Βίντεο ντοκουμέντο από το σοκαριστικό τροχαίο στην Αργυρούπολη όπου έχασαν τη ζωή τους δύο νέοι

Ανατριχίλα προκαλούν τα πλάνα από το βίντεο ντοκουμέντο από το τροχαίο στην Αργυρούπολη, που δείχνει τον τρόπο με τον οποίο εξελίχθηκε σε τραγωδία η βόλτα δύο νέων που επέβαιναν σε μηχανή.

Το θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε περίπου στις 2:30 τα ξημερώματα του Σαββάτου, όταν μηχανή που κινούνταν επί της οδού Αργυρουπόλεως εξετράπη της πορείας της, προσέκρουσε στο κράσπεδο της διαχωριστικής νησίδας και ανετράπη.

Καθώς η μηχανή ανατρέπεται, συντρίμμια και ένα λευκό κράνος εκτοξεύονται στο οδόστρωμα

<br />

Αργυρούπολη: Ο οδηγός έκανε σούζα

Όπως φαίνεται στο βίντεο, ο 21χρονος οδηγός δευτερόλεπτα προτού χάσει τον έλεγχο και χτυπήσει στο διάζωμα, κάνει σούζα. Ως αποτέλεσμα, η μηχανή «καρφώνεται» στο κράσπεδο στα αριστερά του και καθώς ανατρέπεται, συντρίμμια εκτοξεύονται στο οδόστρωμα καθώς και ένα λευκό κράνος.

Οι δύο νέοι σέρνονται τραυματισμένοι σοβαρά για αρκετά μέτρα και παρότι μεταφέρονται εσπευσμένα με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο «Ερυθρός Σταυρός», δεν καταφέρνουν να κρατηθούν στη ζωή.

Υποκύπτουν λίγο αργότερα στα τραύματά τους, παρά τις προσπάθειες των γιατρών να τους σώσουν.