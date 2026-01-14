newspaper
Εξεταστική – ΟΠΕΚΕΠΕ: Σε εξέλιξη η συνεδρίαση – Καταθέτει ο Σταύρος Αραχωβίτης
Πολιτική Γραμματεία 14 Ιανουαρίου 2026 | 09:28

Εξεταστική – ΟΠΕΚΕΠΕ: Σε εξέλιξη η συνεδρίαση – Καταθέτει ο Σταύρος Αραχωβίτης

Συνεχίζεται η συνεδρίαση στην Εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ - Πλέον στο επίκεντρο είναι η περίοδος 2015 - 2019

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Spotlight

Η εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ συνεχίζει τις συνεδριάσεις της που τώρα αφορούν την περίοδο 2015 – 2019. Δευτέρα και Τρίτη κατέθεσαν πρώην πρόεδροι και αντιπρόεδροι του ΟΠΕΚΕΠΕ, που επεσήμαναν τα προβλήματα στη λειτουργία του οργανισμού, την έλλειψη προσωπικού, την εξάρτηση από τον Τεχνικό Σύμβουλο και τις προσπάθειες που έκαναν για να λειτουργούν με όσο το δυνατόν περισσότερη αυτονομία.

Η περίοδος 2015 – 2019 εξετάζεται μετά από αίτημα της κυβερνητικής πλειοψηφίας, στο πλαίσιο του αφηγήματος των διαχρονικών προβλημάτων στον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Σήμερα καταθέτουν ο πρώην υπουργός Αγροτικής ανάπτυξης (Αύγουστος 2018 – Ιούλιος 2019), Σταύρος Αραχωβίτης και ο Τζανέτος Καραμίχας, πρώην Πρόεδρος ΠΑΣΕΓΕΣ.

Δείτε live

Όλες οι εξελίξεις

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Economy
Ακρίβεια: Γιατί τα κυβερνητικά μέτρα «δεν περνάνε» στην τσέπη των καταναλωτών

Ακρίβεια: Γιατί τα κυβερνητικά μέτρα «δεν περνάνε» στην τσέπη των καταναλωτών

Ενέργεια
ΑΔΜΗΕ: Προ των πυλών η Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου

ΑΔΜΗΕ: Προ των πυλών η Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου

inWellness
inTown
«Η Αστερόσκονη»: Ένα έργο που επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Θέατρο Σημείο
inTickets 13.01.26

«Η Αστερόσκονη»: Ένα έργο που επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Θέατρο Σημείο

Πέντε ερωτικές ιστορίες, τοποθετημένες σε διαφορετικές εποχές της Ελλάδας, συνθέτουν το κοινό σύμπαν του έργου «Η Αστερόσκονη», όπου άνθρωποι και χρονικότητες συναντιούνται γύρω από την ίδια ανάγκη για αγάπη και σύνδεση.

Σύνταξη
inTickets 12.01.26

«Η φωνή της ψυχής μας»: Οι φίλοι του Αντώνη Καλογιάννη τιμούν τη μνήμη και το έργο του σε μια ξεχωριστή βραδιά

Η Δευτέρα 9 Μαρτίου είναι αφιερωμένη στον Αντώνη Καλογιάννη, καθώς το έργο του θα «ζωντανέψει» στη σκηνή του θεάτρου Παλλάς, μέσα από τη μουσική παράσταση «Η φωνή της ψυχής μας».

Σύνταξη
Stream newspaper
Προς κλιμάκωση οι αγρότες – Σκληρό μπρα ντε φερ με την κυβέρνηση που μοιράζει «τυράκια» και εξαπολύει απειλές
Agro-in 14.01.26

Προς κλιμάκωση οι αγρότες – Σκληρό μπρα ντε φερ με την κυβέρνηση που μοιράζει «τυράκια» και εξαπολύει απειλές

Με προτάσεις κλιμάκωσης πραγματοποιείται το μεσημέρι στην Καρδίτσα η νέα πανελλαδική σύσκεψη των μπλόκων - Οι αγρότες που εδώ και 6 εβδομάδες δίνουν αγώνα επιβίωσης καθορίζουν τα επόμενα βήματά τους απορρίπτοντας τα τελεσίγραφα και τις απειλές της κυβέρνησης όπως εκφράστηκαν από τον ίδιο τον Κ. Μητσοτάκη στη συνάντησή του με τους «πρόθυμους»

Σύνταξη
Δεκαετία Μητσοτάκη: Πάρτι για λωτοφάγους
Opinion 14.01.26

Δεκαετία Μητσοτάκη: Πάρτι για λωτοφάγους

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και το επικοινωνιακό επιτελείο του νομίζουν ότι απευθύνονται σε λωτοφάγους που βλέπουν μόνο τους μπλε φακέλους του υπουργικού συμβουλίου, το επιτελικό κράτος και τον τεχνοκρατισμό

Αναστασία Γιάμαλη
Αναστασία Γιάμαλη
Κυριάκος κερνάει, «πρόθυμοι» πίνουν και του βιοπαλαιστή αγρότη τίποτα ουσιαστικά δεν δίνουν
in Confidential 14.01.26

Κυριάκος κερνάει, «πρόθυμοι» πίνουν και του βιοπαλαιστή αγρότη τίποτα ουσιαστικά δεν δίνουν

Ο Μητσοτάκης προσπαθεί να βγάλει αχάριστους και εκβιαστές τους αγρότες, δημοσκοπήσεις να παραπλανήσουν μπερδεύοντας κόμματα υπαρκτά με αυτά που βρίσκονται ακόμη στα χαρτιά και ο λαός να αντισταθεί αλλά… χωρίς να πολυασχοληθεί

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Αλέξης Χαρίτσης: Tα μέτρα που ανακοίνωσε ο Κ. Μητσοτάκης είναι απολύτως ανεπαρκή
Πολιτική Γραμματεία 14.01.26

Αλέξης Χαρίτσης: Tα μέτρα που ανακοίνωσε ο Κ. Μητσοτάκης είναι απολύτως ανεπαρκή

«Ο κύριος Μητσοτάκης σήμερα έκανε αυτό που κάνει από το 2019. Κατέφυγε στο εγχειρίδιο του καλού πολιτικάντη: μεγάλα θα, μπόλικες απειλές και εν τέλει ελάχιστη ουσία» αναφέρει ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, Αλέξης Χαρίτσης.

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ: Απειλές και συνέχιση των αδιεξόδων, το αποτέλεσμα του ψευτοδιαλόγου της κυβέρνησης με τους αγρότες
Πολιτική Γραμματεία 13.01.26

ΣΥΡΙΖΑ: Απειλές και συνέχιση των αδιεξόδων, το αποτέλεσμα του ψευτοδιαλόγου της κυβέρνησης με τους αγρότες

Το Μέγαρο Μαξίμου «έστησε μια επικοινωνιακή παράσταση για να κηρύξει, αναρμοδίως και δια του εκφοβισμού, τη λήξη των αγροτικών κινητοποιήσεων», αναφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ.

Σύνταξη
ΚΚΕ: Μνημείο πρόκλησης και πολιτικής εξαπάτησης οι δηλώσεις Μητσοτάκη για τους αγρότες
«Στημένη συνάντηση» 13.01.26

ΚΚΕ: Μνημείο πρόκλησης και πολιτικής εξαπάτησης οι δηλώσεις Μητσοτάκη για τους αγρότες

«Τις 'κομματικές μειοψηφίες', στις οποίες αναφέρθηκε ο πρωθυπουργός, τις είδαμε τελικά στο τραπέζι του δήθεν διαλόγου που έστησε η κυβέρνηση με κομματικά στελέχη της ΝΔ», τονίζει το ΚΚΕ

