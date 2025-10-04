Εύβοια: Νεκρός 27χρονος σε τροχαίο – Το αυτοκίνητό του εξετράπη και έπεσε σε κολώνα
Το θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε τα ξημερώματα του Σαββάτου 4 Οκτωβρίου στην επαρχιακή οδό Μαρμαρίου - Καρύστου, στην Εύβοια.
- Mε SMS ζητεί ο ΕΛΓΑ επιστροφή αποζημιώσεων για τον Daniel - «Φιάσκο» καταγγέλλουν βουλευτές της αντιπολίτευσης
- Ρωσική επίθεση με drone σε σιδηροδρομικό σταθμό στην Ουκρανία - Τουλάχιστον 30 τραυματίες
- Σοβαρό επεισόδιο μεταξύ οδηγών - Τον τραυμάτισε στο μάτι με κατσαβίδι και εξαφανίστηκε
- Κικίλιας: Προχωράμε σε αναμόρφωση του Κώδικα Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου
Θανατηφόρο τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε τα ξημερώματα του Σαββάτου στην Κάρυστο Ευβοίας, βυθίζοντας στο πένθος την τοπική κοινωνία.
Σύμφωνα με πληροφορίες, το δυστύχημα έγινε μεταξύ 1:30 και 2:00 τα ξημερώματα στην επαρχιακή οδό Μαρμαρίου – Καρύστου, όταν αυτοκίνητο που οδηγούσε 27χρονος, κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, εξετράπη της πορείας του. Το όχημα προσέκρουσε σε κολώνα και στη συνέχεια ανετράπη, καταλήγοντας σε παρακείμενα χωράφια.
Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής και του ΕΚΑΒ, ωστόσο για τον νεαρό οδηγό ήταν ήδη αργά. Τα αίτια του δυστυχήματος διερευνώνται από το Αστυνομικό Τμήμα Καρύστου.
- Αποπομπή Γεωργιάδη ζητά η Νέα Αριστερά για τη στοχοποίηση της γιατρού του Πάνου Ρούτσι
- Συνελήφθη 39χρονος φυγόποινος στο Ίλιον – Σε βάρος του εκκρεμεί ποινή κάθειρξης 27 ετών
- LIVE: Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Σάντερλαντ
- LIVE: Άρσεναλ – Γουέστ Χαμ
- Συνελήφθησαν 3 νεαροί που έκαναν παραγγελίες και λήστευαν με την απειλή όπλου τους διανομείς
- LIVE: Άρσεναλ – Γουέστ Χαμ
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις