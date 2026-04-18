Ισχυρή έκρηξη σε υπόγεια διάβαση στην πόλη Φέλκλινγκεν στη νοτιοδυτική Γερμανία, λίγο μετά τα μεσάνυχτα τοπική ώρα, είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο ενός ανθρώπου και τον σοβαρό τραυματισμό τεσσάρων, ανακοίνωσε σήμερα η γερμανική αστυνομία.

Οι αστυνομικοί έλαβαν πολλαπλές κλήσεις έκτακτης ανάγκης γύρω στις 00:15, που έκανε λόγο για δυνατό κρότο που ακούστηκε κάτω από πεζογέφυρα της περιοχής Σάαρλαντ και για ένα άτομο που φώναζε βοήθεια. Έφτασαν επί τόπου και γρήγορα η υπόγεια διάβαση αποκλείστηκε σε μεγάλη ακτίνα.

Όπως ανέφερε το γερμανικό πρακτορείο ειδήσεων DPA, δεν είναι ακόμη σαφές αν η ζωή των τραυματιών βρίσκεται σε κίνδυνο, αν και σύμφωνα με τοπικά μέσα δύο άνθρωποι βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση. Τα αίτια της έκρηξης παραμένουν αδιευκρίνιστα, ενώ η αστυνομία δεν αποκλείει το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας.

Saarland: Ein Toter nach Explosion in Unterführunghttps://t.co/3wCDTSSEJ5 — Frankfurter Allgemeine gesamt (@FAZ_NET) April 18, 2026

Η επιχείρηση της αστυνομίας

Περιμετρικά της υπόγειας διάβασης, που είχε αποκλειστεί, αναπτύχθηκαν και επιχειρούσαν η υπηρεσία πυροτεχνουργών της γερμανικής αστυνομίας, η ομάδα εγκλήματος και η μονάδα εξουδετέρωσης βομβών. Το είδος του αντικειμένου που εξερράγη δεν έχει ανακοινωθεί, ενώ οι Αρχές ζητούν τη βοήθεια των κατοίκων στο πλαίσιο της αναζήτησης στοιχείων.

Θα μπορούσε να οφείλεται σε έγκλημα, αλλά είναι πιθανό να πρόκειται για ατύχημα, δήλωσε εκπρόσωπος της αστυνομίας. Επίσης, δεν έχουν δοθεί μέχρι στιγμής πληροφορίες σχετικά με την ταυτότητα του θανόντος.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν δεκάδες αστυνομικοί. Σύμφωνα με εκπρόσωπο της αστυνομίας, δεν υπάρχει κίνδυνος για τον πληθυσμό, ενώ οι έρευνες για την αιτία της έκρηξης βρίσκονται σε εξέλιξη. Ερευνητές εκτιμούν ότι η έκρηξη προκλήθηκε «από ανθρώπινη ενέργεια», χωρίς να διευκρινιστούν περαιτέρω λεπτομέρειες, αναφέρουν γερμανικά μέσα.

Το Φόλκλινγκεν έχει περίπου 40.000 κατοίκους και βρίσκεται λίγα χιλιόμετρα δυτικά του Σααρμπρίκεν, στα γαλλικά σύνορα.