Σύνταξη
Ζαχαριάδης: Ο Μητσοτάκης να αφήσει τους ψευτοτσαμπουκάδες και να συναντηθεί με την πλειοψηφία των μπλόκων
Πολιτική Γραμματεία 13.01.26

Ζαχαριάδης: Ο Μητσοτάκης να αφήσει τους ψευτοτσαμπουκάδες και να συναντηθεί με την πλειοψηφία των μπλόκων

Ο Κώστας Ζαχαριάδης σημειώνει πως «σήμερα αποδείχτηκε και κάτι άλλο, δεν ισχύει ότι 'οι κομματικοί εγκάθετοι είναι αυτοί που δεν κατεβαίνουν στον διάλογο', με ένα googlaρισμα αποδεικνύεται το αντίθετο»

Σύνταξη
Αλληλοκατηγορίες μεταξύ Σαουλίδη και ΠΑΣΟΚ μετά τη συμμετοχή του στην βιβλιοπαρουσίαση του Τσίπρα – Το τηλέφωνο στον Δούκα και η αλλαγή «πλεύσης»
Πολιτική Γραμματεία 13.01.26

Αλληλοκατηγορίες μεταξύ Σαουλίδη και ΠΑΣΟΚ μετά τη συμμετοχή του στην βιβλιοπαρουσίαση του Τσίπρα – Το τηλέφωνο στον Δούκα και η αλλαγή «πλεύσης»

Η συμμετοχή του Αντώνη Σαουλίδη στη βιβλιοπαρουσίαση του Αλέξη Τσίπρα στη Θεσσαλονίκη πυροδοτεί νέο γύρο έντασης με το ΠΑΣΟΚ. Τι απαντά ο ίδιος στις διαρροές της Χαριλάου Τρικούπη. Οι εσωκομματικές τριβές και το τηλεφώνημα στον Χάρη Δούκα.

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Παπασταύρου στο Future Minerals Forum: Η ΑΙ, η ενεργειακή και τεχνολογική μετάβαση εξαρτώνται απόλυτα από τον ορυκτό πλούτο
Σαουδική Αραβία 13.01.26

Παπασταύρου στο Future Minerals Forum: Η ΑΙ, η ενεργειακή και τεχνολογική μετάβαση εξαρτώνται απόλυτα από τον ορυκτό πλούτο

«Η Ευρώπη, για να παραμείνει ανταγωνιστική, οφείλει να αναπτύξει, σήμερα, τα κρίσιμα ορυκτά της», τόνισε ο Σταύρος Παπασταύρου στην υπουργική συνάντηση για τους Ορυκτούς Πόρους

Σύνταξη
Ερώτηση ΣΥΡΙΖΑ: «800 εκατ. από 64 δράσεις ΕΣΠΑ για ΜμΕ, μηδέν ευρώ δαπάνη – Είναι σκοπιμότητα, όχι ανικανότητα
«Συστημικό πρόβλημα» 13.01.26

Ερώτηση ΣΥΡΙΖΑ: «800 εκατ. από 64 δράσεις ΕΣΠΑ για ΜμΕ, μηδέν ευρώ δαπάνη – Είναι σκοπιμότητα, όχι ανικανότητα

Πολλές δράσεις του ΕΣΠΑ, που αφορούν τις ΜμΕ, παραμένουν σε πλήρη ακινησία,«καθώς δεν έχει εκταμιευτεί ούτε ένα ευρώ», καταγγέλλουν οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ

Σύνταξη
Καρφιά για τους απόντες από τον Μητσοτάκη, με υποσχετικές για το μέλλον «γλυκαίνει» τους παρόντες
Πολιτική Γραμματεία 13.01.26

Καρφιά για τους απόντες από τον Μητσοτάκη, με υποσχετικές για το μέλλον «γλυκαίνει» τους παρόντες

«Τις εξελίξεις τις διαμορφώνουν οι παρόντες και όχι οι απόντες», τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης χρεώνοντας σε όσους δεν πήγαν και ιδιοτελείς σκοπούς. «Είμαστε εδώ να δούμε τι περιθώρια βελτίωσης υπάρχουν», είπε, χωρίς να αφήνει περιθώρια, ενώ μοιράζει υποσχετικές για το μέλλον του πρωτογενούς τομέα

Σύνταξη
Νέα Αριστερά για ΟΠΕΚΕΠΕ: «Προαιρετική» διαφάνεια και υποχρεωτική συσκότιση – «Στον αέρα» οι πληρωμές των αγροτών
Επικαιρότητα 13.01.26

Νέα Αριστερά για ΟΠΕΚΕΠΕ: «Προαιρετική» διαφάνεια και υποχρεωτική συσκότιση – «Στον αέρα» οι πληρωμές των αγροτών

«Η Νέα Αριστερά ζητά άμεσα πλήρη δημοσιοποίηση όλων των στοιχείων που αφορούν τον έλεγχο του ΟΠΕΚΕΠΕ, καθώς και της επιστολής παραίτησης του ορκωτού λογιστή»

Σύνταξη
Αγρότες: Στο Μαξίμου η αντιπροσωπεία των «προθύμων» για τη συνάντηση με Μητσοτάκη – Συνεδριάζει αύριο για κλιμάκωση η Πανελλαδική Επιτροπή
Agro-in 13.01.26 Upd: 15:00

Αγρότες: Στο Μαξίμου η αντιπροσωπεία των «προθύμων» για τη συνάντηση με Μητσοτάκη – Συνεδριάζει αύριο για κλιμάκωση η Πανελλαδική Επιτροπή

Γνωστά έγιναν τα ονόματα των 25 ατόμων που θα συναντηθούν με τον κ. Μητσοτάκη, χωρίς ωστόσο να έχει αποσαφηνιστεί αν και ποιους τελικά εκπροσωπούν - Την ίδια ώρα οι αγωνιζόμενοι αγρότες κλείνουν δρόμους και τελωνεία και ετοιμάζονται για κλιμάκωση κόντρα στις απειλές για καταστολή και ποινικές διώξεις

Σύνταξη
Υποκλοπές: Γιατί είναι σημαντική η κατάθεση Κομνόπουλου στη δίκη και η αφωνία της κυβέρνησης στις μαρτυρίες
Πολιτική Γραμματεία 13.01.26

Υποκλοπές: Γιατί είναι σημαντική η κατάθεση Κομνόπουλου στη δίκη και η αφωνία της κυβέρνησης στις μαρτυρίες

Ο έμπορος όπλων Σταύρος Κομνόπουλος πρέπει να καταθέσει στη δίκη για τις υποκλοπές καθώς ήταν εκείνος που βοήθησε στο στήσιμο της Intellexa στην Ελλάδα και εταιρείες του πλήρωναν τα ενοίκια των Ισραηλινών συνεργατών της.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
inStream - Ροή Ειδήσεων
Γροιλανδία: Απειλεί τον πρωθυπουργό ο Τραμπ – Κρίσιμη συνάντηση στον Λευκό Οίκο
Νέα δήλωση 14.01.26

Απειλεί τον πρωθυπουργό της Γροιλανδίας ο Τραμπ - Κρίσιμη συνάντηση για το μέλλον του νησιού στον Λευκό Οίκο

Ο Τραμπ έχει βάλει στο στόχαστρό του και τη Γροιλανδία - Η απειλή προς τον Γενς - Φρέντερικ Νίλσεν - Ποιοι είναι οι πλούσιοι ορυκτοί πόροι του νησιού της Αρκτικής

Σύνταξη
Πάτρα: Τι αποκάλυψε ο ταξιτζής που μετέφερε τη 16χρονη Λόρα στην Αθήνα
Εξαφάνιση - θρίλερ 14.01.26

