Θρήνος στη Φθιώτιδα: Φωτογραφίες από το σοκαριστικό τροχαίο με τους δύο νεκρούς

Θρήνος στη Λοκρίδα μετά από το θανατηφόρο τροχαίο που κόστισε τη ζωή σε δύο νέους άνδρες, 25 και 28 ετών τα ξημερώματα της Κυριακής. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες οι δύο φίλοι είχαν βγει το βράδυ του Σαββάτου για να διασκεδάσουν, όμως τα ξημερώματα της Κυριακής η διαδρομή τους κατέληξε σε τραγωδία.

Οι νεαροί είχαν ξεκινήσει από την Τραγάνα με προορισμό ένα μπαρ στην Αταλάντη. Κατά την επιστροφή τους, στον επαρχιακό δρόμο που συνδέει την Αταλάντη με τη Σκάλα, άγνωστο πώς το όχημα βγήκε εκτός πορείας και έπεσε με μεγάλη ταχύτητα πάνω σε μια ελιά μέσα σε ελαιώνα.

Η σύγκρουση ήταν τόσο σφοδρή που κατά τις ίδιες πληροφορίες οι δύο φίλοι βρήκαν ακαριαίο θάνατο, βυθίζοντας στο πένθος τις οικογένειες και τους φίλους τους.