύμφωνα με πληροφορίες για τις παραπάνω υποθέσεις έχει ενημερωθεί ο αρμόδιος εισαγγελέας και είναι θέμα χρόνο να κινηθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες και να πάρουν τον δρόμο για τη Δικαιοσύνη.

Οι έρευνες από την ΕΛ.ΑΣ. για παράνομες επιδοτήσεις στον ΟΠΕΚΕΠΕ είναι σε εξέλιξη και για άλλα κυκλώματα που έχουν εντοπιστεί σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.