Τι αποκάλυψε ο ταξιτζής που μετέφερε τη 16χρονη Λόρα από την Πάτρα στην Αθήνα

Άφαντη παραμένει η ανήλικη κοπέλα μετά τη μεταφορά της στην Αθήνα από την Πάτρα όπου διέμενε - Στο μικροσκόπιο των Αρχών τα βίντεο από κάμερες ασφαλείας που την δείχνουν σε δρόμους της πρωτεύουσας

Σύνταξη
Αταμάν: «Κάθε ματς είναι must win γιατί θέλουμε να κλείσουμε την κανονική διάρκεια στην καλύτερη θέση»
Euroleague 14.01.26

Αταμάν: «Κάθε ματς είναι must win γιατί θέλουμε να κλείσουμε την κανονική διάρκεια στην καλύτερη θέση»

Ο Εργκίν Αταμάν μίλησε για την αναμέτρηση με την Μπάγερν στο Μόναχο, για την απουσία του Κέντρικ Ναν, για την εμφάνιση με το Περιστέρι και την ανάγκη για διπλό κόντρα στους Βαυαρούς.

Σύνταξη
Προς κλιμάκωση οι αγρότες – Σκληρό μπρα ντε φερ με την κυβέρνηση που μοιράζει «τυράκια» και εξαπολύει απειλές
Agro-in 14.01.26

Προς κλιμάκωση οι αγρότες – Σκληρό μπρα ντε φερ με την κυβέρνηση που μοιράζει «τυράκια» και εξαπολύει απειλές

Με προτάσεις κλιμάκωσης πραγματοποιείται το μεσημέρι στην Καρδίτσα η νέα πανελλαδική σύσκεψη των μπλόκων - Οι αγρότες που εδώ και 6 εβδομάδες δίνουν αγώνα επιβίωσης καθορίζουν τα επόμενα βήματά τους απορρίπτοντας τα τελεσίγραφα και τις απειλές της κυβέρνησης όπως εκφράστηκαν από τον ίδιο τον Κ. Μητσοτάκη στη συνάντησή του με τους «πρόθυμους»

Σύνταξη
Conference League, νταμπλ, Super Cup και 100 ματς με τον Ολυμπιακό – Ο Μεντιλίμπαρ γράφει ιστορία με τον ΠΑΟΚ (vids)
Ποδόσφαιρο 14.01.26

Conference League, νταμπλ, Super Cup και 100 ματς με τον Ολυμπιακό – Ο Μεντιλίμπαρ γράφει ιστορία με τον ΠΑΟΚ (vids)

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ γράφει ιστορία με τον Ολυμπιακό, καθώς στο ματς με τον ΠΑΟΚ φτάνει τις 100 συμμετοχές με τον σύλλογο και τα έχει σαρώσει όλα…

Σύνταξη
Η Καβάλα έχει το δικό της άλσος
Τοπόσημο 14.01.26

Η Καβάλα έχει το δικό της άλσος

Το άλσος της Παναγούδας παραχωρείται άνευ ανταλλάγματος στον Δήμο Καβάλας για 20 χρόνια, σύμφωνα με την σχετική ανακοίνωση.

Σύνταξη
Οι σκέψεις του Λουτσέσκου για το ντέρμπι στο Καραϊσκάκη – Αυτή είναι η πιθανή ενδεκάδα του ΠΑΟΚ
Ποδόσφαιρο 14.01.26

Οι σκέψεις του Λουτσέσκου για το ντέρμπι στο Καραϊσκάκη – Αυτή είναι η πιθανή ενδεκάδα του ΠΑΟΚ

Τα πλάνα του Ραζβάν Λουτσέσκου για τον σπουδαίο προημιτελικό Κυπέλλου ανάμεσα σε Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ στο Φάληρο – Οι σίγουροι και το μεγάλο δίλημμα του Ρουμάνου τεχνικού

