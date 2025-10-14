Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε λίγο μετά τις 9 το βράδυ χθες Δευτέρα στην Κάντανο Χανίων όταν μηχανή συγκρούστηκε με αυτοκίνητο, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ο 45χρονος οδηγός της μοτοσικλέτας (φωτογραφία αρχείου, επάνω, από Eurokinissi).

Ο οδηγός της μηχανής, μετά τη σύγκρουση με το αυτοκίνητο, έπεσε σε πρανές δρόμου, βάθους περίπου 4 μέτρων

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες που μεταδίδει το neakriti.gr, μετά τη σύγκρουση η μηχανή εξετράπη της πορείας της και έπεσε σε πρανές δρόμου, βάθους περίπου τεσσάρων μέτρων.

Για την ανάσυρση του άτυχου οδηγού στήθηκε επιχείρηση της Πυροσβεστικής, στην οποία συμμετείχε όχημα από το Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Καντάνου με τρεις πυροσβέστες.

Διαπιστώθηκε ο θάνατός του

Παράλληλα, στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που είχε ειδοποιηθεί για συνδρομή στη μεταφορά του τραυματία.

Ο 45χρονος ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του και παραλήφθηκε από το πλήρωμα του ΕΚΑΒ, ωστόσο, κατά τη διακομιδή του στο νοσοκομείο, διαπιστώθηκε ότι είχε χάσει τη ζωή του.