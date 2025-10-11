Θανατηφόρο τροχαίο στη λεωφόρο Λαυρίου: Νεκρός 45χρονος μοτοσικλετιστής
Η μηχανή που οδηγούσε προσέκρουσε με μεγάλη ταχύτητα σε φωτεινό σηματοδότη
Ενας 45χρονος οδηγός μοτοσικλέτας έχασε τη ζωή του σε τροχαίο, τα ξημερώματα του Σαββάτου, στη λεωφόρο Λαυρίου.
Το δυστύχημα έγινε περίπου στις 2:20 τα ξημερώματα, όταν η μοτοσικλέτα που οδηγούσε ο 45χρονος κινούμενος στη λεωφόρο Λαυρίου προσέκρουσε με σφοδρότητα σε φωτεινό σηματοδότη.
Από τη σύγκρουση ο οδηγός τραυματίστηκε σοβαρά.
Διασώστες του ΕΚΑΒ που έσπευσαν στο σημείο τον μετέφεραν στο Ασκληπιείο Βούλας, όπου λίγη ώρα αργότερα διαπιστώθηκε ο θάνατός του.
Τα αίτια του δυστυχήματος διερευνώνται από την Τροχαία.
