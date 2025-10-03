newspaper
Παρασκευή 03 Οκτωβρίου 2025
Αδιανόητο τροχαίο στην Καστοριά: Τζιπ έπεσε σε γκρεμό 130 μέτρων – Σώοι οι επιβαίνοντες
Αδιανόητο τροχαίο στην Καστοριά: Τζιπ έπεσε σε γκρεμό 130 μέτρων – Σώοι οι επιβαίνοντες

Δύο νεαροί σώθηκαν κυριολεκτικά την τελευταία στιγμή, όταν το τζιπ όχημα στο οποίο επέβαιναν κατέληξε σε γκρεμό βάθους 130 μέτρων, στην Καστοριά

Σύνταξη
Ένα αδιανόητο τροχαίο ατύχημα, που από θαύμα δεν κατέληξε σε τραγωδία, σημειώθηκε αργά το βράδυ της Τετάρτης, 2 Οκτωβρίου, στην ορεινή περιοχή Ζευγοστάσιο, έξω από το χωριό Μελάνθιο του δήμου Άργους Ορεστικού, στην Καστοριά.

Δύο νεαροί σώθηκαν κυριολεκτικά την τελευταία στιγμή, όταν το τζιπ όχημα στο οποίο επέβαιναν κατέληξε σε γκρεμό βάθους 130 μέτρων, αφού πρώτα είχε πραγματοποιήσει πάνω από 20 τούμπες.

Πώς συνέβη το τροχαίο ατύχημα

Όλα συνέβησαν, σύμφωνα με την ΕΡΤ, όταν μια παρέα φίλων, λάτρεις των εκτός δρόμου διαδρομών, αποφάσισε να πραγματοποιήσει νυχτερινή βόλτα στα βουνά της περιοχής.

Ωστόσο, οι έντονες βροχοπτώσεις των τελευταίων ωρών είχαν καταστήσει το έδαφος εξαιρετικά ασταθές. Σε ένα απότομο σημείο της διαδρομής, ο δρόμος κυριολεκτικά «κόπηκε», με αποτέλεσμα το έδαφος να υποχωρήσει κάτω από τις ρόδες του προπορευόμενου τζιπ.

Στιγμιότυπο από το τζιπ που ανατράπηκε – Πηγή φωτογραφίας: ΕΡΤ

Το όχημα βρέθηκε στο κενό και άρχισε μια τρελή πορεία προς τον γκρεμό, πραγματοποιώντας πολλαπλές ανατροπές. Οι δύο νεαροί επιβαίνοντες, παρά τη σφοδρότητα της πτώσης, κατάφεραν να διατηρήσουν την ψυχραιμία τους και ευτυχώς, τραυματίστηκαν μόνο ελαφρά.

Οι επιβαίνοντες κατάφεραν να απεγκλωβιστούν μόνοι τους από το κατεστραμμένο όχημα και με τη βοήθεια της παρέας τους μεταφέρθηκαν εσπευσμένα στο Γενικό Νοσοκομείο Καστοριάς.

Παραμένουν για νοσηλεία κυρίως για προληπτικούς λόγους, με την κατάσταση της υγείας τους να μην εμπνέει καμία ανησυχία. Για τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το ατύχημα, προανάκριση διενεργεί το αστυνομικό τμήμα Άργους Ορεστικού.

Business
Intralot: Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η ΑΜΚ – θα αντλήσει περίπου 420 εκατ. ευρώ

Intralot: Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η ΑΜΚ – θα αντλήσει περίπου 420 εκατ. ευρώ

Markets
Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς: Ενέκρινε το πληροφοριακό δελτίο της Euronext για την εξαγορά της ΕΧΑΕ

Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς: Ενέκρινε το πληροφοριακό δελτίο της Euronext για την εξαγορά της ΕΧΑΕ

Stream newspaper
Αυτό είναι το οπλοστάσιο που εντοπίστηκε στο Σουφλί – Σε μαφιόζικη συμμορία θα μετέφεραν τα όπλα οι 13 Τούρκοι
Έβρος 03.10.25

Αυτό είναι το οπλοστάσιο που εντοπίστηκε στο Σουφλί – Σε μαφιόζικη συμμορία θα μετέφεραν τα όπλα οι 13 Τούρκοι

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αστυνομικοί είχαν εντοπίσει τα όπλα κρυμμένα σε «καβάτζα» και είχαν στήσει «ενέδρα» στην περιοχή, περιμένοντας τους παραλήπτες.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Γάζα: Αποκαταστάθηκε η υδροδότηση μέσω Ισραήλ στα κεντρικά – Σισσύφειο έργο η επιδιόρθωση του δικτύου
Μερική λύση 03.10.25

Γάζα: Αποκαταστάθηκε η υδροδότηση μέσω Ισραήλ στα κεντρικά – Σισσύφειο έργο η επιδιόρθωση του δικτύου

Η αποκατάσταση της ύδρευσης είναι δοκιμαστική και αφορά μόνο το κεντρικό τμήμα στη Γάζα. Οι ζημιές στο δίκτυο είναι τεράστιες, ενώ εκατοντάδες χιλιάδες εκτοπισμένοι δεν έχουν μέσα να αποθηκεύσουν νερό

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
«Δεν μπορείς να το κάνεις αυτό σε μια παράσταση Σαίξπηρ»: Πώς το wrestling σπάει τα ταμπού με «όπλο» το γέλιο
Βondage & Κωμωδία 03.10.25

«Δεν μπορείς να το κάνεις αυτό σε μια παράσταση Σαίξπηρ»: Πώς το wrestling σπάει τα ταμπού με «όπλο» το γέλιο

Μακριά από τον πλούτο και τη φαντασμαγορία της WWE, stand-up κωμικοί, καλλιτέχνες performance και drag queens υιοθετούν το άθλημα και το οδηγούν σε απρόσμενα, νέα δημιουργικά μονοπάτια

Σύνταξη
LIVE: Παναθηναϊκός – Μπαρτσελόνα
Euroleague 03.10.25

LIVE: Παναθηναϊκός – Μπαρτσελόνα

LIVE: Παναθηναϊκός – Μπαρτσελόνα. Παρακολουθήστε live στις 21:15 την αναμέτρηση Παναθηναϊκός – Μπαρτσελόνα για τη 2η αγωνιστική της Euroleague. Τηλεοπτικά από Novasports Prime.

Σύνταξη
Ουκρανία: Νεκρός ο βραβευμένος Γάλλος φωτορεπόρτερ Αντονί Λαγικάν σε επίθεση ρωσικού drone στο Ντονμπάς
Στην Κοστιαντιβίνκα 03.10.25

Ουκρανία: Νεκρός ο βραβευμένος Γάλλος φωτορεπόρτερ Αντονί Λαγικάν σε επίθεση ρωσικού drone στο Ντονμπάς

Ο Αντονί Λαγικάν είναι ο πρώτος δημοσιογράφος-φωτορεπόρτερ που σκοτώνεται από επίθεση με drone. Ένας Ουκρανός συνάδελφός του τραυματίστηκε την ίδια επίθεση.

Σύνταξη
Φρίντριχ Μερτς: «Να υπερασπιστούμε τον γερμανικό τρόπο ζωής» – 35η επέτειος από την γερμανική επανένωση
Κόσμος 03.10.25

Φρίντριχ Μερτς: «Να υπερασπιστούμε τον γερμανικό τρόπο ζωής» – 35η επέτειος από την γερμανική επανένωση

«Το έθνος μας βρίσκεται στη μέση μιας σημαντικής, ίσως αποφασιστικής, φάσης στη σύγχρονη ιστορία του» τόνισε ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς στην κεντρική ομιλία του για την επέτειο την γερμανική επανένωση

Σύνταξη
Βουλγαρία: Τρεις νεκροί από τις πλημμύρες λόγω των σφοδρών βροχοπτώσεων – Συγκλονιστικές εικόνες
Κόσμος 03.10.25

Βουλγαρία: Τρεις νεκροί από τις πλημμύρες λόγω των σφοδρών βροχοπτώσεων – Συγκλονιστικές εικόνες

Βίντεο που αναρτήθηκαν σε ιστοτόπους κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν χείμαρρους λάσπης να παρασέρνουν αυτοκίνητα σε έναν από τους κεντρικούς δρόμους του χωριού Ελενίτε στη Βουλγαρία

Σύνταξη
Νεκροφιλία ως σέξι ψυχαγωγία; Η εμμονή με τον Χασάπη Εντ Γκέιν και η εμπορευματοποίηση του πόνου στο Monster του Netflix
Streaming 03.10.25

Νεκροφιλία ως σέξι ψυχαγωγία; Η εμμονή με τον Χασάπη Εντ Γκέιν και η εμπορευματοποίηση του πόνου στο Monster του Netflix

Το 1957, ο Εντ Γκέιν γέννησε τα κινηματογραφικά τέρατα. Σήμερα, η ιστορία του Χασάπη του Πλέινφιλντ επιστρέφει στο Netflix, με τον Τσάρλι Χάναμ στον πρωταγωνιστικό ρόλο, πυροδοτώντας ένα νέο πόλεμο. Πόσο ηθικό είναι να πουλάς τον πόνο ως «σέξι» ψυχαγωγία;

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Δραματική αύξηση στις θανατηφόρες και καταστροφικές πυρκαγιές – Η Μεσόγειος στην κορυφή της λίστας
Παρανάλωμα 03.10.25

Δραματική αύξηση στις θανατηφόρες και καταστροφικές πυρκαγιές – Η Μεσόγειος στην κορυφή της λίστας

Οι πυρκαγιές που προκαλούν μεγάλες οικονομικές ζημιές τετραπλασιάστηκαν από το 1980, ενώ οι πυρκαγιές με τουλάχιστον δέκα νεκρούς τριπλασιάστηκαν.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
Γιατί ο Όργουελ είναι πάντα και για πάντα επίκαιρος; – Ραούλ Πεκ και Άλεξ Γκίμπνεϊ απαντούν πώς 2 + 2= 5
1984 03.10.25

Γιατί ο Όργουελ είναι πάντα και για πάντα επίκαιρος; – Ραούλ Πεκ και Άλεξ Γκίμπνεϊ απαντούν πώς 2 + 2= 5

«Ζούμε ξανά και ξανά — όχι μόνο στις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά και σε πολλές άλλες χώρες — το ίδιο εγχειρίδιο που επαναλαμβάνεται ξανά και ξανά», είπε ο Ραούλ Πεκ, σκηνοθέτης του Όργουελ: 2+2=5 μεταξύ άλλων

Σύνταξη
ΥΠΕΞ: Επιδόθηκε γραπτό διάβημα στον πρέσβη του Ισραήλ στην Ελλάδα για τις απειλές στους ακτιβιστές του στόλου
Η ανακοίνωση 03.10.25

ΥΠΕΞ: Επιδόθηκε γραπτό διάβημα στον πρέσβη του Ισραήλ στην Ελλάδα για τις απειλές στους ακτιβιστές του στόλου

Επιβεβαίωση in, επιπλέον των προφορικών διαβημάτων που ήδη έχουν γίνει, ακολούθησε γραπτό διάβημα μετά τις ύβρεις και τις προσβολές υπουργού του Ισραήλ στους ακτιβιστές του Global Sumud Flotilla

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Μαρίσσα Λαιμού: Τι ερευνάται για τον θάνατό της – Αύριο η κηδεία της σε στενό οικογενειακό κύκλο
Κόσμος 03.10.25

Μαρίσσα Λαιμού: Τι ερευνάται για τον θάνατό της – Αύριο η κηδεία της σε στενό οικογενειακό κύκλο

Η οικογένεια Λαιμού έχει διορίσει ήδη δικηγόρο που τρέχει την υπόθεση και δεν αποκλείεται να κινηθεί νομικά αν τελικά αποδειχθεί πως υπήρξε ιατρική αμέλεια.

