Σοβαρό τροχαίο στην εθνική οδό – Νταλίκα παρέσυρε ΙΧ που είχε σταματήσει στη ΛΕΑ – Απεγκλωβίστηκε ο οδηγός
Το ΙΧ ακινητοποιήθηκε λόγω βλάβης και είχε κάνει στην άκρη - Σώθηκε ο 80χρονος οδηγός
Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε νωρίς το βράδυ της Παρασκευής (10/10/25) στο 124ο χλμ της εθνικής οδού Αθηνών – Λαμίας στο ρεύμα προς Λαμία.
Νταλίκα παρέσυρε αυτοκίνητο που είχε ακινητοποιηθεί στη ΛΕΑ σέρνοντάς το για πολλά μέτρα και πετώντας το πάνω στην διαχωριστική νησίδα στο αριστερό ρεύμα κυκλοφορίας.
Το σημείο που σημειώθηκε η σύγκρουση
Μέσα στο αυτοκίνητο επέβαινε ο 80χρονος οδηγός του, ο οποίος στάθηκε πολύ τυχερός, καθώς χτύπησε ελαφρά στο κεφάλι και στο σώμα.
Όπως είπε ο ίδιος είχε προορισμό τον Θεολόγο όταν έμεινε με το αυτοκίνητό του στο παραπάνω σημείο και το ακινητοποίησε στη ΛΕΑ με αναμμένα τα «alarm». Περίμενε μάλιστα βοήθεια από το Θεολόγο και βρισκόταν μέσα στο αμάξι.
Στο σημείο έφτασε γρήγορα όχημα τη πυροσβεστικής από το Κλιμάκιο της Αταλάντης, ωστόσο ο ηλικιωμένος είχε απεγκλωβιστεί μόνος του από τα συντρίμμια. Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ έφτασε επίσης στο σημείο για πρώτες βοήθειες και τη διακομιδή του στο Κέντρο Υγείας Αταλάντης.
Ομοίως έφτασαν και αστυνομικοί του Α’ ΤΤ Αυτοκινητοδρόμου Φθιώτιδας και αυτοκίνητο της Νέας Οδού για τη διευθέτηση της κυκλοφορίας και τη σήμανση του οδοστρώματος.