Σύνταξη
Φοινικούντα: Ενώπιον της ανακρίτριας ξανά σήμερα οι δύο 22χρονοι για τη διπλή δολοφονία στο κάμπινγκ
Τι θα υποστηρίξουν 14.01.26

Σήμερα οι συμπληρωματικές απολογίες των δύο 22χρονων για τη διπλή δολοφονία στη Φοινικούντα

Ο ένας 22χρονος, που αντιμετωπίζεται πλέον ως φυσικός αυτουργός των δύο ανθρωποκτονιών στη Φοινικούντα, αρνείται ότι πυροβόλησε και σκότωσε τον 68χρονο ιδιοκτήτη του κάμπινγκ και τον 61χρονο επιστάτη

Σύνταξη
Είναι αυτό το χειρότερο αθλητικό ντεμπούτο όλων των εποχών; Η 21χρονη τενίστρια που έγινε viral για όλους τους λάθος λόγους
Παρωδία 14.01.26

Είναι αυτό το χειρότερο αθλητικό ντεμπούτο όλων των εποχών; Η 21χρονη τενίστρια που έγινε viral για όλους τους λάθος λόγους

Η 21χρονη Hajar Abdelkader από την Αίγυπτο έκανε το επαγγελματικό της ντεμπούτο στο τένις σε τουρνουά της Κένυας και κατάφερε να γίνει viral, καθώς φάνηκε να μην έχει παίξει ποτέ ξανά στο παρελθόν.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Eurocup Γυναικών: Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός ρίχνονται στη «μάχη» των «16»
Μπάσκετ 14.01.26

Eurocup Γυναικών: Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός ρίχνονται στη «μάχη» των «16»

Μεγάλη ευρωπαϊκή βραδιά για Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό στο Eurocup γυναικών για το πρώτο βήμα πρόκρισης στα προημιτελικά – Οι Ερυθρόλευκες κοντράρονται με την Εστουδιάντες και οι Πράσινες με τη Ζάγκλεμπιε Σοσνόβιετς.

Σύνταξη
Σε κατάσταση σοκ οι κάτοικοι στη Μύκονο με τους φουσκωμένους λογαριασμούς του νερού
Έντονες διαμαρτυρίες 14.01.26

Σε κατάσταση σοκ οι κάτοικοι στη Μύκονο με τους φουσκωμένους λογαριασμούς του νερού

Οι κάτοικοι στη Μύκονο διαμαρτύρονται για τους υπέρογκους λογαριασμούς νερού - Κάτοικοι στην Άνω Μερά λένε ότι τους χρεώνουν για αποχέτευση που δεν υπάρχει

Σύνταξη
FIR Αθηνών: «Ξεκάθαρα διοικητικό αλαλούμ» – Ελεγκτές Εναέριας Κυκλοφορίας για το πόρισμα για το black out
«Εγκληματική επιμονή» 14.01.26

«Ξεκάθαρα διοικητικό αλαλούμ» - Ελεγκτές Εναέριας Κυκλοφορίας για το πόρισμα για το black out στο FIR Αθηνών

Όπως τονίζει η ΕΕΕΚΕ, η έκθεση καταγράφει πολύωρη καθυστέρηση στη διάγνωση της αιτίας για το black out στο FIR Αθηνών και έλλειψη ουσιαστικής συνεργασίας μεταξύ των στελεχών της Διοίκησης της ΥΠΑ

Σύνταξη
Δεκαετία Μητσοτάκη: Πάρτι για λωτοφάγους
Opinion 14.01.26

Δεκαετία Μητσοτάκη: Πάρτι για λωτοφάγους

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και το επικοινωνιακό επιτελείο του νομίζουν ότι απευθύνονται σε λωτοφάγους που βλέπουν μόνο τους μπλε φακέλους του υπουργικού συμβουλίου, το επιτελικό κράτος και τον τεχνοκρατισμό

Αναστασία Γιάμαλη
Αναστασία Γιάμαλη
Κίφερ Σάδερλαντ: Συνελήφθη στο Χόλιγουντ – Τι συνέβη στον διάσημο ηθοποιό
Go Fun 14.01.26

Κίφερ Σάδερλαντ: Συνελήφθη στο Χόλιγουντ - Τι συνέβη στον διάσημο ηθοποιό

Ο Κίφερ Σάδερλαντ είναι ευρέως γνωστός για τον ρόλο του πράκτορα Τζακ Μπάουερ στη δημοφιλή τηλεοπτική σειρά 24, καθώς και για την ερμηνεία του ως προέδρου των ΗΠΑ στη σειρά Designated Survivor.

Σύνταξη
Ιράν: Θα χτυπήσει ο Τραμπ την Τεχεράνη; – Τα ερωτήματα που πρέπει να απαντήσει πριν πάρει απόφαση
Απανωτές απειλές 14.01.26

Θα χτυπήσει ο Τραμπ το Ιράν; - Τα ερωτήματα που πρέπει να απαντήσει πριν πάρει απόφαση

Οι λόγοι που μπορεί να ωθήσουν τον Τραμπ σε επίθεση κατά του Ιράν - Ακόμα και οι δυνατότητες των ΗΠΑ έχουν όρια, πολλά τα ανοιχτά μέτωπα, γράφει το CNN

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Έρευνες: Μικρές αλλαγές στην καθημερινότητα συνδέονται με μακροζωία και καλύτερη υγεία
Επιστημονικές & Τεχνολογικές Ειδήσεις 14.01.26

Μικρές αλλαγές στην καθημερινότητα συνδέονται με μακροζωία και καλύτερη υγεία - Τι έδειξαν έρευνες

Αρκετοί θάνατοι δυνητικά προλαμβάνονται με καθημερινές αυξήσεις στη μέτρια έως έντονη δραστηριότητα ή με μειώσεις του χρόνου καθιστικής ζωής, δείχνουν έρευνες που δημοσιεύτηκαν από τον όμιλο «Lancet»

Σύνταξη
Λένα Ζευγαρά – «Τα Χάνω»: Το γεμάτο παλμό video για τη νέα viral επιτυχία της
Music Stage 14.01.26

Λένα Ζευγαρά – «Τα Χάνω»: Το γεμάτο παλμό video για τη νέα viral επιτυχία της

To music video γυρίστηκε κατά τη διάρκεια live εμφάνισης της Λένας Ζευγαρά στο «VogClub» της Θεσσαλονίκης που επί μήνες αποτέλεσε το πιο hot spot της πόλης και μεταφέρει όλη την «εκρηκτική» της ενέργεια και την ξεχωριστή επαφή που έχει με το κοινό

Σύνταξη
Παρτιζάν – Ολυμπιακός: Στο Βελιγράδι για διπλό… τετράδας οι Ερυθρόλευκοι
Euroleague 14.01.26

Παρτιζάν – Ολυμπιακός: Στο Βελιγράδι για διπλό… τετράδας οι Ερυθρόλευκοι

Ο Ολυμπιακός κοντράρεται με την Παρτιζάν που είναι στην τελευταία θέση της βαθμολογίας της Euroleague (20:30, NovaSports Prime) και θέλει διπλό που θα τον επαναφέρει γερά στο «κόλπο» της τετράδας.

Σύνταξη
Το πρώτο ρομπότ για μανικιούρ έκανε την εμφάνιση του – Δυσοίωνο το μέλλον για τα σαλόνια ομορφιάς
«Σύνδεση» 14.01.26

Το πρώτο ρομπότ για μανικιούρ έκανε την εμφάνιση του – Δυσοίωνο το μέλλον για τα σαλόνια ομορφιάς

Το νέο ρομπότ της 10Beauty υπόσχεται γρήγορο και οικονομικό μανικιούρ, ωστόσο, πολλοί εκφράζουν ανησυχίες για την παραγκώνιση των επαγγελματιών του κλάδου.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
