Θεσσαλονίκη: Η στιγμή που ΙΧ παρασύρει 40χρονη – Νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση
Η γυναίκα νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας με σοβαρά τραύματα και πολλαπλές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις
Κάμερα ασφαλείας καταγράφει τη στιγμή παράσυρσης μιας 40χρονης γυναίκας από αυτοκίνητο, στη Λεωφόρο Μίκη Θεοδωράκη (πρώην Λαγκαδά) στη Θεσσαλονίκη το πρωί της Κυριακής.
Οπως φαίνεται στο βίντεο, λίγο πριν τις 8 το πρωί η άτυχη γυναίκα επιχειρεί να διασχίσει τον δρόμο, όταν το διερχόμενο αυτοκίνητο την χτυπάει και την ρίχνει αιμόφυρτη στο έδαφος.
Ο οδηγός παραμένει στο σημείο, και λίγη ώρα αργότερα καταφτάνουν δυνάμεις του ΕΚΑΒ που μεταφέρουν τη γυναίκα στο νοσοκομείο Παπανικολάου.
Η 40χρονη νοσηλεύεται στη ΜΕΘ σε κρίσιμη κατάσταση και φέρει πολλαπλά τραύματα με σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις.
