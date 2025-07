Σαράντα άνθρωποι τραυματίσθηκαν από τη σφοδρή έκρηξη που σημειώθηκε σήμερα το πρωί σε πρατήριο καυσίμων της περιοχής Πρενεστίνο στη Ρώμη, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της νομαρχίας της ιταλικής πρωτεύουσας.

Ο νομάρχης της Ρώμης πρόσθεσε ότι ένας άνδρας είναι σε σοβαρή κατάσταση, διευκρίνισε όμως ότι, τουλάχιστον εως τώρα, δεν κινδυνεύει η ζωή κανενός εκ των τραυματιών.

Η περιοχή έχει αποκλειστεί απο την αστυνομία ενώ συνεχίζονται οι προσπάθειες για την κατάσβεση της πυρκαγιάς που προκλήθηκε από την έκρηξη στη Ρώμη, σπέρνοντας τον πανικό στην περιοχή.

Η Ελιζαμπέτα Ακκάρντο, εκπρόσωπος της αστυνομίας της Ρώμης, εξήγησε ότι η αρχική έκρηξη προκλήθηκε από φωτιά, η οποία πυροδότησε μια μικρότερη έκρηξη, οδηγώντας σε μια καταστροφική αλληλουχία.

«Υπήρξαν μερικές αλυσιδωτές εκρήξεις μετά την πρώτη«, δήλωσε η Ακκάρντο στο ιταλικό κρατικό ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο RAI. Η δεύτερη έκρηξη ήταν σημαντικά μεγαλύτερη και κατέστρεψε ολόκληρη την εγκατάσταση.

Κάτοικοι της περιοχής ανέφεραν ότι ο θόρυβος της έκρηξης ήταν ισχυρότατος, σαν να εξερράγη βόμβα, και ότι «εκσφενδονίστηκαν στον αέρα μεταλλικά και γυάλινα αντικείμενα».

Αυτόπτης μάρτυρας που μίλησε στη La Repubblica περιέγραψε μια εικόνα χάους, σαν «βόμβα» που είχε εκραγεί.

«Έτρεχα – ήμουν λιγότερο από εκατό μέτρα από την αντλία βενζίνης», δήλωσε ο Μάσιμο Μπαρτολέτι. «Είδα την πρώτη έκρηξη, μια κλασική πύρινη σφαίρα. Λίγο μετά ακολούθησε η δεύτερη, που ήταν κόλαση. Ένα πύρινο σύννεφο σε σχήμα μανιταριού σχηματίστηκε στον ουρανό. Ταρακουνήθηκε ολόκληρη η περιοχή. Ήταν κόλαση, όλα πετούσαν στον αέρα».

«Μας ξύπνησε ένας κρότος, ακούστηκε σαν βόμβα, επίθεση», είπε μια γυναίκα ονόματι Πάολα, η οποία ζει σε ένα διαμέρισμα με θέα τον σταθμό, μιλώντας στο ιταλικό πρακτορείο ειδήσεων ANSA

«Δεν καταλάβαμε τι ήταν, όλα τα παράθυρα έτρεμαν. Θα μπορούσε να ήταν βόμβα, σεισμός, δεν καταλάβαμε», είπε ο Φραντσέσκο, ένοικος ενός διπλανού κτιρίου.

Η δύναμη της έκρηξης ήταν τέτοια που τμήματα από βυτιοφόρο καυσίμων εκτοξεύτηκαν εκατοντάδες μέτρα μακριά.

Ο εκπρόσωπος της πυροσβεστικής, Λούκα Κάρι, επιβεβαίωσε αργότερα ότι ένας πυροσβέστης τραυματίστηκε, ευτυχώς όχι σοβαρά, και ότι δέκα ομάδες επιχειρούσαν στο σημείο.

Στο σημείο της έκρηξης εντοπίστηκε ένα κατεστραμμένο ασθενοφόρο με καμμένο καπό και πόρτες. Η έκρηξη προκάλεσε ζημιές σε γειτονικά κτίρια, έσπασε τζάμια και πυροδότησε φωτιά που εξαπλώθηκε σε δικαστικό κτίριο που βρίσκεται ακριβώς πίσω από το βενζινάδικο.

