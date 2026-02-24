Ιταλία: Ένας νεκρός και τρεις τραυματίες από έκρηξη σε κτίριο στη Βερόνα
Έκρηξη σημειώθηκε σε τριώροφο κτίριο έξω από τη Βερόνα στην Ιταλία, το οποίο κατέρρευσε. Οι πυροσβέστες ανέσυραν τρεις τραυματίες και έναν νεκρό άνδρα από τα συντρίμμια.
Έκρηξη σημειώθηκε αργά το απόγευμα της Τρίτης σε τριώροφο κτίριο το οποίο βρίσκεται στην περιοχή Νεγκράρ, έξω από τη Βερόνα, στην Ιταλία. Στο κτίριο διέμεναν τέσσερις άνθρωποι, εκ των οποίων τρεις διασώθηκαν και ένας ανασύρθηκε νεκρός.
Σύμφωνα με την ιταλική πυροσβεστική υπηρεσία, διασώθηκαν μία γυναίκα και δύο άνδρες, ενώ νεκρός είναι ένας άνδρας. Οι τραυματίες φέρουν τραύματα που δεν απειλούν τη ζωή τους, ανακοίνωσαν οι αρχές. Μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Borgo Trento στην πόλη της Βερόνας.
Στο σημείο της έκρηξης έσπευσαν αμέσως τέσσερα οχήματα των πρώτων βοηθειών και των πυροσβεστών.
⛑ Vigili del fuoco impegnati a Negrar di Valpolicella (VR) per l’esplosione e il successivo crollo in palazzina di tre piani.
Salvati dalle squadre due uomini e una donna estratti in vita dalle macerie, recuperato purtroppo senza vita il corpo di un altro uomo. pic.twitter.com/gWNAvjFvp6
— Italia 24H Live 🔴 – Notizie dall’Italia (@Italia24HLive) February 24, 2026
Οι πυροσβέστες και τα μέλη της Υπηρεσίας Πολιτικής Προστασίας έσκαψαν με γυμνά χέρια και με μεγάλη προσοχή, διότι το κτίριο κατέρρευσε μετά την έκρηξη. Τα ιταλικά ΜΜΕ μεταδίδουν ότι σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, η έκρηξη πιθανόν οφείλεται σε διαρροή φιάλης υγραερίου.
Esplosione in una palazzina nel Veronese, un morto e tre feriti. La deflagrazione forse causata da una fuga di gas #ANSA https://t.co/SucnNI6Ifz pic.twitter.com/rRWKfGTx4M
— Agenzia ANSA (@Agenzia_Ansa) February 24, 2026
Το κτίριο στο οποίο έγινε η έκρηξη είχε τρεις ορόφους και μια σοφίτα.
Η έκρηξη έγινε στον πρώτο όροφο, προκαλώντας την κατάρρευση ολόκληρης της κατασκευής.
