Ρουμανία: Σοκαριστικό τροχαίο – Οδηγός αυτοκινήτου έχασε τον έλεγχο και «απογειώθηκε»
Το τροχαίο σημειώθηκε στην Οραντέα της Ρουμανίας - Από θαύμα σώθηκε ο οδηγός
Ένας οδηγός στη Ρουμανία επέζησε ως εκ θαύματος, αφού το αυτοκίνητο που οδηγούσε εκτοξεύθηκε στον αέρα, πετάχτηκε πάνω από ένα λεωφορείο και δύο αυτοκίνητα και συνετρίβη λίγα μέτρα μακριά στη βορειοδυτική πόλη Οραντέα.
Στο υλικό από κάμερα ασφαλείας, το αυτοκίνητο φαίνεται να εκτινάσσεται από τον δρόμο με μεγάλη ταχύτητα.
Ο οδηγός, που σύμφωνα με τις Αρχές είχε λιποθυμήσει ύστερα από υπογλυκαιμικό επεισόδιο, απεγκλωβίστηκε αργότερα από τα συντρίμμια αφού έπεσε πάνω σε έναν στύλο. Το τρομακτικό περιστατικό σημειώθηκε την Τετάρτη (03/12).
Ο άνδρας, 49 ετών, υπέστη πολλαπλά κατάγματα αλλά η ζωή του δεν διατρέχει κίνδυνο. Η Αστυνομία τού επέβαλε πρόστιμο ύψους 1.600 λέι (315 ευρώ) και αναστολή της άδειας οδήγησης για 90 ημέρες, ενώ η έρευνα συνεχίζεται.
