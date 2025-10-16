Τροχαίο δυστύχημα στη Βασιλίσσης Σοφίας – Νεκρός 45χρονος οδηγός μοτοσικλέτας
Την τελευταία του πνοή άφησε ένας 45χρονος οδηγός μοτοσικλέτας σε τροχαίο που σημειώθηκε επί της Βασιλίσσης Σοφίας
Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε σήμερα, Πέμπτη 16 Οκτωβρίου, στο κέντρο της Αθήνας, επί της λεωφόρου Βασιλίσσης Σοφίας, όπου φορτηγό παρέσυρε μοτοσικλέτα, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ο 45χρονος οδηγός της μηχανής.
Το τροχαίο επί της Βασιλίσσης Σοφίας
Το θύμα, ήταν μηχανικός της Πολεμικής Αεροπορίας με καταγωγή από τη Λαμία, σύμφωνα με πληροφορίες. Υπηρετούσε στην Πολεμική Αεροπορία και ζούσε μόνιμα στην Αθήνα μαζί με τη σύζυγό του.
Το τροχαίο σημειώθηκε κοντά στην περιοχή του 251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας, όπου και μεταφέρθηκε. Παρά την άμεση μεταφορά του στο νοσοκομείο, οι γιατροί δεν κατάφεραν να κρατήσουν στη ζωή τον άτυχο 45χρονο.
Σύμφωνα με πληροφορίες, το φορτηγό παρέσυρε τον 45χρονο και τη μοτοσικλέτα του, σε ύψος λίγο πριν την Αμερικανική πρεσβεία. Τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος διερευνήθηκαν από την Τροχαία, ενώ αναμένονται και τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης που διατάχθηκε από τις αρμόδιες αρχές.
