Κρήτη: Διασωληνωμένο στο ΠΑΓΝΗ 5χρονο παιδί που παρασύρθηκε από αυτοκίνητο
Το ατύχημα σημειώθηκε το απόγευμα της Κυριακής, στην περιοχή των εργατικών κατοικιών, στον Άγιο Νικόλαο
Διασωληνωμένο στην Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Παίδων του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου νοσηλεύεται ένα 5χρονο παιδί που παρασύρθηκε από αυτοκίνητο.
Σύμφωνα με το creta24.gr, το ατύχημα σημειώθηκε το απόγευμα της Κυριακής, στην περιοχή των εργατικών κατοικιών, στον Άγιο Νικόλαο, όπου το παιδί παρασύρθηκε από όχημα κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες.
Το 5χρονο παιδί μεταφέρθηκε αρχικά στο νοσοκομείο Αγίου Νικολάου και στη συνέχεια στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο Ηρακλείου, αφού έφερε σοβαρές κακώσεις και κατάγματα στα πλευρά.
Σύμφωνα με τον διοικητή του νοσοκομείου Κώστα Δανδουλάκη, οι γιατροί αντιμετώπισαν το περιστατικό και σταθεροποίησαν το παιδί, το οποίο κρίθηκε απαραίτητο να διασωληνωθεί και να μεταφερθεί στη ΜΕΘ Παίδων του ΠΑΓΝΗ.
