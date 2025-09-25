Τραγωδία στην Ηγουμενίτσα – Νεκρός μαθητής που παρασύρθηκε από όχημα γυρνώντας από το σχολείο

Την τελευταία του πνοή άφησε ένας 11χρονος μαθητής στην Ηγουμενίτσα, καθώς παρασύρθηκε από ΙΧ αυτοκίνητο που οδηγούσε μια 58χρονη, το μεσημέρι της Πέμπτης.

Το μοιραίο τροχαίο στην Ηγουμενίτσα

Ο μαθητής είχε φύγει από το σχολείο του στην περιοχή Λαδοχώρι της Ηγουμενίτσας και απ’ ότι φαίνεται κατευθυνόταν προς το κατάστημα που έχει ο πατέρας του στην περιοχή.

Λίγα μέτρα μακριά από το κατάστημα του πατέρα του ο 11χρονος παρασύρθηκε από το όχημα που οδηγούσε η 58χρονη, ενώ στο σημείο επικράτησε πανικός με το παιδί να διακομίζεται στο νοσοκομείο.

Ο άτυχος μαθητής αρχικά μεταφέρθηκε στο ΤΕΠ του νοσοκομείου Ηγουμενίτσας και στη συνέχεια στο Νοσοκομείο Φιλιατών, όμως παρά τις προσπάθειες των γιατρών δεν τα κατάφερε και άφησε την τελευταία του πνοή.

Υπό έρευνα οι συνθήκες του δυστυχήματος

«Ήμουν μέσα στο γραφείο, αλλά ξέρω ότι η κυρία πάτησε το παιδί δηλαδή από τη διάβαση πεζών ένα μέτρο εκεί είχε σταματήσει. Το παιδί πήγαινε να περάσει το δρόμο απέναντι ήταν στο σχολείο και πήγαινε στο μαγαζί του μπαμπά του και της μαμάς του. Η γυναίκα σίγουρα θα έτρεξε γιατί εγώ που είμαι 49 Μαρτύρων δεν σταματάει κανένας στη διάβαση πεζών, το παρέσυρε και το στρίμωξε εκεί. Δεν μπορεί το παιδί να ήταν πάνω στα κάγκελα και να μην περάσει από την διάβαση δίπλα, ότι το παιδί της πετάχτηκε λέει από τα κάγκελα πάνω και δεν το είδε», ανέφερε μάρτυρας.

Οι συνθήκες του δυστυχήματος διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές, με την τοπική κοινωνία να είναι συγκλονισμένη από τον άδικο χαμό του παιδιού, ενώ η 58χρονη οδηγός του αυτοκινήτου που προκάλεσε το τροχαίο έχει συλληφθεί.