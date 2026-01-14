newspaper
Σημαντική είδηση:
14.01.2026 | 11:53
Απομακρύνεται προσωπικό από την αμερικάνικη βάση Αλ Ουντέιντ στο Κατάρ
Αραχωβίτης σε εξεταστική: Ξέρω ότι υπάρχουν πολιτικές ευθύνες, δεν είμαι εισαγγελέας…
Πολιτική Γραμματεία 14 Ιανουαρίου 2026 | 16:21

Αραχωβίτης σε εξεταστική: Ξέρω ότι υπάρχουν πολιτικές ευθύνες, δεν είμαι εισαγγελέας…

«Θεωρώ ότι ξεκάθαρα υπάρχουν πολιτικές ευθύνες, δεν είμαι εγώ εισαγγελέας για να πω», απάντησε ο Σταύρος Αραχωβίτης σε ερώτηση που δέχτηκε, αν υπάρχουν ποινικές ευθύνες των Βορίδη, Αυγενάκη και Μητσοτάκη

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Πολιτικές ευθύνες για τη διαχείριση του ΟΠΕΚΕΠΕ επιρρίπτει, κατά την κατάθεσή του στην εξεταστική επιτροπή της Βουλής, στους πρώην υπουργούς της ΝΔ, Μάκη Βορίδη και Λευτέρη Αυγνάκη, ο Σταύρος Αραχωβίτης.

Ο πρώην υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης του ΣΥΡΙΖΑ (2018-2019) ρωτήθηκε σχετικώς από την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, και αρνήθηκε να κάνει βήματα παραπέρα, καταλογίζοντας ποινικές ευθύνες.

«Ξεκάθαρα υπάρχουν πολιτικές ευθύνες»

«Μια τελευταία ερώτηση, που είναι τελική ευκαιρία. Θεωρείτε ότι υπάρχουν ποινικές ευθύνες των Βορίδη, Αυγενάκη και Μητσοτάκη, ναι ή όχι;», ρώτησε η κ. Κωνσταντοπούλου, για να λάβει την απάντηση: «Θεωρώ ότι ξεκάθαρα υπάρχουν πολιτικές ευθύνες, δεν είμαι εγώ εισαγγελέας για να πω».

Η απάντηση του πρώην υπουργού έδωσε πάντως την αφορμή στη ΝΔ να μιλήσει για «πολιτική δικαίωση» του κ. Βορίδη και αποδόμηση του επιχειρήματος περί τεχνικής λύσης.

Πηγές ΝΔ: «Η κατάθεση επιβεβαίωσε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δημιούργησε το πρόβλημα»

«Ο κ. Αραχωβίτης παραδέχθηκε ευθέως ότι η τεχνική λύση δεν μπορούσε να αλλάξει, καθώς οποιαδήποτε απόπειρα μεταβολής της θα οδηγούσε σε σοβαρές κυρώσεις και πρόστιμα από την Ευρωπαϊκή Ένωση», αναφέρουν χαρακτηριστικά πηγές της ΝΔ και σημειώνουν: «η σημερινή κατάθεση, αντί να πλήξει τη ΝΔ, επιβεβαίωσε ότι οι επιλογές του ΣΥΡΙΖΑ ήταν εκείνες που δημιούργησαν το πρόβλημα, ενώ η κυβέρνηση επιχειρεί να αλλάξει την παθογένεια του παρελθόντος».

Σε σχέση με την απόφασή του να επιτρέψει με υπουργική απόφαση για πρώτη φορά σε κτηνοτρόφους της ηπειρωτικής Ελλάδος να δηλώνουν βοσκότοπους σε νησιά, απόφαση που «άνοιξε την πόρτα» στις καταχρήσεις επιτήδειων που δημιούργησαν το σκάνδαλο, παρά την παραδοχή όλων των πρώην συνεργατών του, που κατέθεσαν τις προηγούμενες ημέρες στην εξεταστική ότι αυτό δεν επιτρεπόταν, ο ίδιος ισχυρίστηκε ότι ήταν νόμιμη.

ΠΑΣΟΚ: «Μεταθέτει αποκλειστικά τις ευθύνες σε άλλους φορείς»

«Ακολουθώντας το δόγμα ‘ό,τι δεν απαγορεύεται, επιτρέπεται’, υποστηρίζοντας μάλιστα πως δεν θα ελάμβανε διαφορετική απόφαση ακόμα και αν γνώριζε τα σημερινά δεδομένα, καθώς στις ίδιες συνθήκες δεν μπορεί να ληφθεί διαφορετική απόφαση», αναφέρει σε δική του ανακοίνωση το ΠΑΣΟΚ, σημειώνει πως «με την κατάθεσή του στην επιτροπή μεταθέτει αποκλειστικά τις ευθύνες σε άλλους φορείς (…) και παραμένουν αναπάντητα τα ερωτήματα γιατί έγινε περικοπή πριν να γίνει η αξιολόγηση των αιτήσεων, που οδήγησε, τουλάχιστον για την χρονιά του 2018, στο να χαθούν 18 εκατ. ευρώ, και για το αν υπήρξε επαρκής διαφάνεια και ενημέρωση των παραγωγών».

Ο ΣΥΡΙΖΑ κατηγορεί την Κωνσταντοπούλου για «σύμπλευση με ΝΔ»

Από την πλευρά του, ο ΣΥΡΙΖΑ κάνει λόγο για αλγεινές εντυπώσεις που προκάλεσε η «σύμπλευση της Ζωής Κωνσταντοπούλου με την προσπάθεια της ΝΔ για τη διάχυση ευθυνών σε σχέση με το αμιγώς ‘γαλάζιο’ σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ».

«Με πρακτικές που μόνο στόχο έχουν να γίνουν viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, εξαπέλυε επί περίπου 40 λεπτά, με την ανοχή του προέδρου της Εξεταστική Επιτροπής, αβάσιμες κατηγορίες και άθλια υπονοούμενα κατά του πρώην υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης, Σταύρου Αραχωβίτη (…) Παρουσίασε τον Στ. Αραχωβίτη περίπου ως… υπερασπιστή του Βορίδη, ενώ ο πρώην υπουργός του ΣΥΡΙΖΑ ανέδειξε με στοιχεία, στην αρχή της σημερινής συνεδρίασης, τη λεηλασία του Εθνικού Αποθέματος επί υπουργίας Βορίδη».

Σύνταξη
Σύνταξη
Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: Αίτημα σύγκλησης της Διαρκούς Επιτροπής Παραγωγής και Εμπορίου, παρουσία Τσιάρα, για τη MERCOSUR
«Συνειδητή αμέλεια» 14.01.26

Τη σύγκληση της Επιτροπής Παραγωγής και Εμπορίου, παρουσία Τσιάρα, για τη MERCOSUR, ζητάει το ΠΑΣΟΚ

Επτά βουλευτές του ΠΑΣΟΚ κατέθεσαν το αίτημα προς την πρόεδρο της Επιτροπής, τονίζοντας πως ο πρωθυπουργός δεν ενημέρωση ούτε τη Βουλή, ούτε τους αγρότες, πριν συνυπογράψει τη συμφωνία

Σύνταξη
Κόντρες και διαξιφισμοί στην εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ: «Σόου και πολιτική αλητεία» – «Περίμενα πολιτική ευθιξία»
Πολιτική Γραμματεία 14.01.26

Κόντρες και διαξιφισμοί στην εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ: «Σόου και πολιτική αλητεία» – «Περίμενα πολιτική ευθιξία»

Στη συνεδρίαση της Τετάρτης, καταθέτει ο πρώην υπουργός του ΣΥΡΙΖΑ τη περίοδο 2018-2019, Σταύρος Αραχωβίτης γεγονός που πυροδότησε νέο κύκλο έντασης καθώς έδωσε την ευκαιρία στη ΝΔ να εμφανίσει και πάλι το αφήγημα των διαχρονικών ευθυνών στη διαχείριση των κοινοτικών επιδοτήσεων

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: Συλλυπητήρια δήλωση για τον θάνατο του πρώην προέδρου της Κύπρου, Γιώργου Βασιλείου
Επικαιρότητα 14.01.26

Συλλυπητήρια δήλωση του ΠΑΣΟΚ για τον θάνατο του πρώην προέδρου της Κύπρου, Γιώργου Βασιλείου

Η πολιτική του διαδρομή χαρακτηρίστηκε από βαθιά μεταρρυθμιστική βούληση, αναφέρει μεταξύ άλλων το ΠΑΣΟΚ - «Καθιέρωσε την ευρωπαϊκή ατζέντα ως κεντρικό στοιχείο της πολιτικής του»

Σύνταξη
Συνάντηση Κικίλια – Γεραπετρίτη μετά τις επιθέσεις με drones σε ελληνόκτητα τάνκερ στη Μαύρη Θάλασσα
Επικαιρότητα 14.01.26

Συνάντηση Κικίλια – Γεραπετρίτη μετά τις επιθέσεις με drones σε ελληνόκτητα τάνκερ στη Μαύρη Θάλασσα

Ο κ. Κικίλιας, το πρωί, αναφέρθηκε στο περιστατικό υπογραμμίζοντας ότι «πάνω απ' όλα προέχει η ασφάλεια των πληρωμάτων της ελληνόκτητης ναυτιλίας και των πλοίων»

Σύνταξη
Περιστατικό χαμηλής διακινδύνευσης η κατάρρευση του FIR Αθηνών, λέει ο Δήμας: «Παλιά τα συστήματα αλλά λειτουργικά…»
Πολιτική 14.01.26

Περιστατικό χαμηλής διακινδύνευσης η κατάρρευση του FIR Αθηνών, λέει ο Δήμας: «Παλιά τα συστήματα αλλά λειτουργικά…»

Για τον αρμόδιο υπουργό Χρήστο Δήμα το χάος που επικράτησε στα αεροδρόμια της Ευρώπης πριν λίγες ημέρες εξαιτίας της κατάρρευσης του FIR Αθηνών ήταν ένα περιστατικό χαμηλής διακινδύνευσης

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Προς κλιμάκωση οι αγρότες – Σκληρό μπρα ντε φερ με την κυβέρνηση που μοιράζει «τυράκια» και εξαπολύει απειλές
Agro-in 14.01.26

Προς κλιμάκωση οι αγρότες – Σκληρό μπρα ντε φερ με την κυβέρνηση που μοιράζει «τυράκια» και εξαπολύει απειλές

Με προτάσεις κλιμάκωσης πραγματοποιείται το μεσημέρι στην Καρδίτσα η νέα πανελλαδική σύσκεψη των μπλόκων - Οι αγρότες που εδώ και 6 εβδομάδες δίνουν αγώνα επιβίωσης καθορίζουν τα επόμενα βήματά τους κόντρα στις απειλές της κυβέρνησης όπως εκφράστηκαν από τον ίδιο τον Κ. Μητσοτάκη στη συνάντησή του με τους «πρόθυμους»

Σύνταξη
Δεκαετία Μητσοτάκη: Πάρτι για λωτοφάγους
Opinion 14.01.26

Δεκαετία Μητσοτάκη: Πάρτι για λωτοφάγους

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και το επικοινωνιακό επιτελείο του νομίζουν ότι απευθύνονται σε λωτοφάγους που βλέπουν μόνο τους μπλε φακέλους του υπουργικού συμβουλίου, το επιτελικό κράτος και τον τεχνοκρατισμό

Αναστασία Γιάμαλη
Αναστασία Γιάμαλη
ΚΕΔΕ: Πρώτη συνεδρίαση για το 2026 με επίκεντρο τη χρηματοδότηση των Δήμων και τον αθλητισμό
Επόμενες κινήσεις 14.01.26

ΚΕΔΕ: Πρώτη συνεδρίαση για το 2026 με επίκεντρο τη χρηματοδότηση των Δήμων και τον αθλητισμό

Ο Λάζαρος Κυρίζογλου έθεσε τα βασικά ζητήματα της Αυτοδιοίκησης ενώ παρουσιάστηκε το ψηφιακό σύστημα για τους αθλητικούς χώρους των Δήμων από τον Αναπληρωτή Υπουργό Γιάννη Βρούτση.

Σύνταξη
Δείγματα πάγου από όλο τον κόσμο μεταφέρονται στην Ανταρκτική καθώς οι παγετώνες λιώνουν
Παρακαταθήκη για το μέλλον 14.01.26

Δείγματα πάγου από όλο τον κόσμο μεταφέρονται στην Ανταρκτική καθώς οι παγετώνες λιώνουν

Οι πυρήνες πάγου περιέχουν σημαντικές πληροφορίες για το κλίμα της Γης στο μακρινό παρελθόν. Μεταφέρονται για φύλαξη στον ερευνητικό σταθμό Concordia στην Ανταρκτική.

