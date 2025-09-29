Κάμερα ασφαλείας καταγράφει τη στιγμή παράσυρσης μιας 40χρονης γυναίκας από αυτοκίνητο, στη Λεωφόρο Μίκη Θεοδωράκη (πρώην Λαγκαδά) στη Θεσσαλονίκη το πρωί της Κυριακής.

Οπως φαίνεται στο βίντεο, λίγο πριν τις 8 το πρωί η άτυχη γυναίκα επιχειρεί να διασχίσει τον δρόμο, όταν το διερχόμενο αυτοκίνητο την χτυπάει και την ρίχνει αιμόφυρτη στο έδαφος.

Ο οδηγός παραμένει στο σημείο, και λίγη ώρα αργότερα καταφτάνουν δυνάμεις του ΕΚΑΒ που μεταφέρουν τη γυναίκα στο νοσοκομείο Παπανικολάου.

Η 40χρονη νοσηλεύεται στη ΜΕΘ σε κρίσιμη κατάσταση και φέρει πολλαπλά τραύματα με σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις.