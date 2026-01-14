newspaper
ΠΑΣΟΚ: Μνημείο παραπληροφόρησης η ανακοίνωση των μελών της ΝΔ στην Εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ
Επικαιρότητα 14 Ιανουαρίου 2026 | 18:25

ΠΑΣΟΚ: Μνημείο παραπληροφόρησης η ανακοίνωση των μελών της ΝΔ στην Εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ

«Η ΝΔ εργαλειοποίησε τη σημερινή κατάθεση Αραχωβίτη και την προσωπική του αγωνία να βγάλει εαυτόν από το κάδρο των ευθυνών, για να παρουσιάσει ως 'αθώο' τον Μάκη Βορίδη», λέει το ΠΑΣΟΚ

Spotlight

Ως «μνημείο παραπληροφόρησης» χαρακτηρίζει το ΠΑΣΟΚ τη σημερινή (14/1) ανακοίνωση των μελών της Νέας Δημοκρατίας στην Εξεταστική Επιτροπή, «προκειμένου να καλύψουν», όπως τονίζει, «τις πρωτοφανείς κοινοβουλευτικές μεθοδεύσεις τους και να αμνηστεύσουν τους δύο υπουργούς τους».

«Η Νέα Δημοκρατία εργαλειοποίησε τη σημερινή κατάθεση του κ. Αραχωβίτη και την προσωπική του αγωνία να βγάλει εαυτόν από το κάδρο των ευθυνών, για να παρουσιάσει ως ‘αθώο’ τον πρώην υπουργό Μάκη Βορίδη, για τον οποίο η Ευρωπαία Εισαγγελέας ζήτησε τη διερεύνηση τυχόν ποινικών ευθυνών του», υπογραμμίζει η Χαριλάου Τρικούπη

Και επισημαίνει πως «ξέχασε το κυβερνών κόμμα ότι το πράσινο φως για βοσκοτόπια δίχως ζώα που καθιέρωσε ο ΣΥΡΙΖΑ, το ανήγαγε σε επιστήμη η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας».

«Το περίφημο ‘συμφωνώ’ του κ. Βορίδη είχε σαν αποτέλεσμα κατά τη θητεία του να εκτοξευτεί η χρήση βοσκοτόπων για λήψη Εθνικού Αποθέματος. Έφτασε μάλιστα να είναι  5 φορές μεγαλύτερη από το 2018 και 35 φορές μεγαλύτερη (!) από το 2022», σημειώνει χαρακτηριστικά το ΠΑΣΟΚ.

ΝΔ: «Η κατάθεση Αραχωβίτη επιβεβαίωσε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δημιούργησε το πρόβλημα»

Για «πολιτική δικαίωση» του Μάκη Βορίδη και αποδόμηση του επιχειρήματος περί τεχνικής λύσης έκαναν λόγο τα μέλη της ΝΔ στην Εξεταστική.

Όπως σημείωσαν πηγές της Πειραιώς, «ο κ. Αραχωβίτης παραδέχθηκε ευθέως ότι η τεχνική λύση δεν μπορούσε να αλλάξει, καθώς οποιαδήποτε απόπειρα μεταβολής της θα οδηγούσε σε σοβαρές κυρώσεις και πρόστιμα από την Ευρωπαϊκή Ένωση».

«Η σημερινή κατάθεση, αντί να πλήξει τη ΝΔ, επιβεβαίωσε ότι οι επιλογές του ΣΥΡΙΖΑ ήταν εκείνες που δημιούργησαν το πρόβλημα, ενώ η κυβέρνηση επιχειρεί να αλλάξει την παθογένεια του παρελθόντος», υποστήριξαν οι ίδιες πηγές.

