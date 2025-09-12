Νέο τραγικό τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε στον ΒΟΑΚ, στο ύψος του οικισμού Κουτουλουφάρι του δήμου Χερσονήσου.

Ειδικότερα, λίγο πριν τα μεσάνυχτα της Παρασκευής, 12 Σεπτεμβρίου, 19χρονη από την Ουκρανία στην προσπάθειά της να διασχίσει το οδόστρωμα παρασύρθηκε από διερχόμενο αυτοκίνητο.

Το αυτοκίνητο του 21χρονου οδηγού κινούνταν κανονικά στο ρεύμα του με κατεύθυνση προς τον Άγιο Νικολάο. Η 19χρονη τη στιγμή εκείνη προσπαθούσε να διασχίσει τον δρόμο κάθετα, και μέσα στο σκοτάδι παρασύρθηκε από το όχημα του 21χρονου με αποτέλεσμα να τραυματιστεί θανάσιμα, σύμφωνα με το cretalive.gr.

Συνελήφθη ο 21χρονος οδηγός του ΙΧ

Σύμφωνα με πληροφορίες του ίδιου μέσου, υπάρχει μαρτυρία διερχόμενου οδηγού, λίγο πριν από την τραγωδία, ο οποίος την τελευταία στιγμή αντιλήφθηκε την παρουσία της κοπέλας που κινούνταν πεζή στον ΒΟΑΚ και κατάφερε να την αποφύγει.

Στον τόπο της φονικής παράσυρσης έσπευσαν άμεσα οι αρχές και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Ωστόσο, ήταν ήδη πολύ αργά για την παροχή της οποιασδήποτε συνδρομής στη 19χρονη. Ο 21χρονος οδηγός του ΙΧ συνελήφθη.