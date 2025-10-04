Τροχαίο με παράσυρση πεζού σημειώθηκε νωρίς το πρωί του Σαββάτου στο Ίλιον, στη συμβολή της λεωφόρου Θηβών με την οδό Λακωνίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες μοτοσικλέτα παρέσυρε, υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, έναν πεζό με αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό του.

Ελαφρά τραυματισμένος είναι ο οδηγός της μοτοσικλέτας. Και οι δύο τραυματίες μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Κρατικό Νίκαιας.