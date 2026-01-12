ΟΠΕΚΕΠΕ: Για διαχρονικές παθογένειες μιλά η ΝΔ – «Οι κομματάρχες μπαινόβγαιναν μόνο επί ΝΔ» λέει η αντιπολίτευση

Την κατάθεση του πρώην προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ Αντώνη Μωυσίδη που κατέθεσε στην Εξεταστική της Βουλής για τα όσα συνέβαιναν επί θητείας του στον Οργανισμό, σχολίασαν πηγές της Νέας Δημοκρατίας, του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ και του ΣΥΡΙΖΑ.

Υπενθυμίζεται ότι η εξεταστική επιτροπή ερευνά την περίοδο 2015 – 2019, με την κυβερνητική πλειοψηφία να απορρίπτει τα αιτήματα της αντιπολίτευσης για κλήση νέων μαρτύρων.

Πηγές ΝΔ: «Μέγγενη» τα ΚΥΔ

«Οι διαχρονικές παθογένειες της λειτουργίας του ΟΠΕΚΕΠΕ αναδείχθηκαν στην κατάθεση του πρώην προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ επί διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, Αντώνη Μωυσίδη», ανέφεραν πηγές της ΝΔ σχολιάζοντας την κατάθεση του στην Εξεταστική Επιτροπή.

Όπως υποστήριξαν οι ίδιες πηγές, «ο μάρτυρας, που διατέλεσε επικεφαλής του οργανισμού πριν από δέκα χρόνια και για δεκατέσσερις μήνες (από 21 Απρίλιου 2015 έως 16 Ιουνίου 2016), διαπίστωσε κατά τη διάρκεια της σύντομης θητείας του διαχρονικά προβλήματα ενώ χαρακτήρισε ‘μέγγενη’ τα Κέντρα Υποβολής Δηλώσεων (ΚΥΔ) και τον τεχνικό σύμβουλο».

«Περιγράφοντας την κατάσταση που επικρατούσε την περίοδο της θητείας του, ανέφερε ότι ο οργανισμός ήταν περικυκλωμένος από εξωτερικές εταιρίες και φορείς», επισήμαναν οι πηγές της ΝΔ και προσέθεσαν: «Ειδικά για την τεχνική λύση ο πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ κατέθεσε: ‘δεν ασχοληθήκαμε γιατί την είχαμε πάρει ως δεδομένη… Δεν ήταν λάθος γιατί αλλιώς δεν θα πληρώνονταν αρκετοί κτηνοτρόφοι’».

Πηγές ΠΑΣΟΚ: Υπήρχαν προβλήματα αλλά σε καμία περίπτωση στο επίπεδο που οδήγησαν στο μεγάλο σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ

Πηγές του ΠΑΣΟΚ, σχολιάζοντας την κατάθεση του πρώην προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ σημείωσαν ότι «ευλόγως όπως ισχυρίστηκε, αδυνατεί να θυμηθεί λεπτομέρειες από τα πεπραγμένα της περιόδου του».

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές του ΠΑΣΟΚ, «όπως κατέθεσε ο κ. Μωυσίδης με την ανάληψη των καθηκόντων του διαπίστωσε την «περικύκλωση του ΟΠΕΚΕΠΕ από εξωτερικούς φορείς που απέβλεπαν στα δισ. που διαχειριζόταν ο Οργανισμός».

«Αναφερόμενος στον τεχνικό σύμβουλο Neuropublic και την GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ, ο κ. Μωυσίδης ανέφερε ότι η βασική αγωνία της περιόδου εκείνης ήταν η έγκαιρη καταβολή των ενισχύσεων. Το πρόβλημα των βοσκοτόπων ήταν υπαρκτό, σύνθετο και πιεστικό. Η Τεχνική Λύση υπήρξε μια αναγκαία λύση και σημείωσε ότι δεν επέτρεπε την κατανομή δημόσιων βοσκοτόπων από την ηπειρωτική χώρα σε κτηνοτρόφους των νησιών, ως εκ τούτου ο ίδιος δεν κατένειμε τέτοιες εκτάσεις και δεν ζήτησε υπογραφή από τον αρμόδιο υπουργό γιατί η κατανομή που προέβη έγινε σύμφωνα με όσα προέβλεπε η απόφαση για την Τεχνική Λύση», υπογράμμισαν οι ίδιοι κύκλοι του ΠΑΣΟΚ και συμπλήρωσαν:

«Ιδιαίτερη σημασία έχει το γεγονός ότι ο ίδιος κατέθεσε πως ο ΟΠΕΚΕΠΕ δεν είχε ουσιαστική συμμετοχή σε κρίσιμες αποφάσεις που ελήφθησαν για την κατανομή βοσκοτόπων, ούτε υπήρξε κατανομή από την ηπειρωτική Ελλάδα προς τα νησιά κατά τη δική του θητεία. Παράλληλα, ανέφερε ότι δεν επέτρεψε ατομικές ή «ειδικές» επισκέψεις συνδικαλιστών στον Οργανισμό, ούτε παρασκηνιακές επαφές, επισημαίνοντας ότι η λειτουργία του ΟΠΕΚΕΠΕ όφειλε να είναι θεσμική χωρίς να έχει πελατειακά χαρακτηριστικά».

