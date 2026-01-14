Η εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ συνεχίζει τις συνεδριάσεις της που τώρα αφορούν την περίοδο 2015 – 2019. Δευτέρα και Τρίτη κατέθεσαν πρώην πρόεδροι και αντιπρόεδροι του ΟΠΕΚΕΠΕ, που επεσήμαναν τα προβλήματα στη λειτουργία του οργανισμού, την έλλειψη προσωπικού, την εξάρτηση από τον Τεχνικό Σύμβουλο και τις προσπάθειες που έκαναν για να λειτουργούν με όσο το δυνατόν περισσότερη αυτονομία.

Η περίοδος 2015 – 2019 εξετάζεται μετά από αίτημα της κυβερνητικής πλειοψηφίας, στο πλαίσιο του αφηγήματος των διαχρονικών προβλημάτων στον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Σήμερα καταθέτουν ο πρώην υπουργός Αγροτικής ανάπτυξης (Αύγουστος 2018 – Ιούλιος 2019), Σταύρος Αραχωβίτης και ο Τζανέτος Καραμίχας, πρώην Πρόεδρος ΠΑΣΕΓΕΣ.

