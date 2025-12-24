‘Εκρηξη σε αυτοκινητόδρομο στην Ιταλία: Φορτηγό με αέριο τυλίχθηκε στις φλόγες μετά από σύγκρουση – Δείτε βίντεο
Η έκρηξη σημειώθηκε όταν φορτηγό που μετέφερε υγροποιημένο αέριο συγκρούστηκε με άλλο όχημα σε αυτοκινητόδρομο στην Ιταλία
Μεγάλη έκρηξη αναστάτωσε τους οδηγούς στον αυτοκινητόδρομο που συνδέει το Μιλάνο με τη Νάπολη στην Ιταλία, μετά από τροχαίο. Ένα φορτηγό που μετέφερε υγροποιημένο αέριο συγκρούστηκε με άλλο όχημα και τυλίχθηκε στις φλόγες, ενώ προκλήθηκε έκρηξη.
Βίντεο από διερχόμενους οδηγούς δείχνουν το τεράστιο μανιτάρι καπνού και τις φλόγες που προκλήθηκαν μετά την έκρηξη.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, από την έκρηξη δεν υπήρξαν θύματα, καθώς οι οδηγοί κατάφεραν να βγουν εγκαίρως από τις καμπίνες τους, μεταδίδει το Nexta.
Δείτε το βίντεο
🚨 A gas truck exploded on a highway in Italy — a fireball shot into the sky
A major crash occurred on the Milan–Naples highway. One of the trucks was carrying liquefied gas. The impact was so powerful that it triggered an explosion.
According to preliminary reports, there were… pic.twitter.com/PzvuSN9HlT
— NEXTA (@nexta_tv) December 24, 2025
- Η Κέιτ Χάντσον «έριξε πόρτα» στον Spider-Man το 2002 και δεν το έχει μετανιώσει έως σήμερα
- Κρήτη: Θύμα άγριου ξυλοδαρμού ανήλικος από 15χρονους
- Πληθαίνουν οι αντιδράσεις στο ποδόσφαιρο με ΕΠΟ και Λανουά: «Εκτός από ανίκανοι είναι και προκλητικοί»
- Στη φυλακή και οι 12 που διακινούσαν κοκαΐνη και κάνναβη μέσα σε σχολεία στην Αττική
- The art of aura
- Ο Ζελένσκι παρουσίασε «ειρηνευτικό σχέδιο» 20 σημείων για την Ουκρανία – Τι περιλαμβάνει
- Χριστούγεννα: Πώς θα κινηθούν τα ΜΜΜ
- Η Ρωσία σχεδιάζει να κατασκευάσει πυρηνικό σταθμό στη Σελήνη μέχρι το 2036
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις