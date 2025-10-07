Σοβαρό τροχαίο στη Θεσπρωτία – Στο νοσοκομείο ζευγάρι ηλικιωμένων
Το τροχαίο σημειώθηκε όταν το όχημα των ηλικιωμένων συγκρούστηκε πλαγιομετωπικά με ΙΧ 26χρονης στην έξοδο της Εγνατίας Οδού, στο Καρτέρι
Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το απόγευμα της Τρίτης στη Θεσπρωτρία. Το ατύχημα συνέβη στη διασταύρωση της εξόδου της Εγνατίας Οδού στο Καρτέρι με την Εθνική Οδό Ηγουμενίτσας–Πρέβεζας, σε ένα από τα πιο επικίνδυνα σημεία του οδικού δικτύου, που επανειλημμένα έχει χαρακτηριστεί «καρμανιόλα».
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, δύο Ι.Χ. αυτοκίνητα συγκρούστηκαν πλαγιομετωπικά κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν ένας 87χρονος οδηγός και η 81χρονη συνοδηγός του. Πρόκειται υπηκόους Γερμανίας που κατοικούν στα Σύβοτα.
Σφοδρή σύγκρουση
Οι δύο ηλικιωμένοι διακομίστηκαν με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ αρχικά στο ΤΕΠ Ηγουμενίτσας και στη συνέχεια στο Νοσοκομείο Φιλιατών.
Το δεύτερο όχημα οδηγούσε μία 26χρονη η οποία δεν τραυματίστηκε.
Η σφοδρότητα της σύγκρουσης ήταν τέτοια, ώστε τα οχήματα υπέστησαν εκτεταμένες παραμορφώσεις, ενώ θραύσματα από λαμαρίνες και πλαστικά διασκορπίστηκαν σε μεγάλη απόσταση από το σημείο της πρόσκρουσης.
Την προανάκριση για τα αίτια του ατυχήματος διενεργεί το Τμήμα Τροχαίας Ηγουμενίτσας.
