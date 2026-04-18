Γερμανία: Ένας νεκρός, τέσσερις σοβαρά τραυματίες από έκρηξη υπόγειας διάβασης
Κόσμος 18 Απριλίου 2026, 10:19

Γερμανία: Ένας νεκρός, τέσσερις σοβαρά τραυματίες από έκρηξη υπόγειας διάβασης

Η αστυνομία στη Γερμανία εξετάζει όλα τα ενδεχόμενα - Ερευνητές εκτιμούν ότι η έκρηξη προκλήθηκε «από ανθρώπινη ενέργεια», χωρίς να διευκρινιστούν περαιτέρω λεπτομέρειες

Ισχυρή έκρηξη σε υπόγεια διάβαση στην πόλη Φέλκλινγκεν στη νοτιοδυτική Γερμανία, λίγο μετά τα μεσάνυχτα τοπική ώρα, είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο ενός ανθρώπου και τον σοβαρό τραυματισμό τεσσάρων, ανακοίνωσε σήμερα η γερμανική αστυνομία.

Τα αίτια της έκρηξης παραμένουν αδιευκρίνιστα, ενώ η αστυνομία δεν αποκλείει το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας

Οι αστυνομικοί έλαβαν πολλαπλές κλήσεις έκτακτης ανάγκης γύρω στις 00:15, που έκανε λόγο για δυνατό κρότο που ακούστηκε κάτω από πεζογέφυρα της περιοχής Σάαρλαντ και για ένα άτομο που φώναζε βοήθεια. Έφτασαν επί τόπου και γρήγορα η υπόγεια διάβαση αποκλείστηκε σε μεγάλη ακτίνα.

Όπως ανέφερε το γερμανικό πρακτορείο ειδήσεων DPA, δεν είναι ακόμη σαφές αν η ζωή των τραυματιών βρίσκεται σε κίνδυνο, αν και σύμφωνα με τοπικά μέσα δύο άνθρωποι βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση. Τα αίτια της έκρηξης παραμένουν αδιευκρίνιστα, ενώ η αστυνομία δεν αποκλείει το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας.

Η επιχείρηση της αστυνομίας

Περιμετρικά της υπόγειας διάβασης, που είχε αποκλειστεί, αναπτύχθηκαν και επιχειρούσαν η υπηρεσία πυροτεχνουργών της γερμανικής αστυνομίας, η ομάδα εγκλήματος και η μονάδα εξουδετέρωσης βομβών. Το είδος του αντικειμένου που εξερράγη δεν έχει ανακοινωθεί, ενώ οι Αρχές ζητούν τη βοήθεια των κατοίκων στο πλαίσιο της αναζήτησης στοιχείων.

Θα μπορούσε να οφείλεται σε έγκλημα, αλλά είναι πιθανό να πρόκειται για ατύχημα, δήλωσε εκπρόσωπος της αστυνομίας. Επίσης, δεν έχουν δοθεί μέχρι στιγμής πληροφορίες σχετικά με την ταυτότητα του θανόντος.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν δεκάδες αστυνομικοί. Σύμφωνα με εκπρόσωπο της αστυνομίας, δεν υπάρχει κίνδυνος για τον πληθυσμό, ενώ οι έρευνες για την αιτία της έκρηξης βρίσκονται σε εξέλιξη. Ερευνητές εκτιμούν ότι η έκρηξη προκλήθηκε «από ανθρώπινη ενέργεια», χωρίς να διευκρινιστούν περαιτέρω λεπτομέρειες, αναφέρουν γερμανικά μέσα.

Το Φόλκλινγκεν έχει περίπου 40.000 κατοίκους και βρίσκεται λίγα χιλιόμετρα δυτικά του Σααρμπρίκεν, στα γαλλικά σύνορα.

Μέση Ανατολή: Θρίλερ στα Στενά του Ορμούζ – Πλοία σε αναμονή

Σώμα: Τι κάνει όταν φτάνει στα όρια του;

Κονβόι πλοίων διασχίζει τα Στενά του Ορμούζ

Ο «Αυτόχειρας» έρχεται στο θέατρο Αλκμήνη

Ο «Αυτόχειρας» του Νικολάι Έρντμαν σε σκηνοθεσία του Θανάση Θεολόγη κάνει πρεμιέρα στις 17 Απριλίου. Παραστάσεις κάθε Σάββατο και Κυριακή στο θέατρο Αλκμήνη.

Στενά Ορμούζ: Η αποκατάσταση της κυκλοφορίας των πλοίων ενδέχεται να διαρκέσει αρκετούς μήνες
Κόσμος 18.04.26

Η αποκατάσταση της κυκλοφορίας των πλοίων στα Στενά του Ορμούζ ενδέχεται να διαρκέσει αρκετούς μήνες, λένε οι ειδικοί

Αναλυτές επισημαίνουν ότι το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ παραμένει άρρηκτα συνδεδεμένο με την εύθραυστη εκεχειρία και τους όρους που θέτει η ιρανική πλευρά, διατηρώντας υψηλό τον βαθμό αβεβαιότητας για τη διάρκεια και τη σταθερότητα της ναυσιπλοΐας στην περιοχή.

Κονβόι πλοίων διασχίζει τα Στενά του Ορμούζ – Το Ισραήλ λέει ότι θα επιβάλει «Κίτρινη Γραμμή» αλά Γάζα στον Λίβανο
Κόσμος 18.04.26 Upd: 11:01

Κονβόι πλοίων διασχίζει τα Στενά του Ορμούζ – Το Ισραήλ λέει ότι θα επιβάλει «Κίτρινη Γραμμή» αλά Γάζα στον Λίβανο

Εκατέρωθεν δηλώσεις Ιράν και ΗΠΑ δείχνουν ότι οι διαπραγματεύσεις δεν θα είναι εύκολες αν και φαίνεται προθυμία και από τις δύο πλευρές για λήξη της σύγκρουσης - Δείτε live στο in

Φύλλια Πολίτη
