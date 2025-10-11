Θανατηφόρο τροχαίο στη λεωφόρο Λαυρίου: Νεκρός 45χρονος μοτοσικλετιστής

Ενας 45χρονος οδηγός μοτοσικλέτας έχασε τη ζωή του σε τροχαίο, τα ξημερώματα του Σαββάτου, στη λεωφόρο Λαυρίου.

Το δυστύχημα έγινε περίπου στις 2:20 τα ξημερώματα, όταν η μοτοσικλέτα που οδηγούσε ο 45χρονος κινούμενος στη λεωφόρο Λαυρίου προσέκρουσε με σφοδρότητα σε φωτεινό σηματοδότη.

Από τη σύγκρουση ο οδηγός τραυματίστηκε σοβαρά.

Διασώστες του ΕΚΑΒ που έσπευσαν στο σημείο τον μετέφεραν στο Ασκληπιείο Βούλας, όπου λίγη ώρα αργότερα διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Τα αίτια του δυστυχήματος διερευνώνται από την Τροχαία.