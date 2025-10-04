Ίλιον: Τροχαίο με παράσυρση πεζού – Δύο τραυματίες στο νοσοκομείο
Μοτοσικλέτα παρέσυρε, έναν πεζό, με αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό του
- Πολιτική κόντρα για τα Τέμπη με φόντο την απεργία πείνας του Πάνου Ρούτσι και τις δηλώσεις Κοβέσι
- Κικίλιας: Προχωράμε σε αναμόρφωση του Κώδικα Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου
- Το top 10 των χωρών που επενδύουν σε ακίνητα υψηλής αξίας μέσω της Golden Visa (Γραφήματα)
- Άκρως Ζωδιακό: Τα Do’s και Don’ts στα ζώδια σήμερα
Τροχαίο με παράσυρση πεζού σημειώθηκε νωρίς το πρωί του Σαββάτου στο Ίλιον, στη συμβολή της λεωφόρου Θηβών με την οδό Λακωνίας.
Σύμφωνα με πληροφορίες μοτοσικλέτα παρέσυρε, υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, έναν πεζό με αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό του.
Ελαφρά τραυματισμένος είναι ο οδηγός της μοτοσικλέτας. Και οι δύο τραυματίες μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Κρατικό Νίκαιας.
- Μαρία Σολωμού: «Πρέπει να σκάσουνε χαστούκια για να πω ότι είμαι ερωτευμένη»
- Ουκρανία: Ρωσική επίθεση με drone σε σιδηροδρομικό σταθμό – Τουλάχιστον 30 τραυματίες
- Το δίκιο είναι πάντα με τη μεριά αυτών που αγωνίζονται ενάντια στη βαναυσότητα και αυτών που κάνουν βήματα για την ειρήνη
- ΕΕΑ: «Προϊόντα χαμηλού κόστους από τρίτες χώρες κατακλύζουν την αγορά» – Ζητεί επιβολή τέλους στα δέματα
- Κερατσίνι: Γερανός παρέσυρε σταθμευμένα οχήματα έξω από το Δημοτικό Κολυμβητήριο
- Κουτσούμπας: Επιδιώκουμε να κάνουμε το Κόμμα μας δυνατό, σταθερό σε κάθε δοκιμασία
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις