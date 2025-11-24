Τραγωδία στη Σερβία: Νεκρός 32χρονος Λαρισαίος σε τροχαίο δυστύχημα

Τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα στη Σερβία έχασε ένας 32χρονος από τη Λάρισα.

Το τροχαίο συνέβη κοντά στο Νόβι Σαντ, όταν κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, το αυτοκίνητο που οδηγούσε φίλος του, συγκρούστηκε με φορτηγό.

Ο άτυχος 37χρονος είχε ταξιδέψει με έναν φίλο του και τον πατέρα του φίλου του στη Σλοβακία, ενώ επιστρέφοντας, συνέβη το μοιραίο.

Στο ίδιο τροχαίο τραυματίστηκε και ο 60χρονος πατέρας του οδηγού που διακομίστηκε σε νοσοκομείο του Βελιγραδίου. Ο οδηγός του αυτοκινήτου κρατείται στην αστυνομία στο πλαίσιο προανάκρισης για το τροχαίο.

Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, ο 32χρονος εργαζόταν σε πρατήριο υγρών καυσίμων, ήταν ιδιαίτερα αγαπητός στην περιοχή, ενώ είχε δύο ακόμη αδέλφια.