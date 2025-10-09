Πληροφορίες για το θανατηφόρο τροχαίο στη λεωφόρο Πάρνηθος αναζητά η Τροχαία
Η 46χρονη γυναίκα που έχασε τη ζωή της ήταν μητέρα τριών παιδιών και εργαζόταν στο καζίνο της Πάρνηθας
Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε περίπου στις 10:30 το βράδυ της Τρίτης (7/10) στη Λεωφόρο Πάρνηθας 387 στο Μενίδι.
Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, ΙΧ αυτοκίνητο κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε σε δέντρο με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή της η 46χρονη οδηγός του οχήματος.
Η άτυχη γυναίκα ήταν μητέρα τριών παιδιών και υπάλληλος στο καζίνο της Πάρνηθας. Φέρεται να κατευθυνόταν στην εργασία της όταν συνέβη το δυστύχημα.
Η Τροχαία διεξάγει έρευνα για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες η 46ρονη έχασε τον έλεγχο του ΙΧ και για το αν εμπλέκεται άλλο όχημα.
Η ανακοίνωση της Τροχαίας
«Την Τρίτη 7-10-2025 και περί ώρα 22:30΄, επί της Λεωφ. Πάρνηθος στο ύψος του αριθμού -387-, ρεύμα κυκλοφορίας προς Πάρνηθα, περιοχής Δήμου Αχαρνών, έλαβε χώρα τροχαίο ατύχημα, με εμπλεκόμενο όχημα το οποίο εξετράπη της πορείας του, προσέκρουσε σε τσιμεντένιο κράσπεδο και ανετράπη επί του οδοστρώματος, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό της οδηγού του.
Στο πλαίσιο διενεργούμενης προανάκρισης και για τη μόρφωση πληρέστερης εικόνας για τις συνθήκες υπό τις οποίες έλαβε χώρα το ως άνω τροχαίο ατύχημα, παρακαλούνται τυχόν αυτόπτες μάρτυρες να επικοινωνήσουν με το Γ΄ Τμήμα Τροχαίας Β/Α Αττικής στα τηλέφωνα: 2102854400 και 2102854402».
