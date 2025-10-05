Τροχαίο στη λεωφόρο Κηφισίας: Αυτοκίνητο προσέκρουσε σε φανάρι

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στη λεωφόρο Κηφισίας όταν αυτοκίνητο προσέκρουσε σε φανάρι.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, στο αυτοκίνητο επέβαινε ένα ηλικιωμένο ζευγάρι και οδηγούσε ο άντρας.

Βάσει της πρώτης εκτίμησης από το ΕΚΑΒ, είναι ότι λόγω ηλικίας πιθανότατα ο οδηγός να έπαθε εγκεφαλικό την ώρα που οδηγούσε.

Ο οδηγός μεταφέρεται στο νοσοκομείο Γεννηματά ενώ φαίνεται πως τόσο ο ίδιος όσο και η γυναίκα του είναι σε καλή κατάσταση.

Το τροχαίο σημειώθηκε στη λεωφόρο Κηφισίας 215 στο ρεύμα προς Αθήνα.