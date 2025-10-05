Τροχαίο στη λεωφόρο Κηφισίας: Αυτοκίνητο προσέκρουσε σε φανάρι
Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στη λεωφόρο Κηφισίας όταν αυτοκίνητο προσέκρουσε σε φανάρι.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, στο αυτοκίνητο επέβαινε ένα ηλικιωμένο ζευγάρι και οδηγούσε ο άντρας.
Βάσει της πρώτης εκτίμησης από το ΕΚΑΒ, είναι ότι λόγω ηλικίας πιθανότατα ο οδηγός να έπαθε εγκεφαλικό την ώρα που οδηγούσε.
Ο οδηγός μεταφέρεται στο νοσοκομείο Γεννηματά ενώ φαίνεται πως τόσο ο ίδιος όσο και η γυναίκα του είναι σε καλή κατάσταση.
Το τροχαίο σημειώθηκε στη λεωφόρο Κηφισίας 215 στο ρεύμα προς Αθήνα.
