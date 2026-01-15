Ισχυρή έκρηξη στην Ουτρέχτη – Τουλάχιστον τέσσερις τραυματίες

Ισχυρή έκρηξη σημειώθηκε στην Ουτρέχτη της Ολλανδίας με αποτέλεσμα να ξεσπάσει μεγάλη πυρκαγιά.

Οι τελευταίες πληροφορίες κάνουν λόγο για τέσσερις τραυματίες. Μέχρι στιγμής, έχουν σπεύσει πολλά ασθενοφόρα στην περιοχή και το σημείο έχει αποκλειστεί. Τα αίτια που προκάλεσαν την έκρηξη παραμένουν άγνωστα.

Explosies in #Utrecht.

Wat is daar in hemelsnaam gebeurt? Sterkte aan alle betrokkenen. pic.twitter.com/BIn5uxLYvS — Dutchess Melanie🇳🇱 (@HerRoyalDtchss) January 15, 2026

Υπήρξε μια «γιγαντιαία έκρηξη», ανέφερε η τοπική υπηρεσία ANP, επικαλούμενη έναν εκπρόσωπο της τοπικής πυροσβεστικής υπηρεσίας.

Οι αξιωματούχοι κάλεσαν τον τοπικό πληθυσμό να μείνει μακριά από την περιοχή, καθώς οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης έσπευσαν στο σημείο.