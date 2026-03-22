Ισχυρή έκρηξη συγκλόνισε την Κυριακή (22/3) στη Ρώμη, η οποία είχε ως αποτέλεσμα την κατάρρευση τριών πολυκατοικιών, που βρίσκονται κοντά στον αυτοκινητόδρομο που συνδέει την ιταλική πρωτεύουσα με το διεθνές αεροδρόμιο Φιουμιτσίνο.

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις των αρχών, η καταστροφή προκλήθηκε από έκρηξη φιάλης υγραερίου, η οποία ήταν αρκετά ισχυρή ώστε να διαλύσει ολοσχερώς τα κτίσματα στην περιοχή Piana del Sole της Ρώμης.

Οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής που έσπευσαν στο σημείο έδωσαν μάχη με τον χρόνο κάτω από τους τόνους των ερειπίων.

Ένα ζευγάρι ηλικιωμένων, 84 και 86 ετών, ανασύρθηκε με σοβαρά τραύματα από τα συντρίμμια και μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο. Περίπου 70 άτομα αναγκάστηκαν να εκκενώσουν τα γύρω κτίρια για προληπτικούς λόγους και παραμένουν στον δρόμο, περιμένοντας οδηγίες από την Πολιτική Προστασία.

Paura a ponte galeria, #Roma. Una #palazzina è crollata in seguito a un’esplosione di una bombola di gas. L’esplosione ha coinvolto tre villette, distruggendo tutte le pareti delle strutture e i detriti hanno danneggiato delle auto in sosta. 2 feriti gravi.#Tg1 pic.twitter.com/ocyjfYAmjX — Tg1 (@Tg1Rai) March 22, 2026

Η μία από τις τρεις πολυκατοικίες κατέρρευσε σχεδόν ολοσχερώς και, όπως δήλωσε ο δήμαρχος της Αιώνιας Πόλης, Ρομπέρτο Γκουαλτιέρι, ο οποίος έσπευσε στο σημείο της έκρηξης, «οι καταστροφές που προκλήθηκαν προκαλούν τεράστια εντύπωση». Ο Γκουαλτιέρι πρόσθεσε, παράλληλα, ότι η δημοτική αρχή θα προσφέρει κάθε αναγκαία βοήθεια στους πληγέντες.

Οι πυροσβέστες συνεχίζουν να σκάβουν κάτω από τα συντρίμμια, για να αποκλείσουν ότι μπορεί να υπάρχουν άλλοι εγκλωβισμένοι. Στην προσπάθειά τους αυτή, καθοριστικής σημασίας είναι και η βοήθεια ειδικά εκπαιδευμένων σκύλων.

Από την έκρηξη και την επακόλουθη κατάρρευση προκλήθηκαν εκτεταμένες υλικές ζημιές και σε παρακείμενα κτίρια, ενώ αρκετά σταθμευμένα αυτοκίνητα να έχουν καταπλακωθεί από συντρίμμια.

«Οι τοίχοι των κτιρίων καταστράφηκαν ολοσχερώς. Η εικόνα παραπέμπει σε βομβαρδισμένο τοπίο», ανέφεραν αυτόπτες μάρτυρες στα τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Η περιοχή παραμένει αποκλεισμένη, ενώ εμπειρογνώμονες της Πυροσβεστικής διενεργούν έρευνα για τα ακριβή αίτια που οδήγησαν στην ανάφλεξη της φιάλης υγραερίου.