Σύνταξη
Το ΚΚΕ καταδικάζει τις προκλητικές απειλές των ΗΠΑ για νέα ιμπεριαλιστική στρατιωτική επίθεση στο Ιράν
Επικαιρότητα 14.01.26

Το ΚΚΕ καταδικάζει τις προκλητικές απειλές των ΗΠΑ για νέα ιμπεριαλιστική στρατιωτική επίθεση στο Ιράν

«Είναι προφανές ότι οι 'ευαισθησίες' των ΗΠΑ, της ΕΕ και της ελληνικής κυβέρνησης, για τη 'δημοκρατία' και τα "ανθρώπινα δικαιώματα" στο Ιράν, είναι παραπάνω από υποκριτικές», λέει το ΚΚΕ

Σύνταξη
LIVE: Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ
Ποδόσφαιρο 14.01.26

LIVE: Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ

LIVE: Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ. Παρακολουθήστε live στις 18:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ για τα προημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδος Betsson. Τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT 2.

Σύνταξη
Λόρα: Η μαρτυρία δύο 16χρονων που της μίλησαν χθες στου Ζωγράφου – «Δεν περνούσε καλά, ήθελε να φύγει» λέει η φίλη της
Ελλάδα 14.01.26

Λόρα: Η μαρτυρία δύο 16χρονων που της μίλησαν χθες στου Ζωγράφου – «Δεν περνούσε καλά, ήθελε να φύγει» λέει η φίλη της

Συνεχίζεται το θρίλερ με την εξαφάνιση της 16χρονης Λόρα από την Πάτρα - Παρά τις αναφορές ότι κινείται στην περιοχή του Ζωγράφου παραμένει άφαντη από την περασμένη Πέμπτη

Σύνταξη
Η απόλυτη χλιδή για Ρονάλντο και στο Μουντιάλ – Αυτό είναι το ξενοδοχείο που θα μείνει ο CR7 και η Πορτογαλία
On Field 14.01.26

Η απόλυτη χλιδή για Ρονάλντο και στο Μουντιάλ – Αυτό είναι το ξενοδοχείο που θα μείνει ο CR7 και η Πορτογαλία

Το πολυτελές θέρετρο είναι στο Μεξικό, παρά το ότι η Πορτογαλία δεν θα δώσει κάποιο παιχνίδι του ομίλου της στην συγκεκριμένη χώρα

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Η Ύβρις της Ανθρωπότητας – Το νέο βραβευμένο ντοκιμαντέρ του Γιώργου Αυγερόπουλου για δύο προβολές στον Δαναό
Πλανήτης 14.01.26

Η Ύβρις της Ανθρωπότητας - Το νέο βραβευμένο ντοκιμαντέρ του Γιώργου Αυγερόπουλου για δύο προβολές στον Δαναό

Η ταινία, που ολοκληρώθηκε πρόσφατα έπειτα από τρία χρόνια παραγωγής φέρνει και πάλι στο προσκήνιο το πιο κρίσιμο ζήτημα του καιρού μας: την κλιματική κρίση. Το Mankind’s Folly έρχεται στον κινηματογράφο Δαναό για δύο μόνο προβολές το Σάββατο 17 & την Κυριακή 18 Ιανουαρίου.

Σύνταξη
Φάμελλος για Βασιλείου: Έθεσε τα θεμέλια για την ευρωπαϊκή πορεία της Κύπρου και προώθησε δημοκρατικές μεταρρυθμίσεις
Συλλυπητήριο μήνυμα 14.01.26

Φάμελλος για Βασιλείου: Έθεσε τα θεμέλια για την ευρωπαϊκή πορεία της Κύπρου και προώθησε δημοκρατικές μεταρρυθμίσεις

«Υπηρέτησε με συνέπεια τον στόχο της δίκαιης και βιώσιμης επίλυσης του Κυπριακού, στο πλαίσιο των αποφάσεων του ΟΗΕ, πιστεύοντας στον διάλογο και τη διεθνή νομιμότητα», λέει για τον Γιώργο Βασιλείου ο Σωκράτης Φάμελλος

Σύνταξη
Φρεγάτα «Κίμων»: Το παρθενικό ταξίδι της πρώτης φρεγάτας FDI (Belharra) του ελληνικού ΠΝ – Δείτε βίντεο
Εντυπωσιακά πλάνα 14.01.26

Το ταξίδι της φρεγάτας «Κίμων» προς την Ελλάδα - Δείτε βίντεο

Βίντεο με την πρώτη ελληνική φρεγάτα Belh@rra «Κίμων», που απέπλευσε προ ημερών από τις εγκαταστάσεις της Naval Group στην πόλη Λοριάν της Γαλλίας και βρίσκεται εν πλω προς τον Ναύσταθμο Σαλαμίνας.

Σύνταξη
H υποψήφια της Eurovision Mikay αποκάλυψε ότι κατάγεται «και από την Ιταλία» και τραγουδάει «σε 8 γλώσσες»
Βίντεο 14.01.26

H υποψήφια της Eurovision Mikay αποκάλυψε ότι κατάγεται «και από την Ιταλία» και τραγουδάει «σε 8 γλώσσες»

«Ελληνικά, αγγλικά, ιταλικά λόγω του ότι κατάγομαι και από την Ιταλία, κινέζικα διότι έχω μείνει τρία χρόνια στην Κίνα, ιαπωνικά, κορεάτικα», είπε μεταξύ άλλων η Mikay σε πρόσφατη συνέντευξή της

Σύνταξη
Λιακούλη: Η κυβέρνηση απέκρυψε επιστολή- κόλαφο της ΕΕ για την ευλογιά, που χαρακτηρίζει «υποχρεωτικό τον εμβολιασμό» – Ζητώ την παρέμβαση της Εισαγγελίας
«Σοκ» 14.01.26

Λιακούλη: Η κυβέρνηση απέκρυψε επιστολή- κόλαφο της ΕΕ για την ευλογιά, που χαρακτηρίζει «υποχρεωτικό τον εμβολιασμό» – Ζητώ την παρέμβαση της Εισαγγελίας

«Ιδιαίτερης σημασίας είναι το γεγονός ότι ο Επίτροπος προειδοποιεί ρητά για σοβαρές ευρωπαϊκές κυρώσεις, σε περίπτωση συνέχισης της άρνησης ή της καθυστέρησης εφαρμογής του εμβολιασμού», τονίζει η Ευαγγελία Λιακούλη

Σύνταξη
Λόρα εξαφάνιση: Στην περιοχή του Ζωγράφου επικεντρώνονται οι έρευνες της ΕΛ.ΑΣ. για τον εντοπισμό της 16χρονης
Θρίλερ 14.01.26

Στην περιοχή του Ζωγράφου επικεντρώνονται οι έρευνες της ΕΛ.ΑΣ. για τον εντοπισμό της 16χρονης Λόρα

Εν τω μεταξύ παρουσιάστηκε αυτοβούλως στην Ασφάλεια Πατρών ο άνδρας που είχε καταγραφεί σε κάμερες ασφαλείας να συναντιέται με την 16χρονη Λόρα, λίγο πριν μπει στο ταξί για να ταξιδέψει στην Αθήνα.

Αναστασία Σταματοπούλου
Αναστασία Σταματοπούλου
Θεσσαλονίκη: Ένοπλη ληστεία με πυροβολισμούς σε ενεχυροδανειστήριο – Άρπαξαν τσάντα με μεγάλο χρηματικό ποσό
Ελλάδα 14.01.26

Θεσσαλονίκη: Ένοπλη ληστεία με πυροβολισμούς σε ενεχυροδανειστήριο – Άρπαξαν τσάντα με μεγάλο χρηματικό ποσό

Η ληστεία σημειώθηκε στη λεωφόρο Βασιλίσσης Όλγας στη Θεσσαλονίκη - Σύμφωνα με αναφορές οι δύο δράστες φέρεται να είχαν και δύο συνεργούς που επέβαιναν σε ΙΧ με νοικιασμένο από την περιοχή της Κοζάνης. 

Σύνταξη
LIVE: ΑΕΚ – ΟΦΗ
Ποδόσφαιρο 14.01.26

LIVE: ΑΕΚ – ΟΦΗ

LIVE: ΑΕΚ – ΟΦΗ. Παρακολουθήστε live στις 17:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης ΑΕΚ – ΟΦΗ για τα προημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδος Betsson. Τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT 3.

Σύνταξη
Τα Πουλιά Πεθαίνουν Τραγουδώντας – Η ιστορία αγάπης 40 ετών της Ρέιτσελ Γουόρντ με τον συμπρωταγωνιστή της
Νίκη έναντι του χρόνου 14.01.26

Τα Πουλιά Πεθαίνουν Τραγουδώντας – Η ιστορία αγάπης 40 ετών της Ρέιτσελ Γουόρντ με τον συμπρωταγωνιστή της

Η τεσσαρακονταετής ιστορία αγάπης της Ρέιτσελ Γουόρντ από το σήριαλ των 80s «Τα Πουλιά Πεθαίνουν Τραγουδώντας» με τον συμπρωταγωνιστή της Μπράιαν Μπράουν, 78 ετών, και το μυστικό της μακροχρόνιας σχέσης τους - μετά την απάντηση της ηθοποιού, 68 ετών, σε σκληρά σχόλια για την εμφάνισή της.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
