Εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ: Ξεκινούν εκ νέου οι συνεδριάσεις – Εξετάζεται η περίοδος 2015 – 2019
Η Εξεταστική Επιτροπή για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, ξεκινά εκ νέου τις εργασίες της - Ποιοι θα είναι οι πρώτοι μάρτυρες - Η ΝΔ απέρριψε αιτήματα της αντιπολίτευσης
Η εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ επανέρχεται στις συνεδριάσεις της μετά τη διακοπή των εργασιών στη Βουλή.
Στον πρώτο κύκλο που ολοκληρώθηκε την Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου, εξετάστηκαν 56 μάρτυρες. Τώρα η επιτροπή θα εξετάσει το διάστημα 2015 έως 2019.
Οι πρώτοι μάρτυρες που θα καταθέσουν θα είναι ο Μωυσίδης Αντώνιος, πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ και ο Καργιώτης Ιωάννης, πρώην αντιπρόεδρος ΟΠΕΚΕΠΕ.
Κατά την τελευταία συνεδρίαση απορρίφθηκαν από την πλειοψηφία της ΝΔ οι προτάσεις της αντιπολίτευσης για: κλήση του πρωθυπουργού ως μάρτυρα, διενέργεια καταθέσεων κατά αντιπαράσταση, αποστολή των πρακτικών στον εισαγγελέα για διερεύνηση του αδικήματος της ψευδορκία.
