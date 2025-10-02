Τροχαίο δυστύχημα στην Πέτρου Ράλλη με εγκατάλειψη: Νεκρός 44χρονος με πατίνι – Συγκρούστηκε με μηχανή

Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε τα ξημερώματα στη συμβολή της Πέτρου Ράλλη με της Αγίας Άννης όταν ένας 44χρονος από το Μπαγκλαντές με πατίνι έχασε τη ζωή του όταν συγκρούστηκε με μηχανή.

Ο άτυχος άνδρας μεταφέρθηκε στο Τζάνειο αλλά δυστυχώς οι γιατροί δεν μπόρεσαν να τον κρατήσουν στη ζωή.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες ο οδηγός της μηχανής μετά τη σύγκρουση με το πατίνι εγκατέλειψε το σημείο και αναζητείται.

Η Τροχαία διεξάγει έρευνα για τις ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος και τον εντοπισμό του οδηγού της μοτοσικλέτας.

Δείτε βίντεο από το σημείο όπου έγινε το θανατηφόρο τροχαίο