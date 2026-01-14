Αραχωβίτης σε εξεταστική: Ξέρω ότι υπάρχουν πολιτικές ευθύνες, δεν είμαι εισαγγελέας…

Πολιτικές ευθύνες για τη διαχείριση του ΟΠΕΚΕΠΕ επιρρίπτει, κατά την κατάθεσή του στην εξεταστική επιτροπή της Βουλής, στους πρώην υπουργούς της ΝΔ, Μάκη Βορίδη και Λευτέρη Αυγνάκη, ο Σταύρος Αραχωβίτης.

Ο πρώην υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης του ΣΥΡΙΖΑ (2018-2019) ρωτήθηκε σχετικώς από την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, και αρνήθηκε να κάνει βήματα παραπέρα, καταλογίζοντας ποινικές ευθύνες.

«Ξεκάθαρα υπάρχουν πολιτικές ευθύνες»

«Μια τελευταία ερώτηση, που είναι τελική ευκαιρία. Θεωρείτε ότι υπάρχουν ποινικές ευθύνες των Βορίδη, Αυγενάκη και Μητσοτάκη, ναι ή όχι;», ρώτησε η κ. Κωνσταντοπούλου, για να λάβει την απάντηση: «Θεωρώ ότι ξεκάθαρα υπάρχουν πολιτικές ευθύνες, δεν είμαι εγώ εισαγγελέας για να πω».

Η απάντηση του πρώην υπουργού έδωσε πάντως την αφορμή στη ΝΔ να μιλήσει για «πολιτική δικαίωση» του κ. Βορίδη και αποδόμηση του επιχειρήματος περί τεχνικής λύσης.

Πηγές ΝΔ: «Η κατάθεση επιβεβαίωσε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δημιούργησε το πρόβλημα»

«Ο κ. Αραχωβίτης παραδέχθηκε ευθέως ότι η τεχνική λύση δεν μπορούσε να αλλάξει, καθώς οποιαδήποτε απόπειρα μεταβολής της θα οδηγούσε σε σοβαρές κυρώσεις και πρόστιμα από την Ευρωπαϊκή Ένωση», αναφέρουν χαρακτηριστικά πηγές της ΝΔ και σημειώνουν: «η σημερινή κατάθεση, αντί να πλήξει τη ΝΔ, επιβεβαίωσε ότι οι επιλογές του ΣΥΡΙΖΑ ήταν εκείνες που δημιούργησαν το πρόβλημα, ενώ η κυβέρνηση επιχειρεί να αλλάξει την παθογένεια του παρελθόντος».

Σε σχέση με την απόφασή του να επιτρέψει με υπουργική απόφαση για πρώτη φορά σε κτηνοτρόφους της ηπειρωτικής Ελλάδος να δηλώνουν βοσκότοπους σε νησιά, απόφαση που «άνοιξε την πόρτα» στις καταχρήσεις επιτήδειων που δημιούργησαν το σκάνδαλο, παρά την παραδοχή όλων των πρώην συνεργατών του, που κατέθεσαν τις προηγούμενες ημέρες στην εξεταστική ότι αυτό δεν επιτρεπόταν, ο ίδιος ισχυρίστηκε ότι ήταν νόμιμη.

ΠΑΣΟΚ: «Μεταθέτει αποκλειστικά τις ευθύνες σε άλλους φορείς»

«Ακολουθώντας το δόγμα ‘ό,τι δεν απαγορεύεται, επιτρέπεται’, υποστηρίζοντας μάλιστα πως δεν θα ελάμβανε διαφορετική απόφαση ακόμα και αν γνώριζε τα σημερινά δεδομένα, καθώς στις ίδιες συνθήκες δεν μπορεί να ληφθεί διαφορετική απόφαση», αναφέρει σε δική του ανακοίνωση το ΠΑΣΟΚ, σημειώνει πως «με την κατάθεσή του στην επιτροπή μεταθέτει αποκλειστικά τις ευθύνες σε άλλους φορείς (…) και παραμένουν αναπάντητα τα ερωτήματα γιατί έγινε περικοπή πριν να γίνει η αξιολόγηση των αιτήσεων, που οδήγησε, τουλάχιστον για την χρονιά του 2018, στο να χαθούν 18 εκατ. ευρώ, και για το αν υπήρξε επαρκής διαφάνεια και ενημέρωση των παραγωγών».

Ο ΣΥΡΙΖΑ κατηγορεί την Κωνσταντοπούλου για «σύμπλευση με ΝΔ»

Από την πλευρά του, ο ΣΥΡΙΖΑ κάνει λόγο για αλγεινές εντυπώσεις που προκάλεσε η «σύμπλευση της Ζωής Κωνσταντοπούλου με την προσπάθεια της ΝΔ για τη διάχυση ευθυνών σε σχέση με το αμιγώς ‘γαλάζιο’ σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ».

«Με πρακτικές που μόνο στόχο έχουν να γίνουν viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, εξαπέλυε επί περίπου 40 λεπτά, με την ανοχή του προέδρου της Εξεταστική Επιτροπής, αβάσιμες κατηγορίες και άθλια υπονοούμενα κατά του πρώην υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης, Σταύρου Αραχωβίτη (…) Παρουσίασε τον Στ. Αραχωβίτη περίπου ως… υπερασπιστή του Βορίδη, ενώ ο πρώην υπουργός του ΣΥΡΙΖΑ ανέδειξε με στοιχεία, στην αρχή της σημερινής συνεδρίασης, τη λεηλασία του Εθνικού Αποθέματος επί υπουργίας Βορίδη».