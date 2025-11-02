newspaper
Κυριακή 02 Νοεμβρίου 2025
Θρήνος στη Φθιώτιδα: Φωτογραφίες από το σοκαριστικό τροχαίο με τους δύο νεκρούς
Θρήνος στη Φθιώτιδα: Φωτογραφίες από το σοκαριστικό τροχαίο με τους δύο νεκρούς

Ανείπωτη τραγωδία συγκλονίζει τη Λοκρίδα, καθώς δύο νέοι άνδρες έχασαν τη ζωή τους τα ξημερώματα της Κυριακής σε φρικτό τροχαίο δυστύχημα.

Θρήνος στη Λοκρίδα μετά από το θανατηφόρο τροχαίο που κόστισε τη ζωή σε δύο νέους άνδρες, 25 και 28 ετών τα ξημερώματα της Κυριακής. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες οι δύο φίλοι είχαν βγει το βράδυ του Σαββάτου για να διασκεδάσουν, όμως τα ξημερώματα της Κυριακής η διαδρομή τους κατέληξε σε τραγωδία.

Οι νεαροί είχαν ξεκινήσει από την Τραγάνα με προορισμό ένα μπαρ στην Αταλάντη. Κατά την επιστροφή τους, στον επαρχιακό δρόμο που συνδέει την Αταλάντη με τη Σκάλα, άγνωστο πώς το όχημα βγήκε εκτός πορείας και έπεσε με μεγάλη ταχύτητα πάνω σε μια ελιά μέσα σε ελαιώνα.

Η σύγκρουση ήταν τόσο σφοδρή που κατά τις ίδιες πληροφορίες οι δύο φίλοι βρήκαν ακαριαίο θάνατο, βυθίζοντας στο πένθος τις οικογένειες και τους φίλους τους.

Όλα αξίζει να ξέρουμε για την plant-based διατροφή
Όλα αξίζει να ξέρουμε για την plant-based διατροφή

Η διατροφή παίζει σημαντικό ρόλο στην υγεία μας και τα τελευταία χρόνια η χορτοφαγία έχει αποκτήσει φανατικούς οπαδούς. Ποια είναι τα οφέλη και τι κινδύνους κρύβει;

66ο ΦΚΘ: Η «Μάχη» του Ηλία Γιαννακάκη, με τις Βακαλίδου και Τοπαλίδου, μιλά για μια αντισυμβατική οικογένεια
66ο ΦΚΘ: Η «Μάχη» του Ηλία Γιαννακάκη, με τις Βακαλίδου και Τοπαλίδου, μιλά για μια αντισυμβατική οικογένεια

Ο σκηνοθέτης της «Χαράς», Ηλίας Γιαννακάκης, επιστρέφει με το νέο του έργο «Μάχη» και την στορία δύο γυναικών που ζουν το δικό τους οικογενειακό δράμα.

«Μαζί»: Η Μίνα Χειμώνα σε μια παράσταση που αξίζει να βάλεις στη λίστα σου

Η παράσταση «Μαζί» με τη Μίνα Χειμώνα στον πρωταγωνιστικό ρόλο επιστρέφει για δεύτερη φορά στο θέατρο Altera Pars. Μια συγκινητική ιστορία που πραγματεύεται το ζήτημα της αποδοχής και της συμπερίληψης ατόμων με νοητική αναπηρία.

Γιατί ζητούσαν δύο μέρες πριν την έκρηξη να έρθει η Αστυνομία στα Βορίζια – Νέες μαρτυρίες για το μακελειό
Γιατί ζητούσαν δύο μέρες πριν την έκρηξη να έρθει η Αστυνομία στα Βορίζια - Νέες μαρτυρίες για το μακελειό

Πληροφορίες του in αναφέρουν ότι στα Βορίζια θα παραμείνει ισχυρή αστυνομική δύναμη - Η κηδεία του 39χρονου θα γίνει αύριο, ενώ της 56χρονης θα τελεστεί στα Χανιά, χωρίς να είναι γνωστή η ημερομηνία

Βορίζια: «Φανούρη, αδελφέ μου… δεν μπορώ» – Σκηνές αρχαίας τραγωδίας στο χωριό
«Φανούρη, αδελφέ μου... δεν μπορώ» - Σκηνές αρχαίας τραγωδίας στα Βορίζια

Με σπαρακτικές κραυγές, η αδελφή του 39χρονου πολύτεκνου πατέρα ζητάει να τον δει - Σύμφωνα με πληροφορίες, σήμερα θα φέρουν τη σορό του στο χωριό και αύριο θα γίνει η κηδεία

Βορίζια: Μία σύλληψη και μία προσαγωγή για την αιματοχυσία – Πέντε άτομα κρύβονται στο βουνό
Μία σύλληψη και μία προσαγωγή στα Βορίζια για την αιματοχυσία: Πέντε άτομα κρύβονται στο βουνό - Τη Δευτέρα η κηδεία του 39χρονου

Για το μακελειό στα Βορίζια, στα χέρια της Αστυνομίας βρίσκονται δύο άτομα από τις αντίστοιχες οικογένειες - Σε αστυνομικό κλοιό το χωριό υπό τον φόβο νέας συμπλοκής

«Αστακός» τα Βορίζια, άφαντοι οι δράστες – Τι δείχνουν τα στοιχεία για το αιματοκύλισμα
«Αστακός» τα Βορίζια, άφαντοι οι δράστες - Τι δείχνουν τα στοιχεία για το αιματοκύλισμα

Στην ανταλλαγή των πυροβολισμών στα Βορίζια φέρονται ότι εμπλέκονται οι δυο τραυματίες που νοσηλεύονται φρουρούμενοι στο ΠΑΓΝΗ - Η Αστυνομία αναζητά τουλάχιστον ακόμα δύο άτομα από την ίδια οικογένεια

Κένι Νταλγκλίς: Ο μεγαλύτερος παίκτης της Λίβερπουλ μέσα από τα μάτια ενός σκηνοθέτη-οπαδού
Κένι Νταλγκλίς: Ο μεγαλύτερος παίκτης της Λίβερπουλ μέσα από τα μάτια ενός σκηνοθέτη-οπαδού

Ο βραβευμένος με Όσκαρ σκηνοθέτης Ασίφ Καπάντια αφήνει πίσω του την Έιμι Γουάινχαουζ, τον Άιρτον Σένα και τον Μαραντόνα και αφηγείται την ιστορία του αγαπημένου ποδοσφαιριστή και προπονητή του Kop, Κένι Νταλγκλίς - με την παιδική χαρά ενός οπαδού.

Ελλάς Βερόνα – Ίντερ 1-2: «Λύτρωση» για τους «νερατζούρι» με αυτογκόλ στις καθυστερήσεις
Ελλάς Βερόνα – Ίντερ 1-2: «Λύτρωση» για τους «νερατζούρι» με αυτογκόλ στις καθυστερήσεις

Η Ίντερ προηγήθηκε στο 16′ με τον Ζιελίνσκι, η Ελλάς Βερόνα ισοφάρισε στο 40′ με τον Ζεοβάνι, όμως το αυτογκόλ του Φρέσε στις καθυστερήσεις (90 +3′) έδωσε το τρίποντο στην ομάδα του Κρίστιαν Κίβου.

Live streaming: Ολυμπιακός – Μίλωνας
Live streaming: Ολυμπιακός – Μίλωνας

Παρακολουθήστε στις 15:30, σε live streaming, την αναμέτρηση Ολυμπιακός – Μίλωνας για την 3η αγωνιστική της Volley League γυναικών.

Ανδρουλάκης: «Ο πρωθυπουργός είναι ο πρωταγωνιστής της καταστροφής του πρωτογενούς τομέα»
Ανδρουλάκης: «Ο πρωθυπουργός είναι ο πρωταγωνιστής της καταστροφής του πρωτογενούς τομέα»

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης είπε σε κτηνοτρόφους ότι: «Με ευθύνη Μητσοτάκη σας χρωστούν μισό δισεκατομμύριο ευρώ φέτος και η 'γαλάζια' συμμορία κατάκλεψε τον ΟΠΕΚΕΠΕ»

«Να μην παίρνεις διαζύγιο»: Το μυστικό ζωής του πιο χαλαρού «Dude» στο Χόλιγουντ
«Να μην παίρνεις διαζύγιο»: Το μυστικό ζωής του πιο χαλαρού «Dude» στο Χόλιγουντ

Γεννημένος κυριολεκτικά στο Χόλιγουντ, ο Τζεφ Μπρίτζες δεν έγινε ποτέ «προϊόν νεποτισμού». Στα 75 του επιστρέφει με μια νέα ταινία και την ίδια σοφία που τον έκανε θρύλο: «Χαλαρώστε, φίλοι».