Σύνταξη
Βουλή: Αντιπολιτευτικά πυρά στη στάση της κυβέρνησης για το Global Sumud Flotilla – «Ναι μεν, αλλά» από τη ΝΔ
Βουλή 03.10.25

Αντιπολιτευτικά πυρά στη στάση της κυβέρνησης για το Global Sumud Flotilla - «Ναι μεν, αλλά» από τη ΝΔ

Τα κόμματα της αντιπολίτευσης ζητούν από την κυβέρνηση ενέργειες, ώστε να προστατευτούν οι Έλληνες συνελήφθησαν σε διεθνή ύδατα και επέβαιναν στον στόλο αλληλεγγύης προς τη Γάζα

Σύνταξη
Russian Tea Room στη ΝΥ – Ένα κινηματογραφικό εστιατόριο 99 ετών που αντιστέκεται στην κερδοσκοπία των ακινήτων
Planet Travel 03.10.25

Russian Tea Room στη ΝΥ – Ένα κινηματογραφικό εστιατόριο 99 ετών που αντιστέκεται στην κερδοσκοπία των ακινήτων

Αλήθεια απολύθηκε η Μαντόνα μετά από δύο εβδομάδες εργασίας στο βεστιάριο του Russian Tea Room; Δεν ακούγεται απίθανο. Έγραψε ο Λέοναρντ Μπερνστάιν τις πρώτες νότες του διάσημου Fancy Free σε μια χαρτοπετσέτα εκεί; Πιθανόν.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ρωσία: Επίθεση στις εγκαταστάσεις φυσικού αερίου της Ουκρανίας – «Η μεγαλύτερη από την αρχή του πολέμου»
Νέα κλιμάκωση 03.10.25

Επίθεση της Ρωσίας στις εγκαταστάσεις φυσικού αερίου της Ουκρανίας - «Η μεγαλύτερη από την αρχή του πολέμου»

Η Ουκρανία κατηγορεί τη Ρωσία ότι χρησιμοποιεί «τον χειμώνα ως όπλο» - Επιθέσεις σε ενεργειακούς στόχους σε ρωσικό έδαφος κάνουν και οι ουκρανικές δυνάμεις, όπως λένε αξιωματούχοι του Κιέβου

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Απέτυχε το σχέδιο Λανουά οι διαιτητές να γίνουν ομάδα
Ποδόσφαιρο 03.10.25

Απέτυχε το σχέδιο Λανουά οι διαιτητές να γίνουν ομάδα

Ο Ζαμπαλάς τιμωρήθηκε επειδή δεν έδειξε τα σωστά πλάνα, ο Κουμπαράκης επειδή παρέσυρε νέο διαιτητή, παραδέχθηκαν ότι ο Κατσικογιάννης δεν συνεργάστηκε με τον βοηθό του. Τι άλλο πρέπει να γίνει;

Βάιος Μπαλάφας
Η Coca Cola φρέναρε το ΧΑ, πήρε το δρόμο του το ομόλογο της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, προσθέτει έσοδα ο AKTOR Group, το διπλό μέτωπο της Βρεττού, η γκρίνια στα σούπερ μάρκετ, ο μυστικός αγοραστής στην ΕΖΑ

Η Coca Cola φρέναρε το ΧΑ, πήρε το δρόμο του το ομόλογο της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, προσθέτει έσοδα ο AKTOR Group, το διπλό μέτωπο της Βρεττού, η γκρίνια στα σούπερ μάρκετ, ο μυστικός αγοραστής στην ΕΖΑ

Αρκούδες σε «νυχτερινή περιπολία» στο Σέλι

Αρκούδες σε «νυχτερινή περιπολία» στο Σέλι

Μυστικά και παζάρια στον Λευκό Οίκο: Από τα χαμόγελα Τραμπ με Ερντογάν στα σκληρά διλήμματα

Μυστικά και παζάρια στον Λευκό Οίκο: Από τα χαμόγελα Τραμπ με Ερντογάν στα σκληρά διλήμματα

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

