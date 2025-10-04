Τραγωδία στην Αργυρούπολη: Δύο νεκροί σε τροχαίο δυστύχημα με μηχανή
Στις 2:30 τα ξημερώματα, μηχανή που κινούνταν επί τους οδού Αργυρουπόλεως εξετράπη της πορείας της και έπεσε σε προστατευτικά κιγκλιδώματα
Άλλο ένα θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε στην Αργυρούπολη με δύο νεκρούς.
Συγκεκριμένα, περίπου στις 2:30 τα ξημερώματα, μηχανή που κινούνταν επί τους οδού Αργυρουπόλεως εξετράπη της πορείας της και έπεσε σε προστατευτικά κιγκλιδώματα.
Στη μηχανή επέβαιναν ένας άνδρας και μία γυναίκα οι οποίοι μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο «Ερυθρός Σταυρός» όπου και υπέκυψαν στα τραύματά τους.
