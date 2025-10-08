Εύβοια: Σοβαρό τροχαίο με τραυματίες στο Αλιβέρι
Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης δύο ΙΧ συγκρούστηκαν κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες - Επιχείρηση της Πυροσβεστικής για τον απεγκλωβισμό των τραυματιών
Σοβαρό τροχαίο με τραυματίες και εγκλωβισμένους σημειώθηκε στη Λαμπούσα Ευβοίας.
Σύμφωνα με το evima.gr, δύο ΙΧ συγκρούστηκαν στον δρόμο που οδηγεί προς το παζάρι του Αυλωναρίου στον Δήμο Κύμης Αλιβερίου, ένα σημείο που στο παρελθόν έχουν γίνει και άλλα ατυχήματα.
Επιχείρηση απεγκλωβισμού
Η σύγκρουση ήταν σφοδρή με αποτέλεσμα να εγκλωβιστούν τρία άτομα.
Άμεσα στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής για να απεγκλωβίσουν τους τραυματίες, οι εθελοντές του συλλόγου «Τίτθη», εθελοντές της ομάδας διάσωσης Εύβοιας Sar 312 ενώ ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ από Κύμη και Αλιβέρι πραγματοποίησαν τις διακομιδές τους στο νοσοκομείο.
Ισχυρή είναι και η παρουσία της αστυνομίας, η οποία διερευνά τα ακριβή αίτια του τροχαίου και ρυθμίζει την κυκλοφορία, καθώς ο δρόμος παραμένει προσωρινά κλειστός.