«Ο κ. Μωυσίδης τόνισε ακόμα ότι η ανεξαρτησία της διοίκησης του ΟΠΕΚΕΠΕ από την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξής και Τροφίμων είναι αναγκαία για τη λειτουργία του Οργανισμού και ότι οι πολύ συχνές αλλαγές προέδρων την περίοδο 2019-2025 αποτελούν μεγάλο πρόβλημα και είναι αποτέλεσμα πολιτικών παρεμβάσεων της περιόδου αυτής», επισήμαναν οι πηγές του ΠΑΣΟΚ και κατέληξαν:

«Ο μάρτυρας δήλωσε έκπληκτος με το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ που αποκάλυψε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και με τον τρόπο που αυτό έγινε ενώ απαντώντας σε ερωτήσεις της βουλευτή του ΠΑΣΟΚ Ε. Λιακούλη αναφέρθηκε εκτενώς στην περίοδο άσκησης καθηκόντων του επί ΣΥΡΙΖΑ στον ΟΠΕΚΕΠΕ, όπου διαπίστωσε ότι υπήρχαν προβλήματα, αλλά σε καμία περίπτωση στο επίπεδο των προβλημάτων που οδήγησαν στο μεγάλο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ωστόσο, η εξάρτηση του ΟΠΕΚΕΠΕ από τον τεχνικό σύμβουλο -τις ιδιωτικές εταιρίες που δεν απομακρύνθηκαν όπως θα έπρεπε-, «άνοιξε την όρεξη» στους επιτήδειους που δημιούργησαν στη συνέχεια την εγκληματική οργάνωση και με τις ευλογίες των υπουργών καταχράστηκαν τεράστια ποσά επί διακυβέρνησης της ΝΔ».

Πηγές ΣΥΡΙΖΑ: «Φραπέδες» και «Χασάπηδες» μπαινόβγαιναν στα υπουργεία μόνο επί ΝΔ

«Το μύθευμα περί ‘διαχρονικών παθογενειών’ στον ΟΠΕΚΕΠΕ αποδόμησε ο πρώην πρόεδρος του Οργανισμού (από τις 21/4/2015 μέχρι τις 23/6/2016), Αντώνης Μωυσίδης», ανέφεραν πηγές του ΣΥΡΙΖΑ σχολιάζοντας την κατάθεση του.

Όπως υποστήριξαν, «ο κ. Μωυσίδης, ξεκαθάρισε ότι ο τότε υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Βαγγέλης Αποστόλου, δεν παρενέβη ποτέ στο έργο τού ΟΠΕΚΕΠΕ ενώ κανένας κομματάρχης, όπως ο ‘γαλάζιος’ Γιώργος Ξυλούρης, δεν μπαινόβγαινε στο υπουργείο. Κάτι που συνέβαινε επί των ημερών της ΝΔ, όταν εφαρμόστηκαν» οι μέθοδοι εκβιασμών και απειλών, που θυμίζουν υπόκοσμο και καταγράφονται στις σοκαριστικές συνομιλίες των ‘γαλάζιων’ παραγόντων και στελεχών».

«Έπεσε έτσι στο κενό η απόπειρα του εισηγητή της ΝΔ, Μακάριου Λαζαρίδη, να καταδείξει, υποτίθεται, τις διαχρονικές ευθύνες για τη δυσλειτουργία του ΟΠΕΚΕΠΕ, όταν η δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας περιγράφει ξεκάθαρα τη λεηλασία που έλαβε χώρα επί ΝΔ», σημείωσαν οι ίδιοι κύκλοι το ΣΥΡΙΖΑ και προσέθεσαν:

«Ο κ. Μωυσίδης αναφέρθηκε στην έγκαιρη πληρωμή των ενισχύσεων κατά τη δική του θητεία, μέσα σε μνημονιακές συνθήκες, όταν η Ελλάδα ήταν «μία από τις πρώτες ευρωπαϊκές χώρες που πλήρωσε εγκαίρως και άψογα την οφειλόμενη ενιαία ενίσχυση» και εξόφλησε χρωστούμενες οφειλές από το 2012. Για αυτόν τον λόγο, ήταν «η μόνη χρονιά που δεν υπήρξαν δημοσιονομικές διορθώσεις ή πρόστιμα»».

«Ο κ. Μωυσίδης υπογράμμισε την προσπάθεια που έκανε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ για απόλυτη διαφάνεια, αναφέροντας ότι την περίοδο τη δική μας όχι μόνο κάναμε εμείς ελέγχους, αλλά είχαμε και απανωτούς ελέγχους από την ΕΕ», τόνισαν οι ίδιες πηγές και κατέληξαν:

«Στην ακριβώς αντίθετη κατεύθυνση κινήθηκαν οι κυβερνήσεις της ΝΔ, οι οποίες, με τις διαρκείς τροποποιήσεις εγκυκλίων, διαμόρφωσαν μεθοδικά ένα πλαίσιο χαλάρωσης των ελέγχων προκειμένου να στήσουν το παράνομο «πάρτι» οι νεοδημοκράτες «Φραπέδες» και «Χασάπηδες», σε βάρος των τίμιων αγροτών και κτηνοτρόφων».