Χαμάς: Η συντριπτική πλειονότητα των Παλαιστίνιων ενάντια στον αφοπλισμό της, σύμφωνα με δημοσκόπηση
Η συντριπτική πλειονότητα των Παλαιστίνιων ενάντια στον αφοπλισμό της Χαμάς, σύμφωνα με δημοσκόπηση

Η δημοσκόπηση έγινε τόσο στη Γάζα όσο και στη Δυτική Όχθη - Τέσσερις στους πέντε Παλαιστίνιους θέλουν παραίτηση του Μαχμούντ Αμπάς

Βρετανία: Η επίθεση με μαχαίρι σε τρένο δεν αντιμετωπίζεται ως τρομοκρατική, σύμφωνα με την αστυνομία
Η επίθεση με μαχαίρι σε τρένο στη Βρετανία δεν αντιμετωπίζεται ως τρομοκρατική, σύμφωνα με την αστυνομία

Δύο σοβαρά τραυματίες στη Βρετανία - Αξιωματικός δήλωσε ότι από τους εννέα ανθρώπους που νοσηλεύονταν, για τραύματα που απειλούσαν τη ζωή τους, οι τέσσερις έχουν λάβει εξιτήριο από το νοσοκομείο

Brazilian butt: Υπάρχουν κι αυτοί που παίζουν τη ζωή τους κορώνα-γράμματα για τα τέλεια οπίσθια
Brazilian butt: Υπάρχουν κι αυτοί που παίζουν τη ζωή τους κορώνα-γράμματα για τα τέλεια οπίσθια

«Το Μαϊάμι εδραιώνει τη θέση του ως η πρωτεύουσα των ΗΠΑ για την πλαστική χειρουργική ανόρθωσης γλουτών» γράφει σχετικό άρθρο της El País διευκρινίζοντας: «Η χειρουργική επέμβαση αύξησης των γλουτών έχει διπλασιαστεί στην μεγαλύτερη πόλη της Φλόριντα τα τελευταία χρόνια, παρά τα υψηλά ποσοστά θνησιμότητας, καθώς η νέα νομοθεσία επιδιώκει να περιορίσει τους σχετικούς κινδύνους».

LIVE: Ελλάς Βερόνα – Ίντερ
LIVE: Ελλάς Βερόνα – Ίντερ

LIVE: Ελλάς Βερόνα – Ίντερ. Παρακολουθήστε live στις 13:30 την αναμέτρηση Ελλάς Βερόνα – Ίντερ για την 10η αγωνιστική της Serie A. Τηλεοπτικά από Cosmote Sports 1.

Student Councils Call for Nat’l Protest on Nov. 6
Student Councils Call for Nat’l Protest on Nov. 6

Students and university groups plan a nationwide demonstration on November 6, protesting staff shortages, poor infrastructure, and education reforms that they claim will increase academic pressure and reduce access to free public education

LIVE: Ολυμπιακός – Ηρακλής
LIVE: Ολυμπιακός – Ηρακλής

LIVE: Ολυμπιακός – Ηρακλής. Παρακολουθήστε live στις 13:00 την αναμέτρηση Ολυμπιακός – Ηρακλής για την 5η αγωνιστική της Stoiximan GBL. Τηλεοπτικά από ΕΡΤ 2 Sports.

Ο Τσάρλι Σιν διευκρινίζει τις δηλώσεις του για τις σεξουαλικές σχέσεις με άνδρες – «Συγγνώμη για τη γραφικότητα»
Ο Τσάρλι Σιν διευκρινίζει τις δηλώσεις του για τις σεξουαλικές σχέσεις με άνδρες - «Συγγνώμη για τη γραφικότητα»

«Αυτό που θέλω να πω είναι ότι εντάξει, έκανα αυτό το πράγμα, αλλά αυτό και αυτό δεν συνέβησαν, απλά, δε συνέβησαν…» είπε ο Τσάρλι Σιν στην πρόσφατη εκπομπή «In Depth With Graham Bensinger».

