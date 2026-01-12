Η εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ επανέρχεται στις συνεδριάσεις της μετά τη διακοπή των εργασιών στη Βουλή.

Στον πρώτο κύκλο που ολοκληρώθηκε την Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου, εξετάστηκαν 56 μάρτυρες. Τώρα η επιτροπή θα εξετάσει το διάστημα 2015 έως 2019.

Οι πρώτοι μάρτυρες που θα καταθέσουν θα είναι ο Μωυσίδης Αντώνιος, πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ και ο Καργιώτης Ιωάννης, πρώην αντιπρόεδρος ΟΠΕΚΕΠΕ.

Κατά την τελευταία συνεδρίαση απορρίφθηκαν από την πλειοψηφία της ΝΔ οι προτάσεις της αντιπολίτευσης για: κλήση του πρωθυπουργού ως μάρτυρα, διενέργεια καταθέσεων κατά αντιπαράσταση, αποστολή των πρακτικών στον εισαγγελέα για διερεύνηση του αδικήματος της ψευδορκία.

