Τραγωδία στη Φθιώτιδα – Νεκροί δύο φίλοι μετά από τροχαίο

Τη ζωή τους έχασαν δύο νεαρά άτομα στη Φθιώτιδα, μετά από τροχαίο. Οι δύο θανόντες ήταν φίλοι.

Το δυστύχημα στη Φδιώτιδα

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του LamiaReport οι δύο φίλοι, ηλικίας 28 και 37 ετών, έφυγαν από την Τραγάνα και πήγαν για να διασκεδάσουν σε ένα bar στην Αταλάντη.

Τα ξημερώματα με το αυτοκίνητο τους κινήθηκαν στον επαρχιακό δρόμο από Αταλάντη προς Σκάλα, που οδηγεί στην παραλία της περιοχής.

Δυστυχώς ο οδηγός έχασε τον έλεγχο, το αυτοκίνητο βγήκε εκτός δρόμου και προσέκρουσε με μεγάλη ταχύτητα στην ελιά, με αποτέλεσμα οι δυο φίλοι να χάσουν τη ζωή τους επί τόπου.

Την προανάκριση για τις ακριβείς συνθήκες του διπλού θανατηφόρου τροχαίου διενεργεί το ΑΤ Αταλάντης, ενώ παραγγέλθηκε και η